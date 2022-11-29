https://ria.ru/20221129/dizel-1835086563.html

СМИ раскрыли небывалые последствия антироссийских санкций для Европы

СМИ раскрыли небывалые последствия антироссийских санкций для Европы - РИА Новости, 29.11.2022

СМИ раскрыли небывалые последствия антироссийских санкций для Европы

Санкции против российского дизельного топлива станут большой проблемой для Европы, пишет Bloomberg. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T17:17

2022-11-29T17:17

2022-11-29T17:17

экономика

цены на нефть

европа

россия

москва

евросоюз

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Санкции против российского дизельного топлива станут большой проблемой для Европы, пишет Bloomberg.Как отмечают в издании, Москва по-прежнему остается крупнейшим поставщиком дизеля в регионе.По данным аналитической компании Vortexa Ltd., на которые ссылается издание, около половины закупленного ЕС и Великобританией топлива в ноябре было импортировано из России морскими путями.С 5 февраля европейские страны обязались прекратить морской импорт дизельного топлива и нефтепродуктов из России.В Bloomberg подчеркнули, что Европа как можно скорее должна найти альтернативные источники для импорта дизеля."Евросоюз рискует оказаться в самом центре небывалого кризиса", — подытожили в издании.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20221126/sanktsii-1834419485.html

https://ria.ru/20221126/velikobritaniya-1834373950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, европа, россия, москва, евросоюз