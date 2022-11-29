Рейтинг@Mail.ru
Муфтий ответил на слова папы римского о жестокости чеченцев - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221129/chechentsy-1835111298.html
Муфтий ответил на слова папы римского о жестокости чеченцев
Муфтий ответил на слова папы римского о жестокости чеченцев - РИА Новости, 29.11.2022
Муфтий ответил на слова папы римского о жестокости чеченцев
Председатель Духовного управления мусульман Чеченской Республики (ДУМ ЧР) муфтий Салах Межиев заявил, что чеченцы жестоки только по отношению к врагам, но... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T18:53
2022-11-29T23:52
религия
михаил лермонтов
папа римский
в мире
религия
россия
общество
чеченская республика (чечня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/98/1562769840_0:254:2464:1640_1920x0_80_0_0_46526f6474dd18a7db2f3e0a1f82d2e2.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Чеченской Республики (ДУМ ЧР) муфтий Салах Межиев заявил, что чеченцы жестоки только по отношению к врагам, но милосердны к мирным людям, и посоветовал читать Михаила Лермонтова, чтобы получить представление о характере горцев.Ранее папа римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурят и чеченцев. Эти высказывания в отношении чеченцев и бурят, участвующих в спецоперации, глава Бурятии Алексей Цыденов назвал как минимум странными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова папы Римского о чеченцах и бурятах "извращением"."Конечно, мы не согласны с папой насчет того, что мы жестоки. Чеченцы жестоки по отношению к врагам и милосердны по отношению к друзьям и к мирному населению", — сказал РИА Новости Салах Межиев, комментируя слова папы Франциска.Чтобы составить представление о характере чеченцев, муфтий посоветовал обратиться к творчеству Михаила Лермонтова. "Я бы посоветовал читать Лермонтова — как он отзывался о чеченцах, о горцах", — заключил глава ДУМ ЧР.Председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов ранее заявил РИА Новости, что на фоне призывов к переговорам слова папы Франциска малопонятны, а глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама в своем Telegram-канале назвал слова папы "недобрыми".
https://ria.ru/20221129/frantsisk-1835069166.html
https://ria.ru/20221129/buddist-1834920913.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/98/1562769840_139:0:2326:1640_1920x0_80_0_0_9187bb181b500a5c428493793740feb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил лермонтов, папа римский, в мире, религия, россия, общество, чеченская республика (чечня)
Религия, Михаил Лермонтов, Папа Римский, В мире, Религия, Россия, Общество, Чеченская республика (Чечня)
18:53 29.11.2022 (обновлено: 23:52 29.11.2022)
 
Муфтий ответил на слова папы римского о жестокости чеченцев

Муфтий Межиев в ответ на слова папы римского о чеченцах посоветовал читать Лермонтова

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкМуфтий Чеченской Республики Салах Межиев
Муфтий Чеченской Республики Салах Межиев - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Муфтий Чеченской Республики Салах Межиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Чеченской Республики (ДУМ ЧР) муфтий Салах Межиев заявил, что чеченцы жестоки только по отношению к врагам, но милосердны к мирным людям, и посоветовал читать Михаила Лермонтова, чтобы получить представление о характере горцев.
Ранее папа римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурят и чеченцев. Эти высказывания в отношении чеченцев и бурят, участвующих в спецоперации, глава Бурятии Алексей Цыденов назвал как минимум странными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова папы Римского о чеченцах и бурятах "извращением".
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 16:30Специальная военная операция на Украине
Миронов призвал папу Франциска извиниться за "расизм"
"Конечно, мы не согласны с папой насчет того, что мы жестоки. Чеченцы жестоки по отношению к врагам и милосердны по отношению к друзьям и к мирному населению", — сказал РИА Новости Салах Межиев, комментируя слова папы Франциска.
Чтобы составить представление о характере чеченцев, муфтий посоветовал обратиться к творчеству Михаила Лермонтова. "Я бы посоветовал читать Лермонтова — как он отзывался о чеченцах, о горцах", — заключил глава ДУМ ЧР.
Председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов ранее заявил РИА Новости, что на фоне призывов к переговорам слова папы Франциска малопонятны, а глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама в своем Telegram-канале назвал слова папы "недобрыми".
Глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 07:46Религия
Глава российских буддистов назвал слова папы римского о бурятах недобрыми
 
РелигияМихаил ЛермонтовПапа РимскийВ миреРелигияРоссияОбществоЧеченская республика (Чечня)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала