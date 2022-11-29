https://ria.ru/20221129/dtp-1835138696.html
В Москве произошло ДТП с участием скорой, пострадал один человек
В Москве произошло ДТП с участием скорой, пострадал один человек - РИА Новости, 29.11.2022
В Москве произошло ДТП с участием скорой, пострадал один человек
Авария с участием машины скорой помощи произошла на севере Москвы, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T21:41
2022-11-29T21:41
2022-11-29T21:41
происшествия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Авария с участием машины скорой помощи произошла на севере Москвы, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.ДТП произошло во вторник в районе улицы Клязьминская на севере Москвы.Он отметил, что пострадавший находился в машине скорой помощи.Сотрудники ГИБДД устанавливают все причины и обстоятельства аварии, добавил собеседник агентства.Как в свою очередь уточнила столичная ГИБДД, произошло столкновение Honda и машины "скорой". Из-за аварии автомобиль медиков опрокинулся и повредил Volkswagen, который стоял на перекрестке."В дорожной аварии пострадал фельдшер скорой помощи, которого госпитализировали с предварительным диагнозом "перелом плеча", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221129/dtp-1835050763.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва, гибдд мвд рф, volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Москва, ГИБДД МВД РФ, Volkswagen Touareg
В Москве произошло ДТП с участием скорой, пострадал один человек
На севере Москвы произошло ДТП с участием машины скорой помощи, один человек пострадал