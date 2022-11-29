https://ria.ru/20221129/dsnv-1835043632.html
Россия и США не согласовали программу консультаций по ДСНВ, заявил Рябков
Россия и США не согласовали программу консультаций по ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 29.11.2022
Россия и США не согласовали программу консультаций по ДСНВ, заявил Рябков
США хотели обсуждать на заседании консультативной комиссии по ДСНВ исключительно вопрос возобновления инспекций, в то время как для Москвы другие вопросы были... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:08
2022-11-29T15:08
2022-11-29T15:56
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. США хотели обсуждать на заседании консультативной комиссии по ДСНВ исключительно вопрос возобновления инспекций, в то время как для Москвы другие вопросы были приоритетными, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ должно было пройти с 29 ноября по 6 декабря в Каире. Ранее стало известно, что оно было перенесено на неопределенный срок."Кроме того, отмечу, что мы так и не согласовали до конца программу работы ДКК (двусторонней консультативной комиссии - ред.). Это не стало ключевым компонентом, это, наверное, в какой-то мере технический аспект, но за ним кроется и большой политический смысл", - сказал Рябков журналистам."Мы видели до момента, когда было объявлено о переносе сессии и уже после того, как это стало достоянием гласности, фокусировку американцев исключительно на теме возобновления инспекций в рамках ДСНВ. Между тем, для нас приоритетом было и остается решение других вопросов, в том числе проблематики, связанной с засчетом по договору. Мы неоднократно объясняли суть наших претензий", - заключил замминистра.
https://ria.ru/20221129/dsnv-1835044643.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сша, москва, сергей рябков
В мире, Россия, США, Москва, Сергей Рябков
15:08 29.11.2022 (обновлено: 15:56 29.11.2022)
Россия и США не согласовали программу консультаций по ДСНВ, заявил Рябков
Рябков заявил, что Россия и США не смогли согласовать программу консультаций по ДСНВ
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. США хотели обсуждать на заседании консультативной комиссии по ДСНВ исключительно вопрос возобновления инспекций, в то время как для Москвы другие вопросы были приоритетными, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ должно было пройти с 29 ноября по 6 декабря в Каире
. Ранее стало известно, что оно было перенесено на неопределенный срок.
"Кроме того, отмечу, что мы так и не согласовали до конца программу работы ДКК (двусторонней консультативной комиссии - ред.). Это не стало ключевым компонентом, это, наверное, в какой-то мере технический аспект, но за ним кроется и большой политический смысл", - сказал Рябков журналистам.
"Мы видели до момента, когда было объявлено о переносе сессии и уже после того, как это стало достоянием гласности, фокусировку американцев исключительно на теме возобновления инспекций в рамках ДСНВ. Между тем, для нас приоритетом было и остается решение других вопросов, в том числе проблематики, связанной с засчетом по договору. Мы неоднократно объясняли суть наших претензий", - заключил замминистра.