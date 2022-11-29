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Против калининградца, осквернившего Вечный огонь, возбудили дело - РИА Новости, 29.11.2022
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Против калининградца, осквернившего Вечный огонь, возбудили дело
Против калининградца, осквернившего Вечный огонь, возбудили дело - РИА Новости, 29.11.2022
Против калининградца, осквернившего Вечный огонь, возбудили дело
Калининградец попал в уголовное дело об осквернении Вечного огня, пожарив сервелат на городском мемориальном комплексе 1200 гвардейцам, погибшим при штурме... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:08
2022-11-29T12:35
россия
калининград
калининградская область
кенигсберг
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КАЛИНИНГРАД, 29 ноя - РИА Новости. Калининградец попал в уголовное дело об осквернении Вечного огня, пожарив сервелат на городском мемориальном комплексе 1200 гвардейцам, погибшим при штурме города-крепости Кенигсберга в 1945 году, сообщает СУСК по региону во вторник."В отношении 45-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над надмогильным сооружением)", - сообщило ведомство в своём официальном Telegram-канале.По версии следствия, инцидент произошел утром в воскресенье.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, на допросе мужчина сказал, что пожарил на Вечном огне кусок сервелата. Происходящее зафиксировали камеры "Безопасного города", личность вандала оперативно установили полицейские.Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Ленинградского района Калининграда. В июне сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Калининграда, жарившего курицу на Вечном огне.Памятник 1200 гвардейцам построили в Калининграде в сентябре 1945 года. Это первый памятник советского Калининграда (бывшего Кенигсберга) и первый воинский мемориал в СССР, посвященный героям Великой Отечественной войны. 9 мая 1960 года рядом с памятником 1200 гвардейцев зажгли Вечный огонь.Это воинский мемориал и братская могила воинов 11-й гвардейской армии, штурмовавшей города-крепость Кенигсберг весной 1945 года. В центре композиции - 26-метровый обелиск с барельефами, рассказывающими о ходе грандиозного сражения.По бокам небольшой овальной площади расположены скульптурные группы, изображающие красноармейцев. Памятник 1200 гвардейцам - главное место торжественных мероприятий в Калининграде в День защитника Отечества и День Победы.
https://ria.ru/20220829/ogon-1812849371.html
https://ria.ru/20221124/sevastopol-1833872672.html
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россия, калининград, калининградская область, кенигсберг
Россия, Калининград, Калининградская область, Кенигсберг
12:08 29.11.2022 (обновлено: 12:35 29.11.2022)
 
Против калининградца, осквернившего Вечный огонь, возбудили дело

Дело возбудили против калининградца, жарившего колбасу на Вечном огне

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 29 ноя - РИА Новости. Калининградец попал в уголовное дело об осквернении Вечного огня, пожарив сервелат на городском мемориальном комплексе 1200 гвардейцам, погибшим при штурме города-крепости Кенигсберга в 1945 году, сообщает СУСК по региону во вторник.
"В отношении 45-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над надмогильным сооружением)", - сообщило ведомство в своём официальном Telegram-канале.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 12:27
На Сахалине два мальчика попытались потушить Вечный огонь
По версии следствия, инцидент произошел утром в воскресенье.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, на допросе мужчина сказал, что пожарил на Вечном огне кусок сервелата. Происходящее зафиксировали камеры "Безопасного города", личность вандала оперативно установили полицейские.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Ленинградского района Калининграда. В июне сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Калининграда, жарившего курицу на Вечном огне.
Памятник 1200 гвардейцам построили в Калининграде в сентябре 1945 года. Это первый памятник советского Калининграда (бывшего Кенигсберга) и первый воинский мемориал в СССР, посвященный героям Великой Отечественной войны. 9 мая 1960 года рядом с памятником 1200 гвардейцев зажгли Вечный огонь.
Это воинский мемориал и братская могила воинов 11-й гвардейской армии, штурмовавшей города-крепость Кенигсберг весной 1945 года. В центре композиции - 26-метровый обелиск с барельефами, рассказывающими о ходе грандиозного сражения.
По бокам небольшой овальной площади расположены скульптурные группы, изображающие красноармейцев. Памятник 1200 гвардейцам - главное место торжественных мероприятий в Калининграде в День защитника Отечества и День Победы.
Вечный огонь у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов в городе Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 11:28
В Севастополе женщина бросила в огонь два венка с мемориала обороны
 
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