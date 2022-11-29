Рейтинг@Mail.ru
Жительнице Тувы дали девять лет за попытку заказного убийства падчерицы - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221129/chp-1834998446.html
Жительнице Тувы дали девять лет за попытку заказного убийства падчерицы
Жительнице Тувы дали девять лет за попытку заказного убийства падчерицы - РИА Новости, 29.11.2022
Жительнице Тувы дали девять лет за попытку заказного убийства падчерицы
Суд приговорил к 9 годам лишения свободы жительницу тувинского Кызыла, которая ради единоличного владения наследством после смерти мужа заказала убийство его... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:20
2022-11-29T13:20
происшествия
кызыл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866476_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_1d895767a2cd012bca62557dc71c5acd.jpg
КРАСНОЯРСК, 29 ноя - РИА Новости. Суд приговорил к 9 годам лишения свободы жительницу тувинского Кызыла, которая ради единоличного владения наследством после смерти мужа заказала убийство его 8-летней дочери, сообщает республиканский СУСК .Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года обвиняемая для единоличного вступления в наследство после смерти мужа, организовала убийство его 8-летней дочери от другой женщины, являющейся наследницей первой очереди. Для этого она нашла исполнителя убийства, пообещав вознаграждение в размере 180 тысяч рублей."Через некоторое время лично передала исполнителю в качестве аванса 10 тысяч рублей. Обвиняемая сообщила исполнителю, где обучается и проживает малолетняя, показала ребенка, когда последняя стояла на автобусной остановке, а затем передала орудие преступления – электрошокер, дав указание оглушить им малолетнюю девочку, а после лишения жизни инсценировать несчастный случай", - говорится в сообщении.По данным следствия, запланированное женщиной убийство ребенка по найму не было доведено до конца по независящим от ее воли обстоятельствам, "так как ее преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов"."Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает пресс-служба.Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20221126/arest-1834429236.html
https://ria.ru/20221128/prigovor-1834682797.html
кызыл
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866476_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_fa0610989f0d4f3abc971411852c2ea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кызыл
Происшествия, Кызыл
13:20 29.11.2022
 
Жительнице Тувы дали девять лет за попытку заказного убийства падчерицы

Жительнице Тувы дали девять лет за попытку заказного убийства дочери покойного мужа

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 29 ноя - РИА Новости. Суд приговорил к 9 годам лишения свободы жительницу тувинского Кызыла, которая ради единоличного владения наследством после смерти мужа заказала убийство его 8-летней дочери, сообщает республиканский СУСК .
Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года обвиняемая для единоличного вступления в наследство после смерти мужа, организовала убийство его 8-летней дочери от другой женщины, являющейся наследницей первой очереди. Для этого она нашла исполнителя убийства, пообещав вознаграждение в размере 180 тысяч рублей.
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 12:33
В Казани арестовали многодетную мать, избившую малолетнюю дочь
"Через некоторое время лично передала исполнителю в качестве аванса 10 тысяч рублей. Обвиняемая сообщила исполнителю, где обучается и проживает малолетняя, показала ребенка, когда последняя стояла на автобусной остановке, а затем передала орудие преступления – электрошокер, дав указание оглушить им малолетнюю девочку, а после лишения жизни инсценировать несчастный случай", - говорится в сообщении.
По данным следствия, запланированное женщиной убийство ребенка по найму не было доведено до конца по независящим от ее воли обстоятельствам, "так как ее преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов".
"Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает пресс-служба.
Приговор в законную силу не вступил.
Место, где был обнаружен младенец в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 10:37
Жительнице Екатеринбурга дали срок за убийство новорожденного ребенка
 
ПроисшествияКызыл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала