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В Иране в ДТП с микроавтобусом пострадали 15 человек - РИА Новости, 29.11.2022
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В Иране в ДТП с микроавтобусом пострадали 15 человек
В Иране в ДТП с микроавтобусом пострадали 15 человек - РИА Новости, 29.11.2022
В Иране в ДТП с микроавтобусом пострадали 15 человек
Студенческий микроавтобус университета Азад перевернулся в иранском городе Хомейнишехр, в результате аварии погиб водитель, 15 пассажиров получили ранения,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T17:46
2022-11-29T17:47
в мире
иран
исфахан
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Студенческий микроавтобус университета Азад перевернулся в иранском городе Хомейнишехр, в результате аварии погиб водитель, 15 пассажиров получили ранения, заявил руководитель управления кризисами в администрации губернатора провинции Исфахан Мансур Шишефоруш."В результате аварии с перевернувшимся студенческим микроавтобусом Исламского университета Азад города Хомейнишехр, произошедшей утром во вторник на кольцевой автодороге… один человек, водитель, погиб и 15 получили ранения… 11 человек доставлены в больницы Хомейнишехра для прохождения лечения", – передает слова Шишефоруша агентство IRNA.Он добавил, что причины аварии выясняются.
https://ria.ru/20221129/turtsiya-1834928538.html
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в мире, иран, исфахан
В мире, Иран, Исфахан
17:46 29.11.2022 (обновлено: 17:47 29.11.2022)
 
В Иране в ДТП с микроавтобусом пострадали 15 человек

В Иране в ДТП с микроавтобусом пострадали 15 человек, водитель погиб

© AP PhotoАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Студенческий микроавтобус университета Азад перевернулся в иранском городе Хомейнишехр, в результате аварии погиб водитель, 15 пассажиров получили ранения, заявил руководитель управления кризисами в администрации губернатора провинции Исфахан Мансур Шишефоруш.
"В результате аварии с перевернувшимся студенческим микроавтобусом Исламского университета Азад города Хомейнишехр, произошедшей утром во вторник на кольцевой автодороге… один человек, водитель, погиб и 15 получили ранения… 11 человек доставлены в больницы Хомейнишехра для прохождения лечения", – передает слова Шишефоруша агентство IRNA.
Он добавил, что причины аварии выясняются.
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