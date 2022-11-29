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В Москве произошло ДТП с участием скорой, пострадал один человек - РИА Новости, 29.11.2022
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В Москве произошло ДТП с участием скорой, пострадал один человек
В Москве произошло ДТП с участием скорой, пострадал один человек - РИА Новости, 29.11.2022
В Москве произошло ДТП с участием скорой, пострадал один человек
Авария с участием машины скорой помощи произошла на севере Москвы, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T21:41
2022-11-29T21:41
происшествия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Авария с участием машины скорой помощи произошла на севере Москвы, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.ДТП произошло во вторник в районе улицы Клязьминская на севере Москвы.Он отметил, что пострадавший находился в машине скорой помощи.Сотрудники ГИБДД устанавливают все причины и обстоятельства аварии, добавил собеседник агентства.Как в свою очередь уточнила столичная ГИБДД, произошло столкновение Honda и машины "скорой". Из-за аварии автомобиль медиков опрокинулся и повредил Volkswagen, который стоял на перекрестке."В дорожной аварии пострадал фельдшер скорой помощи, которого госпитализировали с предварительным диагнозом "перелом плеча", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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происшествия, авто, москва, гибдд мвд рф, volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Москва, ГИБДД МВД РФ, Volkswagen Touareg
21:41 29.11.2022
 
В Москве произошло ДТП с участием скорой, пострадал один человек

На севере Москвы произошло ДТП с участием машины скорой помощи, один человек пострадал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Авария с участием машины скорой помощи произошла на севере Москвы, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
ДТП произошло во вторник в районе улицы Клязьминская на севере Москвы.
"По предварительной информации, произошло столкновение двух единиц автотранспорта. Пострадал один человек", - сказал представитель пресс-службы.
Он отметил, что пострадавший находился в машине скорой помощи.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все причины и обстоятельства аварии, добавил собеседник агентства.
Как в свою очередь уточнила столичная ГИБДД, произошло столкновение Honda и машины "скорой". Из-за аварии автомобиль медиков опрокинулся и повредил Volkswagen, который стоял на перекрестке.
"В дорожной аварии пострадал фельдшер скорой помощи, которого госпитализировали с предварительным диагнозом "перелом плеча", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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