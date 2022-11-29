https://ria.ru/20221129/dtp-1834942782.html
На севере Москвы в ДТП погибли два человека
На севере Москвы в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 29.11.2022
На севере Москвы в ДТП погибли два человека
Водитель и пассажир автомобиля погибли в дорожной аварии в ночь на вторник на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:23
2022-11-29T10:23
2022-11-29T10:23
происшествия
авто
ленинградское шоссе
москва
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Водитель и пассажир автомобиля погибли в дорожной аварии в ночь на вторник на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По данным полиции, авария произошла около часа ночи на Ленинградском шоссе в районе 86-го дома: "Автомобиль совершил наезд на препятствие. В результате аварии пассажир и водитель скончались".Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20221128/dtp-1834765100.html
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происшествия, авто, ленинградское шоссе, москва
Происшествия, Авто, Ленинградское шоссе, Москва
На севере Москвы в ДТП погибли два человека
В Москве на Ленинградском шоссе в ДТП погибли водитель и пассажир