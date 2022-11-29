https://ria.ru/20221129/eksport-1835147868.html

В Белоруссии придумали, как нарастить экспорт

В Белоруссии придумали, как нарастить экспорт - РИА Новости, 29.11.2022

В Белоруссии придумали, как нарастить экспорт

Белоруссия ставит задачу в 2023 году нарастить экспорт на 5,5% по сравнению с текущим годом за счет поставок в ЕАЭС, в частности в Россию, а также в азиатский... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T22:58

2022-11-29T22:58

2022-11-29T22:58

экономика

цены на нефть

александр лукашенко

белоруссия

китай

евразийский экономический союз

россия

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МИНСК, 29 ноя - РИА Новости. Белоруссия ставит задачу в 2023 году нарастить экспорт на 5,5% по сравнению с текущим годом за счет поставок в ЕАЭС, в частности в Россию, а также в азиатский регион, прежде всего, Китай, сообщил первый замминистра экономики республики Юрий Чеботарь.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2023 год, которые, в частности, предусматривают прирост экспорта товаров и услуг – на 5,5%.Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик заявил в ноябре, что в условиях западных санкций диверсификация белорусского экспорта, безусловно, произошла в основном за счет расширения поставок в РФ и Китай. По его данным, экспорт товаров в Китай в сравнении с прошлым годом увеличился в два раза и составил за 9 месяцев текущего года 1,3 миллиарда долларов. За девять месяцев этого года экспорт товаров на российский рынок вырос на 34% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, или на 4 миллиарда долларов. При этом доля российского рынка в экспорте товаров увеличилась с 41% до 57%.

https://ria.ru/20221125/belorussiya-1834319498.html

белоруссия

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, александр лукашенко, белоруссия, китай, евразийский экономический союз, россия