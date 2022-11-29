https://ria.ru/20221129/dengi-1834904215.html
Аналитик назвал один из самых простых способов накопить деньги
Аналитик назвал один из самых простых способов накопить деньги - РИА Новости, 29.11.2022
Аналитик назвал один из самых простых способов накопить деньги
Россияне могут накопить деньги с помощью приобретения диверсифицированного пакета акций или паевых инвестиционных фондов. Об этом рассказал в интервью агентству РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T01:15
2022-11-29T01:15
2022-11-29T01:15
экономика
общество
россия
виталий исаков
деньги
инвестиции
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россияне могут накопить деньги с помощью приобретения диверсифицированного пакета акций или паевых инвестиционных фондов. Об этом рассказал в интервью агентству "Прайм" директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков.По словам эксперта, наиболее выгодно приобретать дешевые акции российских компаний в кризис, когда пессимисты устанавливают цену ниже, чем необходимо, а также диверсифицировать вложения. В долгосрочной перспективе такие бумаги могут привести к доходности на уровне 50 процентов годовых на горизонте трех лет.Исаков также посоветовал делать вклады в паи паевого инвестиционного фонда. При покупке паев ПИФов бумагами будут управлять профессионалы, подчеркнул он.
https://ria.ru/20221128/dengi-1834646458.html
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экономика, общество, россия, виталий исаков, деньги, инвестиции
Экономика, Общество, Россия, Виталий Исаков, Деньги, Инвестиции
Аналитик назвал один из самых простых способов накопить деньги
Аналитик Исаков заявил о простоте способа накоплений через диверсифицированный пакет акций