https://ria.ru/20221129/bundesver-1835148139.html

Власти ФРГ посетовали на положение бундесвера

Власти ФРГ посетовали на положение бундесвера - РИА Новости, 29.11.2022

Власти ФРГ посетовали на положение бундесвера

Бундесвер (вооруженные силы ФРГ) был бы сегодня в лучшем положении, если бы не передал Украине большое количество оружия и боеприпасов из собственных запасов,... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T23:03

2022-11-29T23:03

2022-11-29T23:03

специальная военная операция на украине

в мире

кристина ламбрехт

сергей лавров

украина

германия

россия

нато

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БЕРЛИН, 29 ноя - РИА Новости. Бундесвер (вооруженные силы ФРГ) был бы сегодня в лучшем положении, если бы не передал Украине большое количество оружия и боеприпасов из собственных запасов, заявила в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.Она добавила, что Берлин не сможет достичь целевого показателя расходов на оборону для членов НАТО в размере 2% своего национального ВВП в этом году "и, возможно, даже в следующем". "Сначала необходимо восстановить промышленные мощности", - пояснила министр. Она уточнила, что теперь Германия планируется достичь двухпроцентного показателя ориентировочно в течение пяти лет.Ранее представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт заявил журналистам, что дефицит боеприпасов в бундесвере наблюдается повсеместно, однако из соображений секретности о точном количестве запасов не сообщается, так же как и о том, на сколько боевых дней хватило бы этих боеприпасов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221129/konflikt-1835129210.html

украина

германия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, кристина ламбрехт, сергей лавров, украина, германия, россия, нато, бундесвер германии