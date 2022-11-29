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Россия и США смотрят на вопрос исполнения ДСНВ по-разному, заявил Рябков - РИА Новости, 29.11.2022
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Россия и США смотрят на вопрос исполнения ДСНВ по-разному, заявил Рябков
Россия и США смотрят на вопрос исполнения ДСНВ по-разному, заявил Рябков - РИА Новости, 29.11.2022
Россия и США смотрят на вопрос исполнения ДСНВ по-разному, заявил Рябков
РФ не видела ни малейшего желания у США продвигаться в решении проблем по теме вывода Вашингтоном части СНВ из засчета, это и послужило одним из факторов... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:12
2022-11-29T15:45
россия
сша
вашингтон (штат)
сергей рябков
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. РФ не видела ни малейшего желания у США продвигаться в решении проблем по теме вывода Вашингтоном части СНВ из засчета, это и послужило одним из факторов переноса каирских консультаций, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.Он отметил, что США пытались сконцентрироваться на теме инспекций, между тем для Москвы "приоритетом было и остается решение других вопросов, в том числе проблематики, связанной с засчетом по Договору"."Мы многократно объясняли нашу позицию и суть наших претензий Вашингтону: на фоне глубокой расстыковки - не просто приоритетной, а ценностной - мы не увидели ни малейшего желания американской стороны двигаться дальше по этому направлению. Хотя ранее мы кое-каких сдвигов, некоторого прогресса в сфере нахождения взаимопонимания по тематике засчета все-таки добились",- сказал Рябков.
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россия, сша, вашингтон (штат), сергей рябков
Россия, США, Вашингтон (штат), Сергей Рябков
15:12 29.11.2022 (обновлено: 15:45 29.11.2022)
 
Россия и США смотрят на вопрос исполнения ДСНВ по-разному, заявил Рябков

Рябков: Россия и США смотрят на исполнение ДСНВ по-разному, Вашингтон не идет навстречу

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Государственные флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. РФ не видела ни малейшего желания у США продвигаться в решении проблем по теме вывода Вашингтоном части СНВ из засчета, это и послужило одним из факторов переноса каирских консультаций, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.
Он отметил, что США пытались сконцентрироваться на теме инспекций, между тем для Москвы "приоритетом было и остается решение других вопросов, в том числе проблематики, связанной с засчетом по Договору".
"Мы многократно объясняли нашу позицию и суть наших претензий Вашингтону: на фоне глубокой расстыковки - не просто приоритетной, а ценностной - мы не увидели ни малейшего желания американской стороны двигаться дальше по этому направлению. Хотя ранее мы кое-каких сдвигов, некоторого прогресса в сфере нахождения взаимопонимания по тематике засчета все-таки добились",- сказал Рябков.
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Сергей Рябков
 
 
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