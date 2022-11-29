https://ria.ru/20221129/finansirovanie-1835045108.html

Челябинская область увеличит финансирование муниципальных проектов

Челябинская область увеличит финансирование муниципальных проектов - РИА Новости, 29.11.2022

Челябинская область увеличит финансирование муниципальных проектов

Челябинская область в 2023 году увеличит почти в 2,5 раза финансирование на поддержку муниципальных проектов, так как проекты стали более серьезными и требуют... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:14

2022-11-29T15:14

2022-11-29T15:14

челябинская область

общество

алексей текслер

челябинская область

олег митяев

россия

челябинск

фонд президентских грантов

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Челябинская область в 2023 году увеличит почти в 2,5 раза финансирование на поддержку муниципальных проектов, так как проекты стали более серьезными и требуют большего финансирования, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Текслер.Челябинский губернатор провел встречу с федеральными экспертами VI Южно-Уральского гражданского форума в Челябинске. Он отметил, что в особом фокусе внимания властей - поддержка некоммерческих организаций в муниципалитетах: сама система вовлечения граждан в работу в некоммерческом секторе во многом зависит от того, как организована работа на местах."Приняли решение об увеличении почти в 2,5 раза объема финансовой поддержки муниципальных проектов. И будем эту работу продолжать… Это нужно в первую очередь для того, чтобы увеличить охват. А самое главное – проекты стали очень серьезными. Тот объем финансирования, который сегодня идет, его не достаточно. Масштабные проекты требуют большего финансирования", – сказал Алексей Текслер.Принципиально софинансируем муниципалитеты в этой работе, выделяем средства и видим результаты, добавил он.Губернатор добавил, что в этом году в регионе проходит первый грантовый конкурс для детей от 14 до 18 лет, также планируется выделить в отдельный конкурс проекты НКО и неравнодушных граждан, которые организуют помощь мобилизованным и их семьям.В регионе активно развивается работа с НКО, так, региональные социально ориентированные некоммерческие организации ежегодно принимают участие в конкурсах Фонда президентских грантов, пояснил он. Ежегодно в регионе увеличивается объем финансовой грантовой помощи НКО, благодаря этому реализуются такие проекты, как открытие первой в России негосударственной клиники для помощи бездомным людям "Другая медицина", Фонд Олега Митяева во второй раз получил грант Президентского фонда культурных инициатив на развитие бардовского движения в России, отметил глава региона.Показателем эффективной совместной работы стало включение Челябинской области в топ-5 всероссийского рейтинга третьего сектора "Регион-НКО". "В 2022 году мы получили более 106 млн рублей по линии софинансирования наших региональных конкурсов от Фонда президентских грантов, это был лучший показатель среди регионов. Челябинская область вошла в тройку по количеству полученных президентских грантов по итогам 2 конкурса 2022 года. Ежегодно из областного бюджета на гранты губернатора выделяется более 160 млн рублей. В следующем году, думаю, подойдем к 200 млн рублей. А в 2019 году, когда мы эту работу начинали, объем грантовой поддержки был менее 15 млн рублей", - сказал Текслер.Текслер отметил важную роль НКО в формировании кадрового резерва, в том числе для органов власти. "Объективно мы, конечно, конкурируем за хорошие кадры с другими регионами. И в этом плане вижу нашу общую задачу с региональным некоммерческим сектором: привлекать энергичных, неравнодушных людей с активной жизненной позицией на Южный Урал", - сказал губернатор.Как отметила председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Светлана Маковецкая, некоммерческие организации обладают большими возможностями, но им нужно понять, что нужно делать. "Например, цифровизация, с помощью которой можно убрать рутинную работу, и это требует смелости от руководителей… Руководителям нужно понять, что им нужно, чтобы расти, и что я могу предложить своему работнику? Люди должны чувствовать свою востребованность, быть современными. И здесь, в НКО, это делается быстрее, чем в бизнесе… У нас есть свои преимущества – связанные с востребованностью, возможностью применять важные современные технологии. В то же время нам необходимо продвигать образ, имидж и репутацию работы в некоммерческом секторе", - сказал она на форуме.По мнению члена Общественной палаты РФ, директора автономной некоммерческой организации "Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив", доцента Ярославского государственного университета имени Демидова Елены Исаевой, очень важно сформировать тесные связи между сотрудниками университетов, преподавателями и НКО. "По-другому мы не покажем перспективу того, что есть некоммерческий сектор. Необходимо открыть университет некоммерческим организациям – вовлекать их в деятельность, тогда и сотрудники начинают понимать, что такое НКО. Мы говорим, что и преподавателям университетов нужно проводить такие курсы, об НКО, особенно гуманитариям. Очень важно привлекать некоммерческие организации, чтобы и у студентов тоже сформировалась перспектива и знание того, что там можно потом работать", - отметила она на форуме.По данным пресс-службы правительства региона, Челябинская область вошла в топ-5 регионов страны (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) по количеству победителей в конкурсах 2022 года Фонда президентских грантов. Также для НКО с 2021 года проводятся конкурсы на гранты от Президентского фонда культурных инициатив. Челябинская область заняла первое место в УрФО по числу победителей этих конкурсов. Также с 2020 года в регионе проходят конкурсы на предоставление грантов губернатора. Челябинская область заняла первое место в стране по объему софинансирования региональных конкурсов из Фонда президентских грантов.

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https://ria.ru/20221110/rabochie-1830544404.html

https://ria.ru/20221028/lebed-1827482635.html

https://ria.ru/20221005/kampus-1821723506.html

https://ria.ru/20220901/shkoly-1813806542.html

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общество, алексей текслер, челябинская область, олег митяев, россия, челябинск, фонд президентских грантов, президентский фонд культурных инициатив