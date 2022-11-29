СМИ раскрыли небывалые последствия антироссийских санкций для Европы
Bloomberg: без российского дизеля Европа столкнется с небывалым кризисом
© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Санкции против российского дизельного топлива станут большой проблемой для Европы, пишет Bloomberg.
Как отмечают в издании, Москва по-прежнему остается крупнейшим поставщиком дизеля в регионе.
По данным аналитической компании Vortexa Ltd., на которые ссылается издание, около половины закупленного ЕС и Великобританией топлива в ноябре было импортировано из России морскими путями.
"С 1 по 24 ноября доля России составила 45 процентов от общего объема поставок", — говорится в публикации.
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С 5 февраля европейские страны обязались прекратить морской импорт дизельного топлива и нефтепродуктов из России.
В Bloomberg подчеркнули, что Европа как можно скорее должна найти альтернативные источники для импорта дизеля.
"Евросоюз рискует оказаться в самом центре небывалого кризиса", — подытожили в издании.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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