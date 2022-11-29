https://ria.ru/20221129/dnr-1834959543.html

В ДНР освободили населенные пункты Перше Травня и Андреевка

В ДНР освободили населенные пункты Перше Травня и Андреевка - РИА Новости, 29.11.2022

В ДНР освободили населенные пункты Перше Травня и Андреевка

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил в Telegram-канале об освобождении двух поселков. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:38

2022-11-29T11:38

2022-11-29T12:18

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 29 ноя — РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил в Telegram-канале об освобождении двух поселков."По состоянию на 29 ноября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила Перше Травня и Андреевку", — говорится в публикации.Ранее временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин сообщил об успехах российских войск на Угледарском направлении. По его словам, уже скоро можно ожидать освобождения Угледара. Кроме того, российская армия близка к оперативному окружению Артемовска, а в Марьинке бои идут уже в центре города.По информации Народной милиции ДНР, за минувшие сутки ВСУ потеряли более 60 человек личного состава, самоходную артиллерийскую установку, четыре гаубицы, два танка и три беспилотника.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика