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Даудов раскритиковал рассуждения папы римского о чеченцах и бурятах - РИА Новости, 29.11.2022
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Даудов раскритиковал рассуждения папы римского о чеченцах и бурятах
Даудов раскритиковал рассуждения папы римского о чеченцах и бурятах - РИА Новости, 29.11.2022
Даудов раскритиковал рассуждения папы римского о чеченцах и бурятах
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов удивился "примитивным рассуждениям" папы Римского, подчеркнув, что нет ни одного факта военного преступления со стороны... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:52
2022-11-29T14:52
россия
украина
магомед даудов
алексей цыденов
франциск (хорхе марио бергольо)
чеченская республика (чечня)
республика бурятия
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ГРОЗНЫЙ, 29 ноя - РИА Новости. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов удивился "примитивным рассуждениям" папы Римского, подчеркнув, что нет ни одного факта военного преступления со стороны чеченцев и бурятов на Украине.Ранее папа Римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Эти высказывания глава Бурятии Алексей Цыденов назвал как минимум странными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова папы Римского о чеченцах и бурятах "извращением"."Папа Римский Франциск обвинил в жестокости чеченцев, в том числе и бурят в ходе СВО. Не знаю, чем обосновывал понтифик свои доводы, но нет ни одного факта военного преступления со стороны представителей наших народов. Если бы он удосужился послушать жителей освобожденных территорий, он бы узнал, что чеченские бойцы, как и буряты и представители сотен других народов РФ, стали спасителями для этих людей. Но нет, проще сказать в "единую струю" с американской повесткой дня. Как может позволить себе столь примитивно рассуждать в национальном вопросе духовный лидер, в чью епархию входят представители большинства народов мира?! Хотя, если призадуматься, история всегда повторяется в виде фарса. И следуя этой логике, следующее заявление от папы Римского будет объявление крестового похода против РФ", - написал Даудов в своем Telegram-канале.По мнению руководителя чеченского парламента, неонацизм, "расцветший на подпитке Запада, пышным цветом расцветший на Украине, стал идеологическим продолжением "коллективного Запада" в самой уродливой своей ипостаси"."Сегодня чеченцы со всеми народами РФ стоят против этой богомерзкой нечисти… Теперь мы точно убедились, на чьей стороне папа Римский. Хотя мы это и так знали, когда он поддержал легализацию однополых браков. А он прекрасно понимал, какова по этому вопросу позиция Господа", - добавил он.
https://ria.ru/20221129/papa-1834982976.html
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россия, украина, магомед даудов, алексей цыденов, франциск (хорхе марио бергольо), чеченская республика (чечня), республика бурятия
Россия, Украина, Магомед Даудов, Алексей Цыденов, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Чеченская республика (Чечня), Республика Бурятия
14:52 29.11.2022
 
Даудов раскритиковал рассуждения папы римского о чеченцах и бурятах

Спикер парламента Чечни назвал рассуждения папы римского о народах России примитивными

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПредседатель парламента Чечни Магомед Даудов
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 29 ноя - РИА Новости. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов удивился "примитивным рассуждениям" папы Римского, подчеркнув, что нет ни одного факта военного преступления со стороны чеченцев и бурятов на Украине.
Ранее папа Римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Эти высказывания глава Бурятии Алексей Цыденов назвал как минимум странными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова папы Римского о чеченцах и бурятах "извращением".
Папа Римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 12:36Религия
Эксперт назвал слова папы римского о бурятах проявлением дискриминации
"Папа Римский Франциск обвинил в жестокости чеченцев, в том числе и бурят в ходе СВО. Не знаю, чем обосновывал понтифик свои доводы, но нет ни одного факта военного преступления со стороны представителей наших народов. Если бы он удосужился послушать жителей освобожденных территорий, он бы узнал, что чеченские бойцы, как и буряты и представители сотен других народов РФ, стали спасителями для этих людей. Но нет, проще сказать в "единую струю" с американской повесткой дня. Как может позволить себе столь примитивно рассуждать в национальном вопросе духовный лидер, в чью епархию входят представители большинства народов мира?! Хотя, если призадуматься, история всегда повторяется в виде фарса. И следуя этой логике, следующее заявление от папы Римского будет объявление крестового похода против РФ", - написал Даудов в своем Telegram-канале.
По мнению руководителя чеченского парламента, неонацизм, "расцветший на подпитке Запада, пышным цветом расцветший на Украине, стал идеологическим продолжением "коллективного Запада" в самой уродливой своей ипостаси".
"Сегодня чеченцы со всеми народами РФ стоят против этой богомерзкой нечисти… Теперь мы точно убедились, на чьей стороне папа Римский. Хотя мы это и так знали, когда он поддержал легализацию однополых браков. А он прекрасно понимал, какова по этому вопросу позиция Господа", - добавил он.
Посол России в Ватикане Александр Авдеев - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 12:03Специальная военная операция на Украине
Посол выразил протест дипслужбе Ватикана после слов папы римского о СВО
 
РоссияУкраинаМагомед ДаудовАлексей ЦыденовФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Чеченская республика (Чечня)Республика Бурятия
 
 
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