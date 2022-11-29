https://ria.ru/20221129/es-1835093989.html

В Испании назвали главное заблуждение Европы о Путине

В Испании назвали главное заблуждение Европы о Путине - РИА Новости, 29.11.2022

В Испании назвали главное заблуждение Европы о Путине

Мысль Евросоюза о том, что антироссийские санкции смогут сдержать Москву и повлияют на решения Владимира Путина, оказалась ложной, пишет обозреватель Фабрицио... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T17:47

2022-11-29T17:47

2022-11-29T18:53

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европарламент

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Мысль Евросоюза о том, что антироссийские санкции смогут сдержать Москву и повлияют на решения Владимира Путина, оказалась ложной, пишет обозреватель Фабрицио Казари в статье для издания Rebelión.Автор подчеркнул, что подобная политика привела Европу лишь к потере влияния и тотальной зависимости от США."На текущем этапе Европейский союз проигрывает больше всех. Фактически он совершил экономическое самоубийство, пытаясь сдержать рост влияния России на мировой арене", — объяснил журналист.При этом Вашингтону удалось достичь своих целей в нынешней ситуации. У Штатов получилось разорвать торговые отношения между Брюсселем и Москвой, а также установить энергетическую зависимость Европы от США, уточнил Казари."Самым страшным бумерангом в истории ЕС стали санкции, которые оказались неэффективны против устойчивой экономики России", — пишет издание.Кроме того, решение Европарламента признать Россию спонсором терроризма не будет иметь никаких последствий, считает обозреватель. По словам Фабрицио Казари, такие "идеологические заявления" бесполезны для поисков путей выхода из сложившегося в Европе кризиса.На прошлой неделе Европейский парламент принял резолюцию, в которой признал Россию "государством — спонсором терроризма". Этот документ юридически ни к чему не обязывает, а только отражает мнение большинства европейских депутатов. Какой-либо законодательной базы для внесения стран в подобные списки у ЕС нет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221129/zelenskiy-1835053101.html

https://ria.ru/20221128/neft-1834896257.html

https://ria.ru/20221128/ukraina-1834722044.html

https://ria.ru/20221126/zakharova-1834512907.html

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в мире, владимир путин, россия, европа, сша, евросоюз, европарламент