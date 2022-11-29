https://ria.ru/20221129/chp-1834929449.html

В Керчи обрушилась пристройка многоквартирного дома

В Керчи обрушилась пристройка многоквартирного дома - РИА Новости, 29.11.2022

В Керчи обрушилась пристройка многоквартирного дома

Прокуратура Крыма начала проверку в связи с сообщением об обрушении пристройки многоквартирного дома в Керчи, в результате которой пострадавших нет, сообщила... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T09:15

2022-11-29T09:15

2022-11-29T09:17

происшествия

жилье

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Прокуратура Крыма начала проверку в связи с сообщением об обрушении пристройки многоквартирного дома в Керчи, в результате которой пострадавших нет, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.Накануне о происшествии сообщил глава администрации города Святослав Брусаков."Сегодня в 20.00 часов в доме №12 по улице Суворова пристроенная часть отошла от основной стены и разрушилась. Территория предварительно была ограждена из-за состояния пристройки, сам дом не пострадал, угрозы для жизни жильцов нет, люди расселяться не хотят", - написал в своем Telegram-канале Брусаков.По его словам, жизни жителей дома ничего не угрожает. Он не сообщил, являлась ли пристроенная часть к дому законной.Прокуратура Крыма начала проверку в связи с произошедшим ЧП. Сообщается, что "ведомством будет дана оценка соблюдению требований законодательства при содержании имущества многоквартирного дома со стороны должностных лиц органов местного самоуправления и управляющей организации".

https://ria.ru/20221128/pozhar-1834894888.html

https://ria.ru/20221127/pozhar-1834533303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, керчь