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На севере Москвы в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 29.11.2022
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На севере Москвы в ДТП погибли два человека
На севере Москвы в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 29.11.2022
На севере Москвы в ДТП погибли два человека
Водитель и пассажир автомобиля погибли в дорожной аварии в ночь на вторник на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:23
2022-11-29T10:23
происшествия
авто
ленинградское шоссе
москва
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Водитель и пассажир автомобиля погибли в дорожной аварии в ночь на вторник на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По данным полиции, авария произошла около часа ночи на Ленинградском шоссе в районе 86-го дома: "Автомобиль совершил наезд на препятствие. В результате аварии пассажир и водитель скончались".Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства аварии.
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ленинградское шоссе
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происшествия, авто, ленинградское шоссе, москва
Происшествия, Авто, Ленинградское шоссе, Москва
10:23 29.11.2022
 
На севере Москвы в ДТП погибли два человека

В Москве на Ленинградском шоссе в ДТП погибли водитель и пассажир

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Водитель и пассажир автомобиля погибли в дорожной аварии в ночь на вторник на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным полиции, авария произошла около часа ночи на Ленинградском шоссе в районе 86-го дома: "Автомобиль совершил наезд на препятствие. В результате аварии пассажир и водитель скончались".
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства аварии.
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ПроисшествияАвтоЛенинградское шоссеМосква
 
 
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