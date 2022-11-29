https://ria.ru/20221129/depp-1835027731.html
Хелена Бонем Картер заступилась за Джонни Деппа
Хелена Бонем Картер заступилась за Джонни Деппа - РИА Новости, 29.11.2022
Хелена Бонем Картер заступилась за Джонни Деппа
Хелена Бонем Картер осудила культуру отмены и заступилась за Джонни Деппа. Мнением она поделилась в интервью с The Times. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T16:09
2022-11-29T16:09
2022-11-29T16:09
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Хелена Бонем Картер осудила культуру отмены и заступилась за Джонни Деппа. Мнением она поделилась в интервью с The Times. Актриса заявила, что ее коллега "полностью оправдан" после победы на суде с его бывшей супругой Эмбер Херд. "Думаю, сейчас он в порядке", — говорит Бонем Картер. Она считает, что события в личной жизни не должны влиять на карьеру, если происходящее законно и совершается по взаимному согласию. "Ненавижу культуру отмены. Это уже какая-то истерия, своего рода охота на ведьм и нехватка понимания", — считает актриса.Депп и Бонем Картер вместе снимались в фильмах "Чарли и шоколадная фабрика", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит", "Алиса в стране чудес", "Мрачные тени". Джонни — крестный отец двоих детей Хелены. Депп подал иск на 50 миллионов долларов из-за статьи, в которой Херд жаловалась на пережитое домашнее насилие, не называя имен. В ответ Херд потребовала от Деппа 100 миллионов долларов, обвинив его адвоката в клевете.Суд присяжных признал Херд виновной на Деппа и приговорил к уплате 15 миллионов долларов в виде компенсаций и штрафов. Иск Эмбер также был удовлетворен. Деппа обязали выплатить компенсацию в два миллиона долларов.
https://ria.ru/20221024/depp-1826351879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, актеры, звезды, джонни депп, хелена бонем картер, эмбер херд
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, актеры, звезды, Джонни Депп, Хелена Бонем Картер, Эмбер Херд
Хелена Бонем Картер заступилась за Джонни Деппа
Хелена Бонем Картер осудила культуру отмены и заступилась за Джонни Деппа
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
Хелена Бонем Картер осудила культуру отмены и заступилась за Джонни Деппа. Мнением она поделилась
в интервью с The Times.
Актриса заявила, что ее коллега "полностью оправдан" после победы на суде с его бывшей супругой Эмбер Херд.
"Думаю, сейчас он в порядке", — говорит Бонем Картер.
Она считает, что события в личной жизни не должны влиять на карьеру, если происходящее законно и совершается по взаимному согласию.
"Ненавижу культуру отмены. Это уже какая-то истерия, своего рода охота на ведьм и нехватка понимания", — считает актриса.
Депп и Бонем Картер вместе снимались в фильмах "Чарли и шоколадная фабрика", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит", "Алиса в стране чудес", "Мрачные тени". Джонни — крестный отец двоих детей Хелены.
Депп подал иск на 50 миллионов долларов из-за статьи, в которой Херд жаловалась на пережитое домашнее насилие, не называя имен. В ответ Херд потребовала от Деппа 100 миллионов долларов, обвинив его адвоката в клевете.
Суд присяжных признал Херд виновной на Деппа и приговорил к уплате 15 миллионов долларов в виде компенсаций и штрафов. Иск Эмбер также был удовлетворен. Деппа обязали выплатить компенсацию в два миллиона долларов.