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В Белоруссии придумали, как нарастить экспорт - РИА Новости, 29.11.2022
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В Белоруссии придумали, как нарастить экспорт
В Белоруссии придумали, как нарастить экспорт - РИА Новости, 29.11.2022
В Белоруссии придумали, как нарастить экспорт
Белоруссия ставит задачу в 2023 году нарастить экспорт на 5,5% по сравнению с текущим годом за счет поставок в ЕАЭС, в частности в Россию, а также в азиатский... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T22:58
2022-11-29T22:58
экономика
цены на нефть
александр лукашенко
белоруссия
китай
евразийский экономический союз
россия
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МИНСК, 29 ноя - РИА Новости. Белоруссия ставит задачу в 2023 году нарастить экспорт на 5,5% по сравнению с текущим годом за счет поставок в ЕАЭС, в частности в Россию, а также в азиатский регион, прежде всего, Китай, сообщил первый замминистра экономики республики Юрий Чеботарь.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2023 год, которые, в частности, предусматривают прирост экспорта товаров и услуг – на 5,5%.Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик заявил в ноябре, что в условиях западных санкций диверсификация белорусского экспорта, безусловно, произошла в основном за счет расширения поставок в РФ и Китай. По его данным, экспорт товаров в Китай в сравнении с прошлым годом увеличился в два раза и составил за 9 месяцев текущего года 1,3 миллиарда долларов. За девять месяцев этого года экспорт товаров на российский рынок вырос на 34% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, или на 4 миллиарда долларов. При этом доля российского рынка в экспорте товаров увеличилась с 41% до 57%.
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экономика, цены на нефть, александр лукашенко, белоруссия, китай, евразийский экономический союз, россия
Экономика, Цены на нефть, Александр Лукашенко, Белоруссия, Китай, Евразийский экономический союз, Россия
22:58 29.11.2022
 
В Белоруссии придумали, как нарастить экспорт

Белоруссия хочет нарастить экспорт в 2023 году за счет поставок в Россию, Китай и ЕАЭС

© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в медиабанкВид на здание завода 4-го рудоуправления производителя калийных минеральных удобрений ОАО "Беларуськалий" в городе Солигорск
Вид на здание завода 4-го рудоуправления производителя калийных минеральных удобрений ОАО Беларуськалий в городе Солигорск - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Егор Еремов
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Вид на здание завода 4-го рудоуправления производителя калийных минеральных удобрений ОАО "Беларуськалий" в городе Солигорск. Архивное фото
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МИНСК, 29 ноя - РИА Новости. Белоруссия ставит задачу в 2023 году нарастить экспорт на 5,5% по сравнению с текущим годом за счет поставок в ЕАЭС, в частности в Россию, а также в азиатский регион, прежде всего, Китай, сообщил первый замминистра экономики республики Юрий Чеботарь.
"Прирост экспорта на 5,5%, или на 2,6 миллиарда долларов, мы расписали совместно с отраслевым регуляторами с точки зрения рынков сбыта. Главным образом, это - ЕАЭС и Российская Федерация плюс азиатский регион, в первую очередь, Китай. Кроме того, будем стараться сохранить свое присутствие и на других рынках", - приводит слова Чеботаря пресс-служба министерства.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2023 год, которые, в частности, предусматривают прирост экспорта товаров и услуг – на 5,5%.
Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик заявил в ноябре, что в условиях западных санкций диверсификация белорусского экспорта, безусловно, произошла в основном за счет расширения поставок в РФ и Китай. По его данным, экспорт товаров в Китай в сравнении с прошлым годом увеличился в два раза и составил за 9 месяцев текущего года 1,3 миллиарда долларов. За девять месяцев этого года экспорт товаров на российский рынок вырос на 34% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, или на 4 миллиарда долларов. При этом доля российского рынка в экспорте товаров увеличилась с 41% до 57%.
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ЭкономикаЦены на нефтьАлександр ЛукашенкоБелоруссияКитайЕвразийский экономический союзРоссия
 
 
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