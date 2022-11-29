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Путин разрешил "АвтоВАЗу" купить "РН Банк" - РИА Новости, 29.11.2022
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Путин разрешил "АвтоВАЗу" купить "РН Банк"
Путин разрешил "АвтоВАЗу" купить "РН Банк" - РИА Новости, 29.11.2022
Путин разрешил "АвтоВАЗу" купить "РН Банк"
Президент России разрешил "АвтоВАЗу" купить "РН Банк", банк альянса Renault-Nissan, следует из распоряжения главы государства, размещенного на официальном... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:00
2022-11-29T14:12
экономика
автоваз
россия
юникредит банк
владимир путин
банки
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России разрешил "АвтоВАЗу" купить "РН Банк", банк альянса Renault-Nissan, следует из распоряжения главы государства, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации."В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года №520… разрешить совершение акционерным обществом "АвтоВАЗ" сделки по приобретению 100 процентов акций акционерного общества "РН Банк", принадлежащих БАРН Б.В. (BARN B.V.)", - сказано в документе.Согласно информации на сайте "РН Банка", он является банком альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. По последним открытым данным, 60% акций "РН Банка" контролируется через Barn B.V. французской Renault и японской Nissan, остальные 40% принадлежат "ЮниКредит банку".В соответствии с указом президента РФ любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в некоторых банках до конца 2022 года возможны только на основании специального разрешения главы государства. В конце октября было опубликовано распоряжение президента, утверждающее этот список, в него вошли 45 кредитных организаций, в числе которых и "РН Банк".По данным рейтинга РИА Новости, на 1 февраля 2022 года "РН Банк" занимал 58-е место по размеру активов.
https://ria.ru/20221116/avtovaz-1831948320.html
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экономика, автоваз, россия, юникредит банк, владимир путин, банки
Экономика, АвтоВАЗ, Россия, ЮниКредит Банк, Владимир Путин, Банки
13:00 29.11.2022 (обновлено: 14:12 29.11.2022)
 
Путин разрешил "АвтоВАЗу" купить "РН Банк"

Президент Путин разрешил "АвтоВАЗу" купить "РН Банк" у альянса Renault-Nissan

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России разрешил "АвтоВАЗу" купить "РН Банк", банк альянса Renault-Nissan, следует из распоряжения главы государства, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года №520… разрешить совершение акционерным обществом "АвтоВАЗ" сделки по приобретению 100 процентов акций акционерного общества "РН Банк", принадлежащих БАРН Б.В. (BARN B.V.)", - сказано в документе.
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Согласно информации на сайте "РН Банка", он является банком альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. По последним открытым данным, 60% акций "РН Банка" контролируется через Barn B.V. французской Renault и японской Nissan, остальные 40% принадлежат "ЮниКредит банку".
В соответствии с указом президента РФ любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в некоторых банках до конца 2022 года возможны только на основании специального разрешения главы государства. В конце октября было опубликовано распоряжение президента, утверждающее этот список, в него вошли 45 кредитных организаций, в числе которых и "РН Банк".
По данным рейтинга РИА Новости, на 1 февраля 2022 года "РН Банк" занимал 58-е место по размеру активов.
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