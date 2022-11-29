https://ria.ru/20221129/dsnv-1835044643.html

Россия и США смотрят на вопрос исполнения ДСНВ по-разному, заявил Рябков

Россия и США смотрят на вопрос исполнения ДСНВ по-разному, заявил Рябков - РИА Новости, 29.11.2022

Россия и США смотрят на вопрос исполнения ДСНВ по-разному, заявил Рябков

РФ не видела ни малейшего желания у США продвигаться в решении проблем по теме вывода Вашингтоном части СНВ из засчета, это и послужило одним из факторов... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:12

2022-11-29T15:12

2022-11-29T15:45

россия

сша

вашингтон (штат)

сергей рябков

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. РФ не видела ни малейшего желания у США продвигаться в решении проблем по теме вывода Вашингтоном части СНВ из засчета, это и послужило одним из факторов переноса каирских консультаций, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.Он отметил, что США пытались сконцентрироваться на теме инспекций, между тем для Москвы "приоритетом было и остается решение других вопросов, в том числе проблематики, связанной с засчетом по Договору"."Мы многократно объясняли нашу позицию и суть наших претензий Вашингтону: на фоне глубокой расстыковки - не просто приоритетной, а ценностной - мы не увидели ни малейшего желания американской стороны двигаться дальше по этому направлению. Хотя ранее мы кое-каких сдвигов, некоторого прогресса в сфере нахождения взаимопонимания по тематике засчета все-таки добились",- сказал Рябков.

россия

сша

вашингтон (штат)

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россия, сша, вашингтон (штат), сергей рябков