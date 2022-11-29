https://ria.ru/20221129/chechentsy-1835111298.html

Муфтий ответил на слова папы римского о жестокости чеченцев

Муфтий ответил на слова папы римского о жестокости чеченцев - РИА Новости, 29.11.2022

Муфтий ответил на слова папы римского о жестокости чеченцев

Председатель Духовного управления мусульман Чеченской Республики (ДУМ ЧР) муфтий Салах Межиев заявил, что чеченцы жестоки только по отношению к врагам, но... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T18:53

2022-11-29T18:53

2022-11-29T23:52

религия

михаил лермонтов

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религия

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общество

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Чеченской Республики (ДУМ ЧР) муфтий Салах Межиев заявил, что чеченцы жестоки только по отношению к врагам, но милосердны к мирным людям, и посоветовал читать Михаила Лермонтова, чтобы получить представление о характере горцев.Ранее папа римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурят и чеченцев. Эти высказывания в отношении чеченцев и бурят, участвующих в спецоперации, глава Бурятии Алексей Цыденов назвал как минимум странными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова папы Римского о чеченцах и бурятах "извращением"."Конечно, мы не согласны с папой насчет того, что мы жестоки. Чеченцы жестоки по отношению к врагам и милосердны по отношению к друзьям и к мирному населению", — сказал РИА Новости Салах Межиев, комментируя слова папы Франциска.Чтобы составить представление о характере чеченцев, муфтий посоветовал обратиться к творчеству Михаила Лермонтова. "Я бы посоветовал читать Лермонтова — как он отзывался о чеченцах, о горцах", — заключил глава ДУМ ЧР.Председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов ранее заявил РИА Новости, что на фоне призывов к переговорам слова папы Франциска малопонятны, а глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама в своем Telegram-канале назвал слова папы "недобрыми".

https://ria.ru/20221129/frantsisk-1835069166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

михаил лермонтов, папа римский, в мире, религия, россия, общество, чеченская республика (чечня)