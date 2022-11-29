https://ria.ru/20221129/dtp-1834942782.html

На севере Москвы в ДТП погибли два человека

На севере Москвы в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 29.11.2022

На севере Москвы в ДТП погибли два человека

Водитель и пассажир автомобиля погибли в дорожной аварии в ночь на вторник на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T10:23

2022-11-29T10:23

2022-11-29T10:23

происшествия

авто

ленинградское шоссе

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:236:2801:1812_1920x0_80_0_0_d94d32e52d9f29a7220912a1ce1f302e.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Водитель и пассажир автомобиля погибли в дорожной аварии в ночь на вторник на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По данным полиции, авария произошла около часа ночи на Ленинградском шоссе в районе 86-го дома: "Автомобиль совершил наезд на препятствие. В результате аварии пассажир и водитель скончались".Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20221128/dtp-1834765100.html

ленинградское шоссе

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, ленинградское шоссе, москва