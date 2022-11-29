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Пентагон ищет подрядчиков для поиска новых способов доставки оружия БПЛА - РИА Новости, 29.11.2022
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Пентагон ищет подрядчиков для поиска новых способов доставки оружия БПЛА
Пентагон ищет подрядчиков для поиска новых способов доставки оружия БПЛА - РИА Новости, 29.11.2022
Пентагон ищет подрядчиков для поиска новых способов доставки оружия БПЛА
Министерство обороны США ищет подрядчиков на проведение исследовательских разработок для поиска инновационных способов доставки летального и нелетального оружия РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T21:32
2022-11-29T21:32
в мире
украина
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Министерство обороны США ищет подрядчиков на проведение исследовательских разработок для поиска инновационных способов доставки летального и нелетального оружия с помощью беспилотных летательных аппаратов, говорится в опубликованном документе Пентагона."Командно-исследовательский офис армии по заключению контрактов выпускает общее запрос на проведение рыночного исследования с целью выявить стороны, которые заинтересованы и имеют ресурсы для изучения возможностей доставки летальных и нелетальных вооружений беспилотными летательными системами", - указано в объявлении.Отмечается, что военный конфликт на Украине показал эффективность использования беспилотников для проведения атак, сбора разведывательной информации и зондирования местности.
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в мире, украина, министерство обороны сша
В мире, Украина, Министерство обороны США
21:32 29.11.2022
 
Пентагон ищет подрядчиков для поиска новых способов доставки оружия БПЛА

Министерство обороны США ищет подрядчиков для поиска новых способов доставки оружия БПЛА

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Министерство обороны США ищет подрядчиков на проведение исследовательских разработок для поиска инновационных способов доставки летального и нелетального оружия с помощью беспилотных летательных аппаратов, говорится в опубликованном документе Пентагона.
"Командно-исследовательский офис армии по заключению контрактов выпускает общее запрос на проведение рыночного исследования с целью выявить стороны, которые заинтересованы и имеют ресурсы для изучения возможностей доставки летальных и нелетальных вооружений беспилотными летательными системами", - указано в объявлении.
Отмечается, что военный конфликт на Украине показал эффективность использования беспилотников для проведения атак, сбора разведывательной информации и зондирования местности.
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