https://ria.ru/20221129/dsnv-1835049639.html

США при подготовке комиссии по ДСНВ не считались с Россией, заявил МИД

США при подготовке комиссии по ДСНВ не считались с Россией, заявил МИД - РИА Новости, 29.11.2022

США при подготовке комиссии по ДСНВ не считались с Россией, заявил МИД

США при подготовке заседания двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ не хотели считаться с приоритетами РФ, на общую обстановку повлияла и ситуация вокруг РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:32

2022-11-29T15:32

2022-11-29T15:48

сергей рябков

россия

украина

сша

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. США при подготовке заседания двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ не хотели считаться с приоритетами РФ, на общую обстановку повлияла и ситуация вокруг Украины, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы столкнулись с ситуацией, когда наши американские коллеги по ряду направлений демонстрировали не просто нежелание воспринимать наши сигналы и считаться с нашими приоритетами, а действовали в противоположном ключе. Здесь есть, разумеется, эффект происходящего на Украине и вокруг нее, не буду это отрицать", - сказал Рябков журналистам в кулуарах Фонда публичной дипломатии им. Горчакова."Контроль над вооружениями и диалог в этой сфере не может обладать иммунитетом к тому, что вокруг, и более широкая картинка достаточно непростая, по большому счету, тревожная, сказалась на этом", - добавил он.

https://ria.ru/20221129/obmen-1835044233.html

россия

украина

сша

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сергей рябков, россия, украина, сша