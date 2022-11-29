https://ria.ru/20221129/colosseum-1834981310.html

Археологи раскопали закуски, которыми угощались зрители в Колизее

Археологи раскопали закуски, которыми угощались зрители в Колизее - РИА Новости, 29.11.2022

Археологи раскопали закуски, которыми угощались зрители в Колизее

Археологи нашли остатки закусок, которыми угощались зрители в Колизее 1900 лет назад, сообщает Arkeonews со ссылкой на директора археологического парка... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T15:27

2022-11-29T15:27

2022-11-29T15:27

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Археологи нашли остатки закусок, которыми угощались зрители в Колизее 1900 лет назад, сообщает Arkeonews со ссылкой на директора археологического парка Альфонсину Руссо.Это оливки, орехи и фрукты. Еще на раскопках обнаружили семена персика, инжира, винограда, ежевики, вишни. Также ученые нашли кости медведей и больших кошек — они могли участвовать в боях. Среди обнаруженных предметов есть личные вещи посетителей Колизея и бронзовые монеты позднеримского периода.Находки были сделаны в ходе исследования дренажной системы памятника архитектуры. Оно началось в 2021 году и включало расчистку около 70 метров стоков и канализационных труб под амфитеатром. Строительство Колизея началось в 72 году нашей эры при императоре Веспасиане и было завершено в 80-м году. Тогда на престоле уже был другой правитель — Тит.

https://ria.ru/20220929/mayya-1820161063.html

рим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, колизей, рим