Рейтинг@Mail.ru
Аналитик назвал один из самых простых способов накопить деньги - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221129/dengi-1834904215.html
Аналитик назвал один из самых простых способов накопить деньги
Аналитик назвал один из самых простых способов накопить деньги - РИА Новости, 29.11.2022
Аналитик назвал один из самых простых способов накопить деньги
Россияне могут накопить деньги с помощью приобретения диверсифицированного пакета акций или паевых инвестиционных фондов. Об этом рассказал в интервью агентству РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T01:15
2022-11-29T01:15
экономика
общество
россия
виталий исаков
деньги
инвестиции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148800/47/1488004752_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_12b60b5c2fbc632ef4a24beff9ecd556.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россияне могут накопить деньги с помощью приобретения диверсифицированного пакета акций или паевых инвестиционных фондов. Об этом рассказал в интервью агентству "Прайм" директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков.По словам эксперта, наиболее выгодно приобретать дешевые акции российских компаний в кризис, когда пессимисты устанавливают цену ниже, чем необходимо, а также диверсифицировать вложения. В долгосрочной перспективе такие бумаги могут привести к доходности на уровне 50 процентов годовых на горизонте трех лет.Исаков также посоветовал делать вклады в паи паевого инвестиционного фонда. При покупке паев ПИФов бумагами будут управлять профессионалы, подчеркнул он.
https://ria.ru/20221128/dengi-1834646458.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148800/47/1488004752_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_993a404ef679342875c21e15d6d47d63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, общество, россия, виталий исаков, деньги, инвестиции
Экономика, Общество, Россия, Виталий Исаков, Деньги, Инвестиции
01:15 29.11.2022
 
Аналитик назвал один из самых простых способов накопить деньги

Аналитик Исаков заявил о простоте способа накоплений через диверсифицированный пакет акций

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россияне могут накопить деньги с помощью приобретения диверсифицированного пакета акций или паевых инвестиционных фондов. Об этом рассказал в интервью агентству "Прайм" директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков.
"Не стоит упускать момент покупки бумаг, которые на длинном горизонте могут показать отличную доходность", — посоветовал Исаков.
По словам эксперта, наиболее выгодно приобретать дешевые акции российских компаний в кризис, когда пессимисты устанавливают цену ниже, чем необходимо, а также диверсифицировать вложения. В долгосрочной перспективе такие бумаги могут привести к доходности на уровне 50 процентов годовых на горизонте трех лет.
Исаков также посоветовал делать вклады в паи паевого инвестиционного фонда. При покупке паев ПИФов бумагами будут управлять профессионалы, подчеркнул он.
Деньги в кассовом аппарате - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 02:15
Финансист предупредила, откуда нужно срочно забирать ваши деньги
 
ЭкономикаОбществоРоссияВиталий ИсаковДеньгиИнвестиции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала