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Пентагон ищет подрядчиков для поиска новых способов доставки оружия БПЛА

Пентагон ищет подрядчиков для поиска новых способов доставки оружия БПЛА - РИА Новости, 29.11.2022

Пентагон ищет подрядчиков для поиска новых способов доставки оружия БПЛА

Министерство обороны США ищет подрядчиков на проведение исследовательских разработок для поиска инновационных способов доставки летального и нелетального оружия РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T21:32

2022-11-29T21:32

2022-11-29T21:32

в мире

украина

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Министерство обороны США ищет подрядчиков на проведение исследовательских разработок для поиска инновационных способов доставки летального и нелетального оружия с помощью беспилотных летательных аппаратов, говорится в опубликованном документе Пентагона."Командно-исследовательский офис армии по заключению контрактов выпускает общее запрос на проведение рыночного исследования с целью выявить стороны, которые заинтересованы и имеют ресурсы для изучения возможностей доставки летальных и нелетальных вооружений беспилотными летательными системами", - указано в объявлении.Отмечается, что военный конфликт на Украине показал эффективность использования беспилотников для проведения атак, сбора разведывательной информации и зондирования местности.

https://ria.ru/20221129/bombardirovschik-1835135000.html

украина

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в мире, украина, министерство обороны сша