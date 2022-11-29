https://ria.ru/20221129/energiya-1835149923.html
В Европарламенте рассказали об энергии из возобновляемых источников
В Европарламенте рассказали об энергии из возобновляемых источников - РИА Новости, 29.11.2022
В Европарламенте рассказали об энергии из возобновляемых источников
Более 20% всей энергии, потребляемой в странах Евросоюза, поступает из возобновляемых источников, говорится в материалах Европарламента. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T23:16
2022-11-29T23:16
2022-11-29T23:16
в мире
европарламент
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Более 20% всей энергии, потребляемой в странах Евросоюза, поступает из возобновляемых источников, говорится в материалах Европарламента.С 2004 года этот показатель увеличился более чем вдвое, отмечает ЕП.Евросоюз стремится сокращать потребление ископаемого топлива и обязался стать климатически нейтральным континентом к 2050 году.Власти Евросоюза в настоящий момент пересматривают промежуточную цель по доле потребления возобновляемой энергии в регионе на 2030 год, которая пока установлена на уровне 32%."Парламент в сентябре 2022 года попросил увеличить ее до 45%", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20221125/energiya-1834174347.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европарламент, евросоюз
В мире, Европарламент, Евросоюз
В Европарламенте рассказали об энергии из возобновляемых источников
ЕП: более 20 процентов энергии для стран ЕС, поступает из возобновляемых источников
БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Более 20% всей энергии, потребляемой в странах Евросоюза, поступает из возобновляемых источников, говорится в материалах Европарламента.
"Более 20% энергии, потребляемой в ЕС, поступает из возобновляемых источников", - отмечается там.
С 2004 года этот показатель увеличился более чем вдвое, отмечает ЕП.
Евросоюз стремится сокращать потребление ископаемого топлива и обязался стать климатически нейтральным континентом к 2050 году.
Власти Евросоюза в настоящий момент пересматривают промежуточную цель по доле потребления возобновляемой энергии в регионе на 2030 год, которая пока установлена на уровне 32%.
"Парламент в сентябре 2022 года попросил увеличить ее до 45%", - говорится в релизе.