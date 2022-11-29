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Москва предложит Вашингтону новые даты встречи по ДСНВ - РИА Новости, 29.11.2022
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Москва предложит Вашингтону новые даты встречи по ДСНВ
Москва предложит Вашингтону новые даты встречи по ДСНВ - РИА Новости, 29.11.2022
Москва предложит Вашингтону новые даты встречи по ДСНВ
Москва предложит Вашингтону новые даты проведения встречи по Договору об СНВ (ДСНВ), но вряд ли она состоится до конца года, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:06
2022-11-29T15:24
москва
вашингтон (штат)
сша
россия
в мире
сергей рябков
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Москва предложит Вашингтону новые даты проведения встречи по Договору об СНВ (ДСНВ), но вряд ли она состоится до конца года, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ должно было пройти в Каире с 29 ноября по 6 декабря. В российском МИД ранее отмечали РИА Новости, что заседание переносится на более поздний срок."Я подчеркиваю, это не отмена, а перенос. Мы через какое-то время будем американцам предлагать новые даты. Но это не произойдет сиюминутно", - сказал Рябков журналистам."До конца года вряд ли (встреча состоится - ред.), мы не ориентируемся на конец года. И сейчас преждевременно говорить, как и когда мы внесем эти новые предложения и на какой период по времени мы будем ориентироваться в конечном итоге", - отметил замминистра.
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москва, вашингтон (штат), сша, россия, в мире, сергей рябков
Москва, Вашингтон (штат), США, Россия, В мире, Сергей Рябков
15:06 29.11.2022 (обновлено: 15:24 29.11.2022)
 
Москва предложит Вашингтону новые даты встречи по ДСНВ

Рябков заявил, что Москва предложит Вашингтону новые даты проведения встречи по ДСНВ

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкВид на Московский кремль
Вид на Московский кремль - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Москва предложит Вашингтону новые даты проведения встречи по Договору об СНВ (ДСНВ), но вряд ли она состоится до конца года, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ должно было пройти в Каире с 29 ноября по 6 декабря. В российском МИД ранее отмечали РИА Новости, что заседание переносится на более поздний срок.
"Я подчеркиваю, это не отмена, а перенос. Мы через какое-то время будем американцам предлагать новые даты. Но это не произойдет сиюминутно", - сказал Рябков журналистам.
"До конца года вряд ли (встреча состоится - ред.), мы не ориентируемся на конец года. И сейчас преждевременно говорить, как и когда мы внесем эти новые предложения и на какой период по времени мы будем ориентироваться в конечном итоге", - отметил замминистра.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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Россия и США смотрят на вопрос исполнения ДСНВ по-разному, заявил Рябков
 
МоскваВашингтон (штат)СШАРоссияВ миреСергей Рябков
 
 
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