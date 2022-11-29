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В крови водителя маршрутки, устроившего ДТП в Чебоксарах, нашли наркотики - РИА Новости, 29.11.2022
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В крови водителя маршрутки, устроившего ДТП в Чебоксарах, нашли наркотики
В крови водителя маршрутки, устроившего ДТП в Чебоксарах, нашли наркотики - РИА Новости, 29.11.2022
В крови водителя маршрутки, устроившего ДТП в Чебоксарах, нашли наркотики
Наркотики обнаружили в крови водителя маршрутки, столкнувшейся с фурой в Чебоксарах, возбуждено уголовное дело, сообщает МВД по Чувашии. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:05
2022-11-29T13:05
происшествия
авто
чебоксары
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Наркотики обнаружили в крови водителя маршрутки, столкнувшейся с фурой в Чебоксарах, возбуждено уголовное дело, сообщает МВД по Чувашии.Утром 15 августа возле остановки общественного транспорта по проспекту Тракторостроителей в Чебоксарах водитель микроавтобуса Ford Transit маршрута "Чебоксары-Новочебоксарск" совершил наезд на стоявшую фуру. В салоне маршрутки в момент аварии находилось 24 человека, в больницу обратилось 10 пассажиров, большинство из которых после осмотра и оказания медицинской помощи были отпущены домой. 62-летняя женщина была госпитализирована с переломом. Её здоровью был причинен тяжкий вред."По результатам проверки алкотестером на месте ДТП алкогольного опьянения у 30-летнего водителя выявлено не было. В ходе дополнительных исследований в наркодиспансере в крови новочебоксарца были обнаружены следы наркотического вещества растительного происхождения. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20221129/dtp-1834942782.html
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происшествия, авто, чебоксары, россия
Происшествия, Авто, Чебоксары, Россия
13:05 29.11.2022
 
В крови водителя маршрутки, устроившего ДТП в Чебоксарах, нашли наркотики

В Чебоксарах завели уголовное дело после нахождения наркотиков в крови водителя маршрутки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Наркотики обнаружили в крови водителя маршрутки, столкнувшейся с фурой в Чебоксарах, возбуждено уголовное дело, сообщает МВД по Чувашии.
Утром 15 августа возле остановки общественного транспорта по проспекту Тракторостроителей в Чебоксарах водитель микроавтобуса Ford Transit маршрута "Чебоксары-Новочебоксарск" совершил наезд на стоявшую фуру. В салоне маршрутки в момент аварии находилось 24 человека, в больницу обратилось 10 пассажиров, большинство из которых после осмотра и оказания медицинской помощи были отпущены домой. 62-летняя женщина была госпитализирована с переломом. Её здоровью был причинен тяжкий вред.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 10:23
На севере Москвы в ДТП погибли два человека
"По результатам проверки алкотестером на месте ДТП алкогольного опьянения у 30-летнего водителя выявлено не было. В ходе дополнительных исследований в наркодиспансере в крови новочебоксарца были обнаружены следы наркотического вещества растительного происхождения. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
На улице Свободы водитель автомобиля Киа не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов — женщину с двумя детьми - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 14:36
Водитель, сбившая мать и ребенка в Москве, была в наркотическом опьянении
 
ПроисшествияАвтоЧебоксарыРоссия
 
 
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