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СМИ раскрыли небывалые последствия антироссийских санкций для Европы - РИА Новости, 29.11.2022
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СМИ раскрыли небывалые последствия антироссийских санкций для Европы
СМИ раскрыли небывалые последствия антироссийских санкций для Европы - РИА Новости, 29.11.2022
СМИ раскрыли небывалые последствия антироссийских санкций для Европы
Санкции против российского дизельного топлива станут большой проблемой для Европы, пишет Bloomberg. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T17:17
2022-11-29T17:17
экономика
цены на нефть
европа
россия
москва
евросоюз
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Санкции против российского дизельного топлива станут большой проблемой для Европы, пишет Bloomberg.Как отмечают в издании, Москва по-прежнему остается крупнейшим поставщиком дизеля в регионе.По данным аналитической компании Vortexa Ltd., на которые ссылается издание, около половины закупленного ЕС и Великобританией топлива в ноябре было импортировано из России морскими путями.С 5 февраля европейские страны обязались прекратить морской импорт дизельного топлива и нефтепродуктов из России.В Bloomberg подчеркнули, что Европа как можно скорее должна найти альтернативные источники для импорта дизеля."Евросоюз рискует оказаться в самом центре небывалого кризиса", — подытожили в издании.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
https://ria.ru/20221126/sanktsii-1834419485.html
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экономика, цены на нефть, европа, россия, москва, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Европа, Россия, Москва, Евросоюз
17:17 29.11.2022
 
СМИ раскрыли небывалые последствия антироссийских санкций для Европы

Bloomberg: без российского дизеля Европа столкнется с небывалым кризисом

© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Санкции против российского дизельного топлива станут большой проблемой для Европы, пишет Bloomberg.
Как отмечают в издании, Москва по-прежнему остается крупнейшим поставщиком дизеля в регионе.
По данным аналитической компании Vortexa Ltd., на которые ссылается издание, около половины закупленного ЕС и Великобританией топлива в ноябре было импортировано из России морскими путями.
"С 1 по 24 ноября доля России составила 45 процентов от общего объема поставок", — говорится в публикации.
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С 5 февраля европейские страны обязались прекратить морской импорт дизельного топлива и нефтепродуктов из России.
В Bloomberg подчеркнули, что Европа как можно скорее должна найти альтернативные источники для импорта дизеля.
"Евросоюз рискует оказаться в самом центре небывалого кризиса", — подытожили в издании.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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