18:53 29.11.2022 (обновлено: 23:52 29.11.2022)
Муфтий ответил на слова папы римского о жестокости чеченцев
Муфтий Межиев в ответ на слова папы римского о чеченцах посоветовал читать Лермонтова
Муфтий Чеченской Республики Салах Межиев. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Чеченской Республики (ДУМ ЧР) муфтий Салах Межиев заявил, что чеченцы жестоки только по отношению к врагам, но милосердны к мирным людям, и посоветовал читать Михаила Лермонтова, чтобы получить представление о характере горцев.
Ранее папа римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурят и чеченцев. Эти высказывания в отношении чеченцев и бурят, участвующих в спецоперации, глава Бурятии Алексей Цыденов назвал как минимум странными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова папы Римского о чеченцах и бурятах "извращением".
"Конечно, мы не согласны с папой насчет того, что мы жестоки. Чеченцы жестоки по отношению к врагам и милосердны по отношению к друзьям и к мирному населению", — сказал РИА Новости Салах Межиев, комментируя слова папы Франциска.
Чтобы составить представление о характере чеченцев, муфтий посоветовал обратиться к творчеству Михаила Лермонтова. "Я бы посоветовал читать Лермонтова — как он отзывался о чеченцах, о горцах", — заключил глава ДУМ ЧР.
Председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов ранее заявил РИА Новости, что на фоне призывов к переговорам слова папы Франциска малопонятны, а глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама в своем Telegram-канале назвал слова папы "недобрыми".