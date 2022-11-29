https://ria.ru/20221129/dtp-1835093804.html
В Иране в ДТП с микроавтобусом пострадали 15 человек
В Иране в ДТП с микроавтобусом пострадали 15 человек - РИА Новости, 29.11.2022
В Иране в ДТП с микроавтобусом пострадали 15 человек
Студенческий микроавтобус университета Азад перевернулся в иранском городе Хомейнишехр, в результате аварии погиб водитель, 15 пассажиров получили ранения,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T17:46
2022-11-29T17:46
2022-11-29T17:47
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иран
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Студенческий микроавтобус университета Азад перевернулся в иранском городе Хомейнишехр, в результате аварии погиб водитель, 15 пассажиров получили ранения, заявил руководитель управления кризисами в администрации губернатора провинции Исфахан Мансур Шишефоруш."В результате аварии с перевернувшимся студенческим микроавтобусом Исламского университета Азад города Хомейнишехр, произошедшей утром во вторник на кольцевой автодороге… один человек, водитель, погиб и 15 получили ранения… 11 человек доставлены в больницы Хомейнишехра для прохождения лечения", – передает слова Шишефоруша агентство IRNA.Он добавил, что причины аварии выясняются.
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в мире, иран, исфахан
17:46 29.11.2022 (обновлено: 17:47 29.11.2022)
В Иране в ДТП с микроавтобусом пострадали 15 человек
В Иране в ДТП с микроавтобусом пострадали 15 человек, водитель погиб
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Студенческий микроавтобус университета Азад перевернулся в иранском городе Хомейнишехр, в результате аварии погиб водитель, 15 пассажиров получили ранения, заявил руководитель управления кризисами в администрации губернатора провинции Исфахан Мансур Шишефоруш.
"В результате аварии с перевернувшимся студенческим микроавтобусом Исламского университета Азад города Хомейнишехр, произошедшей утром во вторник на кольцевой автодороге… один человек, водитель, погиб и 15 получили ранения… 11 человек доставлены в больницы Хомейнишехра для прохождения лечения", – передает слова Шишефоруша агентство IRNA.
Он добавил, что причины аварии выясняются.