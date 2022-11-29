https://ria.ru/20221129/chp-1834998446.html
Жительнице Тувы дали девять лет за попытку заказного убийства падчерицы
Жительнице Тувы дали девять лет за попытку заказного убийства падчерицы - РИА Новости, 29.11.2022
Жительнице Тувы дали девять лет за попытку заказного убийства падчерицы
Суд приговорил к 9 годам лишения свободы жительницу тувинского Кызыла, которая ради единоличного владения наследством после смерти мужа заказала убийство его... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:20
2022-11-29T13:20
2022-11-29T13:20
происшествия
кызыл
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КРАСНОЯРСК, 29 ноя - РИА Новости. Суд приговорил к 9 годам лишения свободы жительницу тувинского Кызыла, которая ради единоличного владения наследством после смерти мужа заказала убийство его 8-летней дочери, сообщает республиканский СУСК .Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года обвиняемая для единоличного вступления в наследство после смерти мужа, организовала убийство его 8-летней дочери от другой женщины, являющейся наследницей первой очереди. Для этого она нашла исполнителя убийства, пообещав вознаграждение в размере 180 тысяч рублей."Через некоторое время лично передала исполнителю в качестве аванса 10 тысяч рублей. Обвиняемая сообщила исполнителю, где обучается и проживает малолетняя, показала ребенка, когда последняя стояла на автобусной остановке, а затем передала орудие преступления – электрошокер, дав указание оглушить им малолетнюю девочку, а после лишения жизни инсценировать несчастный случай", - говорится в сообщении.По данным следствия, запланированное женщиной убийство ребенка по найму не было доведено до конца по независящим от ее воли обстоятельствам, "так как ее преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов"."Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает пресс-служба.Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20221126/arest-1834429236.html
https://ria.ru/20221128/prigovor-1834682797.html
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происшествия, кызыл
Жительнице Тувы дали девять лет за попытку заказного убийства падчерицы
Жительнице Тувы дали девять лет за попытку заказного убийства дочери покойного мужа
КРАСНОЯРСК, 29 ноя - РИА Новости.
Суд приговорил к 9 годам лишения свободы жительницу тувинского Кызыла, которая ради единоличного владения наследством после смерти мужа заказала убийство его 8-летней дочери, сообщает
республиканский СУСК .
Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года обвиняемая для единоличного вступления в наследство после смерти мужа, организовала убийство его 8-летней дочери от другой женщины, являющейся наследницей первой очереди. Для этого она нашла исполнителя убийства, пообещав вознаграждение в размере 180 тысяч рублей.
"Через некоторое время лично передала исполнителю в качестве аванса 10 тысяч рублей. Обвиняемая сообщила исполнителю, где обучается и проживает малолетняя, показала ребенка, когда последняя стояла на автобусной остановке, а затем передала орудие преступления – электрошокер, дав указание оглушить им малолетнюю девочку, а после лишения жизни инсценировать несчастный случай", - говорится в сообщении.
По данным следствия, запланированное женщиной убийство ребенка по найму не было доведено до конца по независящим от ее воли обстоятельствам, "так как ее преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов".
"Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает пресс-служба.
Приговор в законную силу не вступил.