https://ria.ru/20221129/dsnv-1835049639.html
США при подготовке комиссии по ДСНВ не считались с Россией, заявил МИД
США при подготовке комиссии по ДСНВ не считались с Россией, заявил МИД - РИА Новости, 29.11.2022
США при подготовке комиссии по ДСНВ не считались с Россией, заявил МИД
США при подготовке заседания двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ не хотели считаться с приоритетами РФ, на общую обстановку повлияла и ситуация вокруг РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:32
2022-11-29T15:32
2022-11-29T15:48
сергей рябков
россия
украина
сша
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. США при подготовке заседания двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ не хотели считаться с приоритетами РФ, на общую обстановку повлияла и ситуация вокруг Украины, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы столкнулись с ситуацией, когда наши американские коллеги по ряду направлений демонстрировали не просто нежелание воспринимать наши сигналы и считаться с нашими приоритетами, а действовали в противоположном ключе. Здесь есть, разумеется, эффект происходящего на Украине и вокруг нее, не буду это отрицать", - сказал Рябков журналистам в кулуарах Фонда публичной дипломатии им. Горчакова."Контроль над вооружениями и диалог в этой сфере не может обладать иммунитетом к тому, что вокруг, и более широкая картинка достаточно непростая, по большому счету, тревожная, сказалась на этом", - добавил он.
https://ria.ru/20221129/obmen-1835044233.html
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сергей рябков, россия, украина, сша
Сергей Рябков, Россия, Украина, США, Специальная военная операция на Украине
15:32 29.11.2022 (обновлено: 15:48 29.11.2022)
США при подготовке комиссии по ДСНВ не считались с Россией, заявил МИД
Рябков: США при подготовке комиссии по ДСНВ не считались с приоритетами России
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. США при подготовке заседания двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ не хотели считаться с приоритетами РФ, на общую обстановку повлияла и ситуация вокруг Украины, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы столкнулись с ситуацией, когда наши американские коллеги по ряду направлений демонстрировали не просто нежелание воспринимать наши сигналы и считаться с нашими приоритетами, а действовали в противоположном ключе. Здесь есть, разумеется, эффект происходящего на Украине и вокруг нее, не буду это отрицать", - сказал Рябков журналистам в кулуарах Фонда публичной дипломатии им. Горчакова.
"Контроль над вооружениями и диалог в этой сфере не может обладать иммунитетом к тому, что вокруг, и более широкая картинка достаточно непростая, по большому счету, тревожная, сказалась на этом", - добавил он.