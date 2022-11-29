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ЦБ планирует запуск переводов по СПБ с некоторыми странами ЕАЭС в 2023 году - РИА Новости, 29.11.2022
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ЦБ планирует запуск переводов по СПБ с некоторыми странами ЕАЭС в 2023 году
ЦБ планирует запуск переводов по СПБ с некоторыми странами ЕАЭС в 2023 году - РИА Новости, 29.11.2022
ЦБ планирует запуск переводов по СПБ с некоторыми странами ЕАЭС в 2023 году
Банк России до конца 2023 года планируется реализовать межсистемное взаимодействие системы быстрых платежей с несколькими странами Евразийского экономического... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T20:36
2022-11-29T20:36
экономика
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Банк России до конца 2023 года планируется реализовать межсистемное взаимодействие системы быстрых платежей с несколькими странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в проекте регулятора "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы".В целом, как указывается в документе, Банк России продолжит развивать сервисы СБП."Планируется масштабировать возможность совершения через СБП онлайн-платежей в бюджетную систему РФ (C2G), в том числе для оплаты налогов, штрафов, сборов и пошлин, содействуя расширению поддержки этого сервиса кредитными организациями. Также в СБП планируется реализовать сервис для осуществления государством онлайн-выплат гражданам (сервис G2C), что повысит оперативность поступления выплат из бюджета", - поясняют в ЦБ.
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экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), евразийский экономический союз
Экономика, Технологии, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Евразийский экономический союз
20:36 29.11.2022
 
ЦБ планирует запуск переводов по СПБ с некоторыми странами ЕАЭС в 2023 году

ЦБ до конца 2023 года планирует запуск переводов по СПБ с несколькими странами ЕАЭС

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЛоготип Системы быстрых платежей на экране смартфона
Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Банк России до конца 2023 года планируется реализовать межсистемное взаимодействие системы быстрых платежей с несколькими странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в проекте регулятора "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы".
"Прорабатывается также внедрение трансграничных переводов с использованием СБП, уже проведены отдельные операции по одной из схем реализации. До конца 2023 года планируется реализовать межсистемное взаимодействие СБП с несколькими странами ЕАЭС", - говорится в документе.
В целом, как указывается в документе, Банк России продолжит развивать сервисы СБП.
"Планируется масштабировать возможность совершения через СБП онлайн-платежей в бюджетную систему РФ (C2G), в том числе для оплаты налогов, штрафов, сборов и пошлин, содействуя расширению поддержки этого сервиса кредитными организациями. Также в СБП планируется реализовать сервис для осуществления государством онлайн-выплат гражданам (сервис G2C), что повысит оперативность поступления выплат из бюджета", - поясняют в ЦБ.
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ЭкономикаТехнологииРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Евразийский экономический союз
 
 
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