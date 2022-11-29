https://ria.ru/20221129/erdogan-1834939067.html
Встреча Эрдогана и Асада состоится в ближайшее время, сообщили СМИ
Встреча Эрдогана и Асада состоится в ближайшее время, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.11.2022
Встреча Эрдогана и Асада состоится в ближайшее время, сообщили СМИ
Встреча президентов Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада может скоро состояться, ведется "закулисная дипломатия" для ее организации, сообщил во вторник РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:05
2022-11-29T10:05
2022-11-29T10:10
в мире
башар асад
ибрагим калын
владимир путин
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АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Встреча президентов Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада может скоро состояться, ведется "закулисная дипломатия" для ее организации, сообщил во вторник близкий к правительственным кругам колумнист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в октябре заявил, что Россия предлагает посредничество по встрече Эрдогана и Асада. Сам Эрдоган в середине ноября заявил, что Анкара может оценить это предложение, когда придет время, так как в политике "не бывает обид". Позднее Сельви сообщил, что встреча Эрдогана и Асада может состояться в России при посредничестве российского лидера Владимира Путина."Президент Эрдоган несколько раз заявлял, что он также может встретиться с Асадом. Ведется закулисная дипломатия, чтобы свести двух лидеров вместе. Я думаю, что эта встреча произойдет в течение недолгого времени. Эрдоган сказал: "В последующем процессе, как это получилось с Египтом, точно так же может получиться и с Сирией. В политике нет обид" и держит дверь для диалога открытой", - написал Сельви.
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в мире, башар асад, ибрагим калын, владимир путин, россия, сирия, турция
В мире, Башар Асад, Ибрагим Калын, Владимир Путин, Россия, Сирия, Турция
10:05 29.11.2022 (обновлено: 10:10 29.11.2022)
Встреча Эрдогана и Асада состоится в ближайшее время, сообщили СМИ
Hürriyet: для скорой встречи Эрдогана и Асада ведется "закулисная дипломатия"