https://ria.ru/20221129/donbass-1834940158.html
Украинские войска обстреляли Донецк и еще шесть населенных пунктов в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и еще шесть населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 29.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и еще шесть населенных пунктов в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и еще шесть населенных пунктов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:10
2022-11-29T10:10
2022-11-29T10:10
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще шесть населенных пунктов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 06.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Майорск: выпущено семь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 8.00 украинские войска выпустили по Гольмовскому пять снарядов калибром 152 миллиметра, в 8.05 по Яковлевке - три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 8.15 по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка - шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 8.30 украинские войска выпустили по Каштановому три снаряда калибром 152 миллиметра, в 9.10 по Минеральному - три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 9.30 по Пантелеймоновке - четыре снаряда того же калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221129/obstrel-1834932679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Украинские войска обстреляли Донецк и еще шесть населенных пунктов в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и еще шесть населенных пунктов республики