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МИД рассказал о перспективах встречи по ДСНВ с США
МИД рассказал о перспективах встречи по ДСНВ с США - РИА Новости, 29.11.2022
МИД рассказал о перспективах встречи по ДСНВ с США
РФ не ведет диалог с США "в режиме выдвижения предварительных условий", Москва хотела бы согласовать сбалансированную и устраивающую обе стороны программу... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:00
2022-11-29T16:00
2022-11-29T16:00
россия
сша
москва
договор снв-3
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. РФ не ведет диалог с США "в режиме выдвижения предварительных условий", Москва хотела бы согласовать сбалансированную и устраивающую обе стороны программу двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Мы не ведем диалог в режиме выдвижения предварительных условий. Мы, конечно, хотели бы согласовать работоспособную программу предстоящей сессии, сбалансированную, отвечающую интересам обеих сторон", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос о том, какие условия должны быть соблюдены, чтобы встреча по ДСНВ состоялась."Но сейчас в ситуации с переносом сессии для нас важно было послать политический сигнал - это именно так, и здесь крупные вопросы, которые доминируют в нашей повестке с США, важнее какой-то техники и механики работы в рамках ДСНВ", - сказал Рябков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, москва, договор снв-3, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, США, Москва, Договор СНВ-3, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
МИД рассказал о перспективах встречи по ДСНВ с США
Замглавы МИД Рябков: Россия не ведет диалога с США с предварительными условиями
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. РФ не ведет диалог с США "в режиме выдвижения предварительных условий", Москва хотела бы согласовать сбалансированную и устраивающую обе стороны программу двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Мы не ведем диалог в режиме выдвижения предварительных условий. Мы, конечно, хотели бы согласовать работоспособную программу предстоящей сессии, сбалансированную, отвечающую интересам обеих сторон", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос о том, какие условия должны быть соблюдены, чтобы встреча по ДСНВ состоялась.
"Но сейчас в ситуации с переносом сессии для нас важно было послать политический сигнал - это именно так, и здесь крупные вопросы, которые доминируют в нашей повестке с США, важнее какой-то техники и механики работы в рамках ДСНВ", - сказал Рябков.