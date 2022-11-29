https://ria.ru/20221129/dtp-1834992882.html

В крови водителя маршрутки, устроившего ДТП в Чебоксарах, нашли наркотики

В крови водителя маршрутки, устроившего ДТП в Чебоксарах, нашли наркотики - РИА Новости, 29.11.2022

В крови водителя маршрутки, устроившего ДТП в Чебоксарах, нашли наркотики

Наркотики обнаружили в крови водителя маршрутки, столкнувшейся с фурой в Чебоксарах, возбуждено уголовное дело, сообщает МВД по Чувашии. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T13:05

2022-11-29T13:05

2022-11-29T13:05

происшествия

авто

чебоксары

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Наркотики обнаружили в крови водителя маршрутки, столкнувшейся с фурой в Чебоксарах, возбуждено уголовное дело, сообщает МВД по Чувашии.Утром 15 августа возле остановки общественного транспорта по проспекту Тракторостроителей в Чебоксарах водитель микроавтобуса Ford Transit маршрута "Чебоксары-Новочебоксарск" совершил наезд на стоявшую фуру. В салоне маршрутки в момент аварии находилось 24 человека, в больницу обратилось 10 пассажиров, большинство из которых после осмотра и оказания медицинской помощи были отпущены домой. 62-летняя женщина была госпитализирована с переломом. Её здоровью был причинен тяжкий вред."По результатам проверки алкотестером на месте ДТП алкогольного опьянения у 30-летнего водителя выявлено не было. В ходе дополнительных исследований в наркодиспансере в крови новочебоксарца были обнаружены следы наркотического вещества растительного происхождения. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20221129/dtp-1834942782.html

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происшествия, авто, чебоксары, россия