https://ria.ru/20221129/dtp-1835138696.html

В Москве произошло ДТП с участием скорой, пострадал один человек

В Москве произошло ДТП с участием скорой, пострадал один человек - РИА Новости, 29.11.2022

В Москве произошло ДТП с участием скорой, пострадал один человек

Авария с участием машины скорой помощи произошла на севере Москвы, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T21:41

2022-11-29T21:41

2022-11-29T21:41

происшествия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Авария с участием машины скорой помощи произошла на севере Москвы, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.ДТП произошло во вторник в районе улицы Клязьминская на севере Москвы.Он отметил, что пострадавший находился в машине скорой помощи.Сотрудники ГИБДД устанавливают все причины и обстоятельства аварии, добавил собеседник агентства.Как в свою очередь уточнила столичная ГИБДД, произошло столкновение Honda и машины "скорой". Из-за аварии автомобиль медиков опрокинулся и повредил Volkswagen, который стоял на перекрестке."В дорожной аварии пострадал фельдшер скорой помощи, которого госпитализировали с предварительным диагнозом "перелом плеча", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221129/dtp-1835050763.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, москва, гибдд мвд рф, volkswagen touareg