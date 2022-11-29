https://ria.ru/20221129/dsnv-1835059496.html

МИД рассказал о перспективах встречи по ДСНВ с США

МИД рассказал о перспективах встречи по ДСНВ с США - РИА Новости, 29.11.2022

МИД рассказал о перспективах встречи по ДСНВ с США

РФ не ведет диалог с США "в режиме выдвижения предварительных условий", Москва хотела бы согласовать сбалансированную и устраивающую обе стороны программу... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T16:00

2022-11-29T16:00

2022-11-29T16:00

россия

сша

москва

договор снв-3

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. РФ не ведет диалог с США "в режиме выдвижения предварительных условий", Москва хотела бы согласовать сбалансированную и устраивающую обе стороны программу двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Мы не ведем диалог в режиме выдвижения предварительных условий. Мы, конечно, хотели бы согласовать работоспособную программу предстоящей сессии, сбалансированную, отвечающую интересам обеих сторон", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос о том, какие условия должны быть соблюдены, чтобы встреча по ДСНВ состоялась."Но сейчас в ситуации с переносом сессии для нас важно было послать политический сигнал - это именно так, и здесь крупные вопросы, которые доминируют в нашей повестке с США, важнее какой-то техники и механики работы в рамках ДСНВ", - сказал Рябков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, москва, договор снв-3, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире