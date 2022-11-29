https://ria.ru/20221129/chechnya-1834994403.html
Кадыров объявил 2023-й Годом чеченского языка
Кадыров объявил 2023-й Годом чеченского языка - РИА Новости, 29.11.2022
Кадыров объявил 2023-й Годом чеченского языка
Следующий год в Чечне объявлен Годом чеченского языка, соответствующий указ за подписью главы республики Рамзана Кадырова опубликован на региональном сайте... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:09
2022-11-29T13:09
2022-11-29T13:09
политика
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 29 ноя - РИА Новости. Следующий год в Чечне объявлен Годом чеченского языка, соответствующий указ за подписью главы республики Рамзана Кадырова опубликован на региональном сайте главы и правительства."В целях сохранения, развития и популяризации чеченского языка, культуры и традиций чеченского народа постановляю: объявить 2023 год в Чеченской Республике Годом чеченского языка", - говорится в тексте указа. Сообщается, что в рамках Года чеченского языка будет образован оргкомитет, которому в месячный срок необходимо разработать план по подготовке и организации мероприятий.Власти Чечни вопросам сохранения и популяризации родного языка уделяют пристальное внимание: с 2007 года в регионе отмечается День чеченского языка, существует газета "Даймохк", которая выходит только на чеченском языке и отмечает в 2023 году 100-летие. Кроме того, в республике функционируют экспертный совет по сохранению и развитию чеченского языка при главе Чечни и терминологическая комиссия. О важности говорить на чеченском языке неоднократно говорит и Кадыров, так, на одном из последних совещаний в правительстве он назвал трагедией то, что чеченский язык входит в группу вымирающих языков."Нужно с раннего возраста, когда еще дети ходят в детский сад, начинать работу по обучению их родному языку. Такая же работа должна проходить в школах и даже вузах. Надо ставить кукольные спектакли на чеченском языке, снимать мультфильмы, то есть использовать все возможности, чтобы сохранить язык и дать ему развитие. В семьях также основным языком общения должен стать родной язык. Это крайне важно. Иначе мы окончательно потеряем самое ценное для нас – язык и культуру нашего народа", - сказал он.
https://ria.ru/20221016/kadyrov-1824481814.html
https://ria.ru/20220906/chechnya-1814764809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров
Политика, Чеченская республика (Чечня), Рамзан Кадыров
Кадыров объявил 2023-й Годом чеченского языка
Кадыров подписал указ об объявлении в республике 2023-го Годом чеченского языка
ГРОЗНЫЙ, 29 ноя - РИА Новости. Следующий год в Чечне объявлен Годом чеченского языка, соответствующий указ за подписью главы республики Рамзана Кадырова опубликован на региональном сайте главы и правительства.
"В целях сохранения, развития и популяризации чеченского языка, культуры и традиций чеченского народа постановляю: объявить 2023 год в Чеченской Республике Годом чеченского языка", - говорится в тексте указа. Сообщается, что в рамках Года чеченского языка будет образован оргкомитет, которому в месячный срок необходимо разработать план по подготовке и организации мероприятий.
Власти Чечни вопросам сохранения и популяризации родного языка уделяют пристальное внимание: с 2007 года в регионе отмечается День чеченского языка, существует газета "Даймохк", которая выходит только на чеченском языке и отмечает в 2023 году 100-летие. Кроме того, в республике функционируют экспертный совет по сохранению и развитию чеченского языка при главе Чечни и терминологическая комиссия. О важности говорить на чеченском языке неоднократно говорит и Кадыров, так, на одном из последних совещаний в правительстве он назвал трагедией то, что чеченский язык входит в группу вымирающих языков.
"Нужно с раннего возраста, когда еще дети ходят в детский сад, начинать работу по обучению их родному языку. Такая же работа должна проходить в школах и даже вузах. Надо ставить кукольные спектакли на чеченском языке, снимать мультфильмы, то есть использовать все возможности, чтобы сохранить язык и дать ему развитие. В семьях также основным языком общения должен стать родной язык. Это крайне важно. Иначе мы окончательно потеряем самое ценное для нас – язык и культуру нашего народа", - сказал он.