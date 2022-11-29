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Власти ФРГ посетовали на положение бундесвера - РИА Новости, 29.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/bundesver-1835148139.html
Власти ФРГ посетовали на положение бундесвера
Власти ФРГ посетовали на положение бундесвера - РИА Новости, 29.11.2022
Власти ФРГ посетовали на положение бундесвера
Бундесвер (вооруженные силы ФРГ) был бы сегодня в лучшем положении, если бы не передал Украине большое количество оружия и боеприпасов из собственных запасов,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T23:03
2022-11-29T23:03
специальная военная операция на украине
в мире
кристина ламбрехт
сергей лавров
украина
германия
россия
нато
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БЕРЛИН, 29 ноя - РИА Новости. Бундесвер (вооруженные силы ФРГ) был бы сегодня в лучшем положении, если бы не передал Украине большое количество оружия и боеприпасов из собственных запасов, заявила в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.Она добавила, что Берлин не сможет достичь целевого показателя расходов на оборону для членов НАТО в размере 2% своего национального ВВП в этом году "и, возможно, даже в следующем". "Сначала необходимо восстановить промышленные мощности", - пояснила министр. Она уточнила, что теперь Германия планируется достичь двухпроцентного показателя ориентировочно в течение пяти лет.Ранее представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт заявил журналистам, что дефицит боеприпасов в бундесвере наблюдается повсеместно, однако из соображений секретности о точном количестве запасов не сообщается, так же как и о том, на сколько боевых дней хватило бы этих боеприпасов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, кристина ламбрехт, сергей лавров, украина, германия, россия, нато, бундесвер германии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кристина Ламбрехт, Сергей Лавров, Украина, Германия, Россия, НАТО, Бундесвер Германии
23:03 29.11.2022
 
Власти ФРГ посетовали на положение бундесвера

Глава Минобороны Ламбрехт: бундесвер был бы в лучшем положении, если бы не помогал Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты бундесвера . Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 ноя - РИА Новости. Бундесвер (вооруженные силы ФРГ) был бы сегодня в лучшем положении, если бы не передал Украине большое количество оружия и боеприпасов из собственных запасов, заявила в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.
"Нет сомнений, что бундесвер был бы сегодня в лучшем положении, если бы мы не передали Украине большое количество оружия и боеприпасов из наших собственных запасов. Но мы считаем себя обязанными поддержать Киев в его мужественной борьбе", - сказала Ламбрехт.
Она добавила, что Берлин не сможет достичь целевого показателя расходов на оборону для членов НАТО в размере 2% своего национального ВВП в этом году "и, возможно, даже в следующем". "Сначала необходимо восстановить промышленные мощности", - пояснила министр. Она уточнила, что теперь Германия планируется достичь двухпроцентного показателя ориентировочно в течение пяти лет.
Ранее представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт заявил журналистам, что дефицит боеприпасов в бундесвере наблюдается повсеместно, однако из соображений секретности о точном количестве запасов не сообщается, так же как и о том, на сколько боевых дней хватило бы этих боеприпасов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 20:28Специальная военная операция на Украине
Власти ФРГ заявили, что страна не станет участницей конфликта на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКристина ЛамбрехтСергей ЛавровУкраинаГерманияРоссияНАТОБундесвер Германии
 
 
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