https://ria.ru/20221129/dengi-1834904215.html

Аналитик назвал один из самых простых способов накопить деньги

Аналитик назвал один из самых простых способов накопить деньги - РИА Новости, 29.11.2022

Аналитик назвал один из самых простых способов накопить деньги

Россияне могут накопить деньги с помощью приобретения диверсифицированного пакета акций или паевых инвестиционных фондов. Об этом рассказал в интервью агентству РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T01:15

2022-11-29T01:15

2022-11-29T01:15

экономика

общество

россия

виталий исаков

деньги

инвестиции

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россияне могут накопить деньги с помощью приобретения диверсифицированного пакета акций или паевых инвестиционных фондов. Об этом рассказал в интервью агентству "Прайм" директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков.По словам эксперта, наиболее выгодно приобретать дешевые акции российских компаний в кризис, когда пессимисты устанавливают цену ниже, чем необходимо, а также диверсифицировать вложения. В долгосрочной перспективе такие бумаги могут привести к доходности на уровне 50 процентов годовых на горизонте трех лет.Исаков также посоветовал делать вклады в паи паевого инвестиционного фонда. При покупке паев ПИФов бумагами будут управлять профессионалы, подчеркнул он.

https://ria.ru/20221128/dengi-1834646458.html

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2022

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экономика, общество, россия, виталий исаков, деньги, инвестиции