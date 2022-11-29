https://ria.ru/20221129/dsnv-1835044643.html
Россия и США смотрят на вопрос исполнения ДСНВ по-разному, заявил Рябков
Россия и США смотрят на вопрос исполнения ДСНВ по-разному, заявил Рябков - РИА Новости, 29.11.2022
Россия и США смотрят на вопрос исполнения ДСНВ по-разному, заявил Рябков
РФ не видела ни малейшего желания у США продвигаться в решении проблем по теме вывода Вашингтоном части СНВ из засчета, это и послужило одним из факторов... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:12
2022-11-29T15:12
2022-11-29T15:45
россия
сша
вашингтон (штат)
сергей рябков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728016491_0:98:3078:1829_1920x0_80_0_0_29480d392803c6b52c73d8de79e14b12.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. РФ не видела ни малейшего желания у США продвигаться в решении проблем по теме вывода Вашингтоном части СНВ из засчета, это и послужило одним из факторов переноса каирских консультаций, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.Он отметил, что США пытались сконцентрироваться на теме инспекций, между тем для Москвы "приоритетом было и остается решение других вопросов, в том числе проблематики, связанной с засчетом по Договору"."Мы многократно объясняли нашу позицию и суть наших претензий Вашингтону: на фоне глубокой расстыковки - не просто приоритетной, а ценностной - мы не увидели ни малейшего желания американской стороны двигаться дальше по этому направлению. Хотя ранее мы кое-каких сдвигов, некоторого прогресса в сфере нахождения взаимопонимания по тематике засчета все-таки добились",- сказал Рябков.
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728016491_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_3349eb858232b2b00b8f0b2cff484b9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вашингтон (штат), сергей рябков
Россия, США, Вашингтон (штат), Сергей Рябков
15:12 29.11.2022 (обновлено: 15:45 29.11.2022)
Россия и США смотрят на вопрос исполнения ДСНВ по-разному, заявил Рябков
Рябков: Россия и США смотрят на исполнение ДСНВ по-разному, Вашингтон не идет навстречу