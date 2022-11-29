https://ria.ru/20221129/bombardirovschik-1835135000.html

США представят новый стратегический бомбардировщик

США представят новый стратегический бомбардировщик - РИА Новости, 29.11.2022

США представят новый стратегический бомбардировщик

Шеф Пентагона Ллойд Остин 2 декабря примет участие в первом показе новейшего американского стратегического бомбардировщика, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T21:15

2022-11-29T21:15

2022-11-29T21:29

сша

министерство обороны сша

ллойд остин

в мире

патрик райдер

калифорния

northrop grumman

b-21 (стратегический бомбардировщик)

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ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин 2 декабря примет участие в первом показе новейшего американского стратегического бомбардировщика, сообщил официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер."В эту пятницу Остин примет участие в показе нового бомбардировщика", - сказал он на брифинге.Церемония, которая состоится в штате Калифорния, проводится военно-воздушными силами США и компанией Northrop Grumman. Речь идет о бомбардировщике B-21 Raider, созданном по технологии "стелс".

https://ria.ru/20221031/bombardirovschik-1827992959.html

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сша, министерство обороны сша, ллойд остин, в мире, патрик райдер, калифорния, northrop grumman, b-21 (стратегический бомбардировщик)