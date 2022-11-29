https://ria.ru/20221129/finansirovanie-1835045108.html
Челябинская область увеличит финансирование муниципальных проектов
Челябинская область увеличит финансирование муниципальных проектов - РИА Новости, 29.11.2022
Челябинская область увеличит финансирование муниципальных проектов
Челябинская область в 2023 году увеличит почти в 2,5 раза финансирование на поддержку муниципальных проектов, так как проекты стали более серьезными и требуют... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:14
2022-11-29T15:14
2022-11-29T15:14
челябинская область
общество
алексей текслер
челябинская область
олег митяев
россия
челябинск
фонд президентских грантов
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Челябинская область в 2023 году увеличит почти в 2,5 раза финансирование на поддержку муниципальных проектов, так как проекты стали более серьезными и требуют большего финансирования, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Текслер.Челябинский губернатор провел встречу с федеральными экспертами VI Южно-Уральского гражданского форума в Челябинске. Он отметил, что в особом фокусе внимания властей - поддержка некоммерческих организаций в муниципалитетах: сама система вовлечения граждан в работу в некоммерческом секторе во многом зависит от того, как организована работа на местах."Приняли решение об увеличении почти в 2,5 раза объема финансовой поддержки муниципальных проектов. И будем эту работу продолжать… Это нужно в первую очередь для того, чтобы увеличить охват. А самое главное – проекты стали очень серьезными. Тот объем финансирования, который сегодня идет, его не достаточно. Масштабные проекты требуют большего финансирования", – сказал Алексей Текслер.Принципиально софинансируем муниципалитеты в этой работе, выделяем средства и видим результаты, добавил он.Губернатор добавил, что в этом году в регионе проходит первый грантовый конкурс для детей от 14 до 18 лет, также планируется выделить в отдельный конкурс проекты НКО и неравнодушных граждан, которые организуют помощь мобилизованным и их семьям.В регионе активно развивается работа с НКО, так, региональные социально ориентированные некоммерческие организации ежегодно принимают участие в конкурсах Фонда президентских грантов, пояснил он. Ежегодно в регионе увеличивается объем финансовой грантовой помощи НКО, благодаря этому реализуются такие проекты, как открытие первой в России негосударственной клиники для помощи бездомным людям "Другая медицина", Фонд Олега Митяева во второй раз получил грант Президентского фонда культурных инициатив на развитие бардовского движения в России, отметил глава региона.Показателем эффективной совместной работы стало включение Челябинской области в топ-5 всероссийского рейтинга третьего сектора "Регион-НКО". "В 2022 году мы получили более 106 млн рублей по линии софинансирования наших региональных конкурсов от Фонда президентских грантов, это был лучший показатель среди регионов. Челябинская область вошла в тройку по количеству полученных президентских грантов по итогам 2 конкурса 2022 года. Ежегодно из областного бюджета на гранты губернатора выделяется более 160 млн рублей. В следующем году, думаю, подойдем к 200 млн рублей. А в 2019 году, когда мы эту работу начинали, объем грантовой поддержки был менее 15 млн рублей", - сказал Текслер.Текслер отметил важную роль НКО в формировании кадрового резерва, в том числе для органов власти. "Объективно мы, конечно, конкурируем за хорошие кадры с другими регионами. И в этом плане вижу нашу общую задачу с региональным некоммерческим сектором: привлекать энергичных, неравнодушных людей с активной жизненной позицией на Южный Урал", - сказал губернатор.Как отметила председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Светлана Маковецкая, некоммерческие организации обладают большими возможностями, но им нужно понять, что нужно делать. "Например, цифровизация, с помощью которой можно убрать рутинную работу, и это требует смелости от руководителей… Руководителям нужно понять, что им нужно, чтобы расти, и что я могу предложить своему работнику? Люди должны чувствовать свою востребованность, быть современными. И здесь, в НКО, это делается быстрее, чем в бизнесе… У нас есть свои преимущества – связанные с востребованностью, возможностью применять важные современные технологии. В то же время нам необходимо продвигать образ, имидж и репутацию работы в некоммерческом секторе", - сказал она на форуме.По мнению члена Общественной палаты РФ, директора автономной некоммерческой организации "Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив", доцента Ярославского государственного университета имени Демидова Елены Исаевой, очень важно сформировать тесные связи между сотрудниками университетов, преподавателями и НКО. "По-другому мы не покажем перспективу того, что есть некоммерческий сектор. Необходимо открыть университет некоммерческим организациям – вовлекать их в деятельность, тогда и сотрудники начинают понимать, что такое НКО. Мы говорим, что и преподавателям университетов нужно проводить такие курсы, об НКО, особенно гуманитариям. Очень важно привлекать некоммерческие организации, чтобы и у студентов тоже сформировалась перспектива и знание того, что там можно потом работать", - отметила она на форуме.По данным пресс-службы правительства региона, Челябинская область вошла в топ-5 регионов страны (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) по количеству победителей в конкурсах 2022 года Фонда президентских грантов. Также для НКО с 2021 года проводятся конкурсы на гранты от Президентского фонда культурных инициатив. Челябинская область заняла первое место в УрФО по числу победителей этих конкурсов. Также с 2020 года в регионе проходят конкурсы на предоставление грантов губернатора. Челябинская область заняла первое место в стране по объему софинансирования региональных конкурсов из Фонда президентских грантов.
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общество, алексей текслер, челябинская область, олег митяев, россия, челябинск, фонд президентских грантов, президентский фонд культурных инициатив
Челябинская область, Общество, Алексей Текслер, Челябинская область, Олег Митяев, Россия, Челябинск, Фонд президентских грантов, Президентский фонд культурных инициатив
Челябинская область увеличит финансирование муниципальных проектов
Челябинская область в 2,5 раза увеличит финансирование муниципальных проектов
ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Челябинская область в 2023 году увеличит почти в 2,5 раза финансирование на поддержку муниципальных проектов, так как проекты стали более серьезными и требуют большего финансирования, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Текслер.
Челябинский губернатор провел встречу с федеральными экспертами VI Южно-Уральского гражданского форума в Челябинске
. Он отметил, что в особом фокусе внимания властей - поддержка некоммерческих организаций в муниципалитетах: сама система вовлечения граждан в работу в некоммерческом секторе во многом зависит от того, как организована работа на местах.
"Приняли решение об увеличении почти в 2,5 раза объема финансовой поддержки муниципальных проектов. И будем эту работу продолжать… Это нужно в первую очередь для того, чтобы увеличить охват. А самое главное – проекты стали очень серьезными. Тот объем финансирования, который сегодня идет, его не достаточно. Масштабные проекты требуют большего финансирования", – сказал Алексей Текслер.
Принципиально софинансируем муниципалитеты в этой работе, выделяем средства и видим результаты, добавил он.
Губернатор добавил, что в этом году в регионе проходит первый грантовый конкурс для детей от 14 до 18 лет, также планируется выделить в отдельный конкурс проекты НКО и неравнодушных граждан, которые организуют помощь мобилизованным и их семьям.
В регионе активно развивается работа с НКО, так, региональные социально ориентированные некоммерческие организации ежегодно принимают участие в конкурсах Фонда президентских грантов
, пояснил он. Ежегодно в регионе увеличивается объем финансовой грантовой помощи НКО, благодаря этому реализуются такие проекты, как открытие первой в России
негосударственной клиники для помощи бездомным людям "Другая медицина", Фонд Олега Митяева
во второй раз получил грант Президентского фонда культурных инициатив
на развитие бардовского движения в России, отметил глава региона.
Показателем эффективной совместной работы стало включение Челябинской области в топ-5 всероссийского рейтинга третьего сектора "Регион-НКО". "В 2022 году мы получили более 106 млн рублей по линии софинансирования наших региональных конкурсов от Фонда президентских грантов, это был лучший показатель среди регионов. Челябинская область вошла в тройку по количеству полученных президентских грантов по итогам 2 конкурса 2022 года. Ежегодно из областного бюджета на гранты губернатора выделяется более 160 млн рублей. В следующем году, думаю, подойдем к 200 млн рублей. А в 2019 году, когда мы эту работу начинали, объем грантовой поддержки был менее 15 млн рублей", - сказал Текслер.
Текслер отметил важную роль НКО в формировании кадрового резерва, в том числе для органов власти. "Объективно мы, конечно, конкурируем за хорошие кадры с другими регионами. И в этом плане вижу нашу общую задачу с региональным некоммерческим сектором: привлекать энергичных, неравнодушных людей с активной жизненной позицией на Южный Урал", - сказал губернатор.
Как отметила председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Светлана Маковецкая, некоммерческие организации обладают большими возможностями, но им нужно понять, что нужно делать. "Например, цифровизация, с помощью которой можно убрать рутинную работу, и это требует смелости от руководителей… Руководителям нужно понять, что им нужно, чтобы расти, и что я могу предложить своему работнику? Люди должны чувствовать свою востребованность, быть современными. И здесь, в НКО, это делается быстрее, чем в бизнесе… У нас есть свои преимущества – связанные с востребованностью, возможностью применять важные современные технологии. В то же время нам необходимо продвигать образ, имидж и репутацию работы в некоммерческом секторе", - сказал она на форуме.
По мнению члена Общественной палаты РФ, директора автономной некоммерческой организации "Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив", доцента Ярославского государственного университета имени Демидова Елены Исаевой, очень важно сформировать тесные связи между сотрудниками университетов, преподавателями и НКО. "По-другому мы не покажем перспективу того, что есть некоммерческий сектор. Необходимо открыть университет некоммерческим организациям – вовлекать их в деятельность, тогда и сотрудники начинают понимать, что такое НКО. Мы говорим, что и преподавателям университетов нужно проводить такие курсы, об НКО, особенно гуманитариям. Очень важно привлекать некоммерческие организации, чтобы и у студентов тоже сформировалась перспектива и знание того, что там можно потом работать", - отметила она на форуме.
По данным пресс-службы правительства региона, Челябинская область вошла в топ-5 регионов страны (за исключением Москвы
и Санкт-Петербурга
) по количеству победителей в конкурсах 2022 года Фонда президентских грантов. Также для НКО с 2021 года проводятся конкурсы на гранты от Президентского фонда культурных инициатив. Челябинская область заняла первое место в УрФО по числу победителей этих конкурсов. Также с 2020 года в регионе проходят конкурсы на предоставление грантов губернатора. Челябинская область заняла первое место в стране по объему софинансирования региональных конкурсов из Фонда президентских грантов.