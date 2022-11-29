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Археологи раскопали закуски, которыми угощались зрители в Колизее - РИА Новости, 29.11.2022
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Культура
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Археологи раскопали закуски, которыми угощались зрители в Колизее
Археологи раскопали закуски, которыми угощались зрители в Колизее - РИА Новости, 29.11.2022
Археологи раскопали закуски, которыми угощались зрители в Колизее
Археологи нашли остатки закусок, которыми угощались зрители в Колизее 1900 лет назад, сообщает Arkeonews со ссылкой на директора археологического парка... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T15:27
2022-11-29T15:27
культура
новости культуры
археология
колизей
рим
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Археологи нашли остатки закусок, которыми угощались зрители в Колизее 1900 лет назад, сообщает Arkeonews со ссылкой на директора археологического парка Альфонсину Руссо.Это оливки, орехи и фрукты. Еще на раскопках обнаружили семена персика, инжира, винограда, ежевики, вишни. Также ученые нашли кости медведей и больших кошек — они могли участвовать в боях. Среди обнаруженных предметов есть личные вещи посетителей Колизея и бронзовые монеты позднеримского периода.Находки были сделаны в ходе исследования дренажной системы памятника архитектуры. Оно началось в 2021 году и включало расчистку около 70 метров стоков и канализационных труб под амфитеатром. Строительство Колизея началось в 72 году нашей эры при императоре Веспасиане и было завершено в 80-м году. Тогда на престоле уже был другой правитель — Тит.
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новости культуры, археология, колизей, рим
Культура, Новости культуры, Археология, Колизей, Рим
15:27 29.11.2022
 
Археологи раскопали закуски, которыми угощались зрители в Колизее

Археологи раскопали закуски, которыми угощались зрители в Колизее 1900 лет назад

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкКолизей в Риме
Колизей в Риме - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Археологи нашли остатки закусок, которыми угощались зрители в Колизее 1900 лет назад, сообщает Arkeonews со ссылкой на директора археологического парка Альфонсину Руссо.
Это оливки, орехи и фрукты. Еще на раскопках обнаружили семена персика, инжира, винограда, ежевики, вишни.
Также ученые нашли кости медведей и больших кошек — они могли участвовать в боях. Среди обнаруженных предметов есть личные вещи посетителей Колизея и бронзовые монеты позднеримского периода.
Находки были сделаны в ходе исследования дренажной системы памятника архитектуры. Оно началось в 2021 году и включало расчистку около 70 метров стоков и канализационных труб под амфитеатром.
Строительство Колизея началось в 72 году нашей эры при императоре Веспасиане и было завершено в 80-м году. Тогда на престоле уже был другой правитель — Тит.
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