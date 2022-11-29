https://ria.ru/20221129/chechnya-1835038978.html

Даудов раскритиковал рассуждения папы римского о чеченцах и бурятах

Даудов раскритиковал рассуждения папы римского о чеченцах и бурятах - РИА Новости, 29.11.2022

Даудов раскритиковал рассуждения папы римского о чеченцах и бурятах

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов удивился "примитивным рассуждениям" папы Римского, подчеркнув, что нет ни одного факта военного преступления со стороны... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:52

2022-11-29T14:52

2022-11-29T14:52

россия

украина

магомед даудов

алексей цыденов

франциск (хорхе марио бергольо)

чеченская республика (чечня)

республика бурятия

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ГРОЗНЫЙ, 29 ноя - РИА Новости. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов удивился "примитивным рассуждениям" папы Римского, подчеркнув, что нет ни одного факта военного преступления со стороны чеченцев и бурятов на Украине.Ранее папа Римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Эти высказывания глава Бурятии Алексей Цыденов назвал как минимум странными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова папы Римского о чеченцах и бурятах "извращением"."Папа Римский Франциск обвинил в жестокости чеченцев, в том числе и бурят в ходе СВО. Не знаю, чем обосновывал понтифик свои доводы, но нет ни одного факта военного преступления со стороны представителей наших народов. Если бы он удосужился послушать жителей освобожденных территорий, он бы узнал, что чеченские бойцы, как и буряты и представители сотен других народов РФ, стали спасителями для этих людей. Но нет, проще сказать в "единую струю" с американской повесткой дня. Как может позволить себе столь примитивно рассуждать в национальном вопросе духовный лидер, в чью епархию входят представители большинства народов мира?! Хотя, если призадуматься, история всегда повторяется в виде фарса. И следуя этой логике, следующее заявление от папы Римского будет объявление крестового похода против РФ", - написал Даудов в своем Telegram-канале.По мнению руководителя чеченского парламента, неонацизм, "расцветший на подпитке Запада, пышным цветом расцветший на Украине, стал идеологическим продолжением "коллективного Запада" в самой уродливой своей ипостаси"."Сегодня чеченцы со всеми народами РФ стоят против этой богомерзкой нечисти… Теперь мы точно убедились, на чьей стороне папа Римский. Хотя мы это и так знали, когда он поддержал легализацию однополых браков. А он прекрасно понимал, какова по этому вопросу позиция Господа", - добавил он.

https://ria.ru/20221129/papa-1834982976.html

https://ria.ru/20221129/papa-1834967276.html

россия

украина

республика бурятия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, магомед даудов, алексей цыденов, франциск (хорхе марио бергольо), чеченская республика (чечня), республика бурятия