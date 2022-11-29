Рейтинг@Mail.ru
В Керчи обрушилась пристройка многоквартирного дома - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221129/chp-1834929449.html
В Керчи обрушилась пристройка многоквартирного дома
В Керчи обрушилась пристройка многоквартирного дома - РИА Новости, 29.11.2022
В Керчи обрушилась пристройка многоквартирного дома
Прокуратура Крыма начала проверку в связи с сообщением об обрушении пристройки многоквартирного дома в Керчи, в результате которой пострадавших нет, сообщила... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T09:15
2022-11-29T09:17
происшествия
жилье
керчь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759404958_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_81a98fd53a623dbaa6a17ec667b78693.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Прокуратура Крыма начала проверку в связи с сообщением об обрушении пристройки многоквартирного дома в Керчи, в результате которой пострадавших нет, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.Накануне о происшествии сообщил глава администрации города Святослав Брусаков."Сегодня в 20.00 часов в доме №12 по улице Суворова пристроенная часть отошла от основной стены и разрушилась. Территория предварительно была ограждена из-за состояния пристройки, сам дом не пострадал, угрозы для жизни жильцов нет, люди расселяться не хотят", - написал в своем Telegram-канале Брусаков.По его словам, жизни жителей дома ничего не угрожает. Он не сообщил, являлась ли пристроенная часть к дому законной.Прокуратура Крыма начала проверку в связи с произошедшим ЧП. Сообщается, что "ведомством будет дана оценка соблюдению требований законодательства при содержании имущества многоквартирного дома со стороны должностных лиц органов местного самоуправления и управляющей организации".
https://ria.ru/20221128/pozhar-1834894888.html
https://ria.ru/20221127/pozhar-1834533303.html
керчь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759404958_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_984e28891cacf278ef5de5bc16ddca2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, керчь
Происшествия, Жилье, Керчь
09:15 29.11.2022 (обновлено: 09:17 29.11.2022)
 
В Керчи обрушилась пристройка многоквартирного дома

В Керчи прокуратура ведет проверку после обрушения пристройки многоквартирного дома

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкСтроительные работы
Строительные работы - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Строительные работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Прокуратура Крыма начала проверку в связи с сообщением об обрушении пристройки многоквартирного дома в Керчи, в результате которой пострадавших нет, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Накануне о происшествии сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 22:37
В Екатеринбурге при пожаре в девятиэтажке погибли два человека
"Сегодня в 20.00 часов в доме №12 по улице Суворова пристроенная часть отошла от основной стены и разрушилась. Территория предварительно была ограждена из-за состояния пристройки, сам дом не пострадал, угрозы для жизни жильцов нет, люди расселяться не хотят", - написал в своем Telegram-канале Брусаков.
По его словам, жизни жителей дома ничего не угрожает. Он не сообщил, являлась ли пристроенная часть к дому законной.
Прокуратура Крыма начала проверку в связи с произошедшим ЧП. Сообщается, что "ведомством будет дана оценка соблюдению требований законодательства при содержании имущества многоквартирного дома со стороны должностных лиц органов местного самоуправления и управляющей организации".
Возгорание на предприятии нефтепереработки в Ангарске
27 ноября, 08:54
В Ангарске загорелось предприятие по переработке нефти
 
ПроисшествияЖильеКерчь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала