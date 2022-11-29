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В Кремле рассказали, планирует ли Путин встречу с добровольцами - РИА Новости, 29.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/dobrovoltsy-1834973204.html
В Кремле рассказали, планирует ли Путин встречу с добровольцами
В Кремле рассказали, планирует ли Путин встречу с добровольцами - РИА Новости, 29.11.2022
В Кремле рассказали, планирует ли Путин встречу с добровольцами
У президента РФ Владимира Путина пока нет конкретных планов встречаться с добровольцами, принимавшими участие в специальной военной операции, но он продолжит... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:19
2022-11-29T12:32
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
владимир путин
россия
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина пока нет конкретных планов встречаться с добровольцами, принимавшими участие в специальной военной операции, но он продолжит общение со всеми, кто имеет отношение к СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Пока каких-то конкретных планов нет, но очевидно, что, конечно, Путин продолжит проводить и встречи, и деловые совещания, и отдельные беседы со всеми, кто так или иначе имеет отношение к специальной военной операции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин встречу с добровольцами, отправившимися в зону СВО.Он отметил, что все добровольцы, которые, не жалея своей жизни и здоровья, защищали Отечество, есть и будут героями.
https://ria.ru/20221127/spetsoperatsiya-1834597962.html
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вооруженные силы рф, владимир путин, россия, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Россия, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:19 29.11.2022 (обновлено: 12:32 29.11.2022)
 
В Кремле рассказали, планирует ли Путин встречу с добровольцами

Песков: Путин не планирует конкретных встреч с добровольцами, но поддерживает связь

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкИнструктор и добровольцы на занятии по стрельбе из автомата на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе
Инструктор и добровольцы на занятии по стрельбе из автомата на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Инструктор и добровольцы на занятии по стрельбе из автомата на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина пока нет конкретных планов встречаться с добровольцами, принимавшими участие в специальной военной операции, но он продолжит общение со всеми, кто имеет отношение к СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока каких-то конкретных планов нет, но очевидно, что, конечно, Путин продолжит проводить и встречи, и деловые совещания, и отдельные беседы со всеми, кто так или иначе имеет отношение к специальной военной операции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин встречу с добровольцами, отправившимися в зону СВО.
Он отметил, что все добровольцы, которые, не жалея своей жизни и здоровья, защищали Отечество, есть и будут героями.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВладимир ПутинРоссияБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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