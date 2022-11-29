https://ria.ru/20221129/energiya-1835149923.html

В Европарламенте рассказали об энергии из возобновляемых источников

В Европарламенте рассказали об энергии из возобновляемых источников - РИА Новости, 29.11.2022

В Европарламенте рассказали об энергии из возобновляемых источников

Более 20% всей энергии, потребляемой в странах Евросоюза, поступает из возобновляемых источников, говорится в материалах Европарламента. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T23:16

2022-11-29T23:16

2022-11-29T23:16

в мире

европарламент

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Более 20% всей энергии, потребляемой в странах Евросоюза, поступает из возобновляемых источников, говорится в материалах Европарламента.С 2004 года этот показатель увеличился более чем вдвое, отмечает ЕП.Евросоюз стремится сокращать потребление ископаемого топлива и обязался стать климатически нейтральным континентом к 2050 году.Власти Евросоюза в настоящий момент пересматривают промежуточную цель по доле потребления возобновляемой энергии в регионе на 2030 год, которая пока установлена на уровне 32%."Парламент в сентябре 2022 года попросил увеличить ее до 45%", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20221125/energiya-1834174347.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, европарламент, евросоюз