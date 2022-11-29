https://ria.ru/20221129/eaes-1835130164.html

ЦБ планирует запуск переводов по СПБ с некоторыми странами ЕАЭС в 2023 году

ЦБ планирует запуск переводов по СПБ с некоторыми странами ЕАЭС в 2023 году - РИА Новости, 29.11.2022

ЦБ планирует запуск переводов по СПБ с некоторыми странами ЕАЭС в 2023 году

Банк России до конца 2023 года планируется реализовать межсистемное взаимодействие системы быстрых платежей с несколькими странами Евразийского экономического... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T20:36

2022-11-29T20:36

2022-11-29T20:36

экономика

технологии

россия

центральный банк рф (цб рф)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Банк России до конца 2023 года планируется реализовать межсистемное взаимодействие системы быстрых платежей с несколькими странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в проекте регулятора "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы".В целом, как указывается в документе, Банк России продолжит развивать сервисы СБП."Планируется масштабировать возможность совершения через СБП онлайн-платежей в бюджетную систему РФ (C2G), в том числе для оплаты налогов, штрафов, сборов и пошлин, содействуя расширению поддержки этого сервиса кредитными организациями. Также в СБП планируется реализовать сервис для осуществления государством онлайн-выплат гражданам (сервис G2C), что повысит оперативность поступления выплат из бюджета", - поясняют в ЦБ.

https://ria.ru/20221129/banki-1835124095.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), евразийский экономический союз