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В Европарламенте рассказали об энергии из возобновляемых источников - РИА Новости, 29.11.2022
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В Европарламенте рассказали об энергии из возобновляемых источников
В Европарламенте рассказали об энергии из возобновляемых источников - РИА Новости, 29.11.2022
В Европарламенте рассказали об энергии из возобновляемых источников
Более 20% всей энергии, потребляемой в странах Евросоюза, поступает из возобновляемых источников, говорится в материалах Европарламента. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T23:16
2022-11-29T23:16
в мире
европарламент
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Более 20% всей энергии, потребляемой в странах Евросоюза, поступает из возобновляемых источников, говорится в материалах Европарламента.С 2004 года этот показатель увеличился более чем вдвое, отмечает ЕП.Евросоюз стремится сокращать потребление ископаемого топлива и обязался стать климатически нейтральным континентом к 2050 году.Власти Евросоюза в настоящий момент пересматривают промежуточную цель по доле потребления возобновляемой энергии в регионе на 2030 год, которая пока установлена на уровне 32%."Парламент в сентябре 2022 года попросил увеличить ее до 45%", - говорится в релизе.
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в мире, европарламент, евросоюз
В мире, Европарламент, Евросоюз
23:16 29.11.2022
 
В Европарламенте рассказали об энергии из возобновляемых источников

ЕП: более 20 процентов энергии для стран ЕС, поступает из возобновляемых источников

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Более 20% всей энергии, потребляемой в странах Евросоюза, поступает из возобновляемых источников, говорится в материалах Европарламента.
"Более 20% энергии, потребляемой в ЕС, поступает из возобновляемых источников", - отмечается там.
С 2004 года этот показатель увеличился более чем вдвое, отмечает ЕП.
Евросоюз стремится сокращать потребление ископаемого топлива и обязался стать климатически нейтральным континентом к 2050 году.
Власти Евросоюза в настоящий момент пересматривают промежуточную цель по доле потребления возобновляемой энергии в регионе на 2030 год, которая пока установлена на уровне 32%.
"Парламент в сентябре 2022 года попросил увеличить ее до 45%", - говорится в релизе.
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