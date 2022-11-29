https://ria.ru/20221129/dsnv-1835050404.html

Россия и США не смогли согласовать программу работы комиссии по ДСНВ

Россия и США не смогли согласовать программу работы комиссии по ДСНВ - РИА Новости, 29.11.2022

Россия и США не смогли согласовать программу работы комиссии по ДСНВ

Россия не имела другого выбора, кроме как перенести встречу по Договору об СНВ, поскольку Москва и Вашингтон так и не согласовали программу работы комиссии,... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:34

2022-11-29T15:34

2022-11-29T18:15

в мире

сергей рябков

каир (город)

договор снв-3

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

дмитрий медведев

барак обама

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156165/91/1561659104_0:472:2688:1984_1920x0_80_0_0_e6f3e9baaa27973f28cd44653a45a503.jpg

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россия не имела другого выбора, кроме как перенести встречу по Договору об СНВ, поскольку Москва и Вашингтон так и не согласовали программу работы комиссии, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.Заседание Двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ должно было пройти в Каире с 29 ноября по 6 декабря. Накануне в российской внешнеполитическом ведомстве сообщили о переносе мероприятия на более поздний срок. По словам дипломата, по некоторым вопросам Соединенные Штаты не хотели воспринимать сигналы со стороны России. Так, Москва и Вашингтон в итоге не согласовали до конца программу работы комиссии."По большому счету ситуация складывалась так, что у нас не оказалось иного выбора. Решение принималось на политическом уровне", — отметил он."Мы видели <...> фокусировку американцев исключительно на теме возобновления инспекций в рамках ДСНВ. Между тем для нас приоритетом было и остается решение других вопросов, в том числе проблематики, связанной с засчетом по договору", — подчеркнул Рябков.Россия, как указал замминистра, не раз объясняла свою позицию и суть претензий к США: Москва не увидела ни малейшего желания американской стороны двигаться дальше по этому направлению.При этом он отметил, что Россия не отменяет, а переносит проведение встречи по ДСНВ, через некоторое время будут предложены новые даты.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений подписали Дмитрий Медведев и Барак Обама в апреле 2010 года. Он предусматривает сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550, межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ) — до 700. В январе 2021-го его продлили до 2026 года.

https://ria.ru/20221128/dsnv-1834898701.html

https://ria.ru/20221129/dsnv-1835016082.html

каир (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сергей рябков, каир (город), договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий медведев, барак обама, россия