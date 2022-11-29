https://ria.ru/20221129/dsnv-1835050404.html
Россия и США не смогли согласовать программу работы комиссии по ДСНВ
Россия и США не смогли согласовать программу работы комиссии по ДСНВ - РИА Новости, 29.11.2022
Россия и США не смогли согласовать программу работы комиссии по ДСНВ
Россия не имела другого выбора, кроме как перенести встречу по Договору об СНВ, поскольку Москва и Вашингтон так и не согласовали программу работы комиссии,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:34
2022-11-29T15:34
2022-11-29T18:15
в мире
сергей рябков
каир (город)
договор снв-3
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
дмитрий медведев
барак обама
россия
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россия не имела другого выбора, кроме как перенести встречу по Договору об СНВ, поскольку Москва и Вашингтон так и не согласовали программу работы комиссии, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.Заседание Двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ должно было пройти в Каире с 29 ноября по 6 декабря. Накануне в российской внешнеполитическом ведомстве сообщили о переносе мероприятия на более поздний срок. По словам дипломата, по некоторым вопросам Соединенные Штаты не хотели воспринимать сигналы со стороны России. Так, Москва и Вашингтон в итоге не согласовали до конца программу работы комиссии."По большому счету ситуация складывалась так, что у нас не оказалось иного выбора. Решение принималось на политическом уровне", — отметил он."Мы видели <...> фокусировку американцев исключительно на теме возобновления инспекций в рамках ДСНВ. Между тем для нас приоритетом было и остается решение других вопросов, в том числе проблематики, связанной с засчетом по договору", — подчеркнул Рябков.Россия, как указал замминистра, не раз объясняла свою позицию и суть претензий к США: Москва не увидела ни малейшего желания американской стороны двигаться дальше по этому направлению.При этом он отметил, что Россия не отменяет, а переносит проведение встречи по ДСНВ, через некоторое время будут предложены новые даты.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений подписали Дмитрий Медведев и Барак Обама в апреле 2010 года. Он предусматривает сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550, межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ) — до 700. В январе 2021-го его продлили до 2026 года.
https://ria.ru/20221128/dsnv-1834898701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей рябков, каир (город), договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий медведев, барак обама, россия
В мире, Сергей Рябков, Каир (город), Договор СНВ-3, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Дмитрий Медведев, Барак Обама, Россия
15:34 29.11.2022 (обновлено: 18:15 29.11.2022)
Россия и США не смогли согласовать программу работы комиссии по ДСНВ
Замглавы МИД Рябков: Россия и США не смогли согласовать программу работы комиссии по ДСНВ
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россия не имела другого выбора, кроме как перенести встречу по Договору об СНВ, поскольку Москва и Вашингтон так и не согласовали программу работы комиссии, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Заседание Двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ должно было пройти в Каире с 29 ноября по 6 декабря. Накануне в российской внешнеполитическом ведомстве сообщили о переносе мероприятия на более поздний срок.
По словам дипломата, по некоторым вопросам Соединенные Штаты не хотели воспринимать сигналы со стороны России. Так, Москва и Вашингтон в итоге не согласовали до конца программу работы комиссии.
"По большому счету ситуация складывалась так, что у нас не оказалось иного выбора. Решение принималось на политическом уровне", — отметил он.
"Мы видели <...> фокусировку американцев исключительно на теме возобновления инспекций в рамках ДСНВ. Между тем для нас приоритетом было и остается решение других вопросов, в том числе проблематики, связанной с засчетом по договору", — подчеркнул Рябков.
Россия, как указал замминистра, не раз объясняла свою позицию и суть претензий к США
: Москва не увидела ни малейшего желания американской стороны двигаться дальше по этому направлению.
"Мы столкнулись с ситуацией, когда наши американские коллеги по ряду направлений демонстрировали не просто нежелание воспринимать наши сигналы и считаться с нашими приоритетами, а действовали в противоположном ключе", — заявил дипломат.
При этом он отметил, что Россия не отменяет, а переносит проведение встречи по ДСНВ, через некоторое время будут предложены новые даты.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений подписали Дмитрий Медведев
и Барак Обама в апреле 2010 года. Он предусматривает сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550, межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ) — до 700. В январе 2021-го его продлили до 2026 года.