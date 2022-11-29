https://ria.ru/20221129/bombardirovschik-1835135000.html
США представят новый стратегический бомбардировщик
США представят новый стратегический бомбардировщик - РИА Новости, 29.11.2022
США представят новый стратегический бомбардировщик
Шеф Пентагона Ллойд Остин 2 декабря примет участие в первом показе новейшего американского стратегического бомбардировщика, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T21:15
2022-11-29T21:15
2022-11-29T21:29
сша
министерство обороны сша
ллойд остин
в мире
патрик райдер
калифорния
northrop grumman
b-21 (стратегический бомбардировщик)
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ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин 2 декабря примет участие в первом показе новейшего американского стратегического бомбардировщика, сообщил официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер."В эту пятницу Остин примет участие в показе нового бомбардировщика", - сказал он на брифинге.Церемония, которая состоится в штате Калифорния, проводится военно-воздушными силами США и компанией Northrop Grumman. Речь идет о бомбардировщике B-21 Raider, созданном по технологии "стелс".
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сша, министерство обороны сша, ллойд остин, в мире, патрик райдер, калифорния, northrop grumman, b-21 (стратегический бомбардировщик)
США, Министерство обороны США, Ллойд Остин, В мире, Патрик Райдер, Калифорния, Northrop Grumman, B-21 (стратегический бомбардировщик)
21:15 29.11.2022 (обновлено: 21:29 29.11.2022)
США представят новый стратегический бомбардировщик
Пентагон: США представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря