https://ria.ru/20221129/dobrovoltsy-1834973204.html

В Кремле рассказали, планирует ли Путин встречу с добровольцами

В Кремле рассказали, планирует ли Путин встречу с добровольцами - РИА Новости, 29.11.2022

В Кремле рассказали, планирует ли Путин встречу с добровольцами

У президента РФ Владимира Путина пока нет конкретных планов встречаться с добровольцами, принимавшими участие в специальной военной операции, но он продолжит... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:19

2022-11-29T12:19

2022-11-29T12:32

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

владимир путин

россия

безопасность

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина пока нет конкретных планов встречаться с добровольцами, принимавшими участие в специальной военной операции, но он продолжит общение со всеми, кто имеет отношение к СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Пока каких-то конкретных планов нет, но очевидно, что, конечно, Путин продолжит проводить и встречи, и деловые совещания, и отдельные беседы со всеми, кто так или иначе имеет отношение к специальной военной операции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин встречу с добровольцами, отправившимися в зону СВО.Он отметил, что все добровольцы, которые, не жалея своей жизни и здоровья, защищали Отечество, есть и будут героями.

https://ria.ru/20221127/spetsoperatsiya-1834597962.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы рф, владимир путин, россия, безопасность, ситуация в днр и лнр