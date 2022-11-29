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СК возбудил дело о превышении полномочий на главу Ространснадзора по ДФО - РИА Новости, 29.11.2022
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СК возбудил дело о превышении полномочий на главу Ространснадзора по ДФО
СК возбудил дело о превышении полномочий на главу Ространснадзора по ДФО - РИА Новости, 29.11.2022
СК возбудил дело о превышении полномочий на главу Ространснадзора по ДФО
Глава межрегионального территориального управления Ространснадзора по ДФО подозревается в превышении должностных полномочий, сейчас он заключен под домашний... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T02:58
2022-11-29T02:58
приморский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя - РИА Новости. Глава межрегионального территориального управления Ространснадзора по ДФО подозревается в превышении должностных полномочий, сейчас он заключен под домашний арест, сообщили в приморском СУ СК."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного инспектора по Дальневосточному федеральному округу – начальника Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Дальневосточному федеральному округу. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) ... В настоящее время по ходатайству следователя суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.В краевом СУ СК полагают, что чиновник незаконно приказал своим подчиненным отправить подрядчику, на которого была возложена обязанность исправить дефекты ремонта дороги, письмо о завершении этого ремонта. При этом глава регионального Ространснадзора не выяснил, действительно ли была проделана работа, считают следователи.По версии следствия, незаконно отправленное письмо предоставило подрядчику возможность вернуть ранее оплаченный штраф. Фирма также получила возможность добиться отмены решений об административном наказании на сумму 750 тысяч рублей.
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приморский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
Приморский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
02:58 29.11.2022
 
СК возбудил дело о превышении полномочий на главу Ространснадзора по ДФО

Глава Ространснадзора по ДФО подозревается в превышении должностных полномочий

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя - РИА Новости. Глава межрегионального территориального управления Ространснадзора по ДФО подозревается в превышении должностных полномочий, сейчас он заключен под домашний арест, сообщили в приморском СУ СК.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного инспектора по Дальневосточному федеральному округу – начальника Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Дальневосточному федеральному округу. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) ... В настоящее время по ходатайству следователя суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
В краевом СУ СК полагают, что чиновник незаконно приказал своим подчиненным отправить подрядчику, на которого была возложена обязанность исправить дефекты ремонта дороги, письмо о завершении этого ремонта. При этом глава регионального Ространснадзора не выяснил, действительно ли была проделана работа, считают следователи.
По версии следствия, незаконно отправленное письмо предоставило подрядчику возможность вернуть ранее оплаченный штраф. Фирма также получила возможность добиться отмены решений об административном наказании на сумму 750 тысяч рублей.
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Приморский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
 
 
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