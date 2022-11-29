Рейтинг@Mail.ru
Россия и США не согласовали программу консультаций по ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221129/dsnv-1835043632.html
Россия и США не согласовали программу консультаций по ДСНВ, заявил Рябков
Россия и США не согласовали программу консультаций по ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 29.11.2022
Россия и США не согласовали программу консультаций по ДСНВ, заявил Рябков
США хотели обсуждать на заседании консультативной комиссии по ДСНВ исключительно вопрос возобновления инспекций, в то время как для Москвы другие вопросы были... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:08
2022-11-29T15:56
в мире
россия
сша
москва
сергей рябков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_a75eb7b7bceb6de7a357a6a0d4011ae7.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. США хотели обсуждать на заседании консультативной комиссии по ДСНВ исключительно вопрос возобновления инспекций, в то время как для Москвы другие вопросы были приоритетными, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ должно было пройти с 29 ноября по 6 декабря в Каире. Ранее стало известно, что оно было перенесено на неопределенный срок."Кроме того, отмечу, что мы так и не согласовали до конца программу работы ДКК (двусторонней консультативной комиссии - ред.). Это не стало ключевым компонентом, это, наверное, в какой-то мере технический аспект, но за ним кроется и большой политический смысл", - сказал Рябков журналистам."Мы видели до момента, когда было объявлено о переносе сессии и уже после того, как это стало достоянием гласности, фокусировку американцев исключительно на теме возобновления инспекций в рамках ДСНВ. Между тем, для нас приоритетом было и остается решение других вопросов, в том числе проблематики, связанной с засчетом по договору. Мы неоднократно объясняли суть наших претензий", - заключил замминистра.
https://ria.ru/20221129/dsnv-1835044643.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_5c712d2f1dee3d6f6336f736b09648dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, сергей рябков
В мире, Россия, США, Москва, Сергей Рябков
15:08 29.11.2022 (обновлено: 15:56 29.11.2022)
 
Россия и США не согласовали программу консультаций по ДСНВ, заявил Рябков

Рябков заявил, что Россия и США не смогли согласовать программу консультаций по ДСНВ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. США хотели обсуждать на заседании консультативной комиссии по ДСНВ исключительно вопрос возобновления инспекций, в то время как для Москвы другие вопросы были приоритетными, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ должно было пройти с 29 ноября по 6 декабря в Каире. Ранее стало известно, что оно было перенесено на неопределенный срок.
"Кроме того, отмечу, что мы так и не согласовали до конца программу работы ДКК (двусторонней консультативной комиссии - ред.). Это не стало ключевым компонентом, это, наверное, в какой-то мере технический аспект, но за ним кроется и большой политический смысл", - сказал Рябков журналистам.
"Мы видели до момента, когда было объявлено о переносе сессии и уже после того, как это стало достоянием гласности, фокусировку американцев исключительно на теме возобновления инспекций в рамках ДСНВ. Между тем, для нас приоритетом было и остается решение других вопросов, в том числе проблематики, связанной с засчетом по договору. Мы неоднократно объясняли суть наших претензий", - заключил замминистра.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 15:12
Россия и США смотрят на вопрос исполнения ДСНВ по-разному, заявил Рябков
 
В миреРоссияСШАМоскваСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала