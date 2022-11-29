https://ria.ru/20221129/chp-1834929449.html
В Керчи обрушилась пристройка многоквартирного дома
В Керчи обрушилась пристройка многоквартирного дома - РИА Новости, 29.11.2022
В Керчи обрушилась пристройка многоквартирного дома
Прокуратура Крыма начала проверку в связи с сообщением об обрушении пристройки многоквартирного дома в Керчи, в результате которой пострадавших нет, сообщила... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T09:15
2022-11-29T09:15
2022-11-29T09:17
происшествия
жилье
керчь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759404958_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_81a98fd53a623dbaa6a17ec667b78693.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Прокуратура Крыма начала проверку в связи с сообщением об обрушении пристройки многоквартирного дома в Керчи, в результате которой пострадавших нет, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.Накануне о происшествии сообщил глава администрации города Святослав Брусаков."Сегодня в 20.00 часов в доме №12 по улице Суворова пристроенная часть отошла от основной стены и разрушилась. Территория предварительно была ограждена из-за состояния пристройки, сам дом не пострадал, угрозы для жизни жильцов нет, люди расселяться не хотят", - написал в своем Telegram-канале Брусаков.По его словам, жизни жителей дома ничего не угрожает. Он не сообщил, являлась ли пристроенная часть к дому законной.Прокуратура Крыма начала проверку в связи с произошедшим ЧП. Сообщается, что "ведомством будет дана оценка соблюдению требований законодательства при содержании имущества многоквартирного дома со стороны должностных лиц органов местного самоуправления и управляющей организации".
https://ria.ru/20221128/pozhar-1834894888.html
https://ria.ru/20221127/pozhar-1834533303.html
керчь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759404958_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_984e28891cacf278ef5de5bc16ddca2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, керчь
Происшествия, Жилье, Керчь
09:15 29.11.2022 (обновлено: 09:17 29.11.2022)
В Керчи обрушилась пристройка многоквартирного дома
В Керчи прокуратура ведет проверку после обрушения пристройки многоквартирного дома
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости.
Прокуратура Крыма начала проверку в связи с сообщением об обрушении пристройки многоквартирного дома в Керчи, в результате которой пострадавших нет, сообщила пресс-служба
надзорного ведомства.
Накануне о происшествии сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.
"Сегодня в 20.00 часов в доме №12 по улице Суворова пристроенная часть отошла от основной стены и разрушилась. Территория предварительно была ограждена из-за состояния пристройки, сам дом не пострадал, угрозы для жизни жильцов нет, люди расселяться не хотят", - написал в своем Telegram-канале Брусаков.
По его словам, жизни жителей дома ничего не угрожает. Он не сообщил, являлась ли пристроенная часть к дому законной.
Прокуратура Крыма начала проверку в связи с произошедшим ЧП. Сообщается, что "ведомством будет дана оценка соблюдению требований законодательства при содержании имущества многоквартирного дома со стороны должностных лиц органов местного самоуправления и управляющей организации".