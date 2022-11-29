https://ria.ru/20221129/defitsit-1835083777.html

Немецкие военнослужащие пожаловались на жесткий дефицит в армии

Немецкие военнослужащие пожаловались на жесткий дефицит в армии - РИА Новости, 29.11.2022

Немецкие военнослужащие пожаловались на жесткий дефицит в армии

В бундесвере царит нехватка практически всего, что требуется современной армии, а обещанных 100 миллиардов евро и близко не хватит для того, чтобы эти проблемы... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T17:00

2022-11-29T17:00

2022-11-29T17:01

олаф шольц

украина

нато

германия

в мире

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БЕРЛИН, 29 ноя - РИА Новости. В бундесвере царит нехватка практически всего, что требуется современной армии, а обещанных 100 миллиардов евро и близко не хватит для того, чтобы эти проблемы решить, заявил во вторник глава союза военнослужащих ФРГ и полковник бундесвера Андре Вюстнер в интервью радио Deutschlandfunk.Ранее сообщалось, что бундесверу на фоне военных поставок на Украину и проблем с распределением бюджета не хватает боеприпасов, для решения этого вопроса канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник провел первое совещание с министерствами и советниками."Мы стоим перед большим вызовом - разрыв между запросами и действительностью еще никогда не был таким большим, как сегодня", - сказал Вюстнер по поводу кризисного совещания.Положение вещей, на его взгляд, связано в первую очередь с событиями на Украине и тем, что правительство в последние годы не очень оперативно реагировало на запросы со стороны бундесвера."Политика не была заинтересована в реализации, поэтому ситуация очень жесткая", - подчеркнул Вюстнер.Хоть сейчас и решаются некоторые конкретные вопросы об обеспечении армии, например, обмундированием, приборами ночного видения и рациями, но по сравнению с общими потребностями этого "слишком мало", а пополнение идет слишком медленно."Куда ни посмотри - у нас повсюду нехватка", - считает глава союза военнослужащих.Дефицит наблюдается везде - от нехватки личного персонала и желания молодых людей связывать свою жизнь с военной службой, вплоть до поставок запасных деталей, модернизации и новых систем вооружения. Также армии недостает тяжелых транспортных вертолетов и F-35, однако в ближайшие месяцы эти отдельные запросы должны решить.По оценке Вюстнера, обещанных Берлином ранее 100 миллиардов на модернизацию бундесвера и "близко не хватит"."Как часто я слышал в последние годы от парламентариев, что надо лишь купить то и это, будто это висит готовым на вешалке. Надо просто осознать, что на вешалке военного сектора не висит практически ничего", - отмечает военный.Однако он оценил положительно тот факт, что в понедельник состоялась встреча канцлера с советниками, и призвал к быстрым и решительным действиям, поскольку доверия политикам со стороны военных "за последние 10 лет сильно поубавилось".РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221129/germaniya-1834971459.html

https://ria.ru/20221129/voyska-1834911475.html

https://ria.ru/20221129/sholts-1834914700.html

https://ria.ru/20221119/germaniya-1832620170.html

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олаф шольц, украина, нато, германия, в мире