https://ria.ru/20221129/avtovaz-1834990975.html
Путин разрешил "АвтоВАЗу" купить "РН Банк"
Путин разрешил "АвтоВАЗу" купить "РН Банк" - РИА Новости, 29.11.2022
Путин разрешил "АвтоВАЗу" купить "РН Банк"
Президент России разрешил "АвтоВАЗу" купить "РН Банк", банк альянса Renault-Nissan, следует из распоряжения главы государства, размещенного на официальном... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:00
2022-11-29T13:00
2022-11-29T14:12
экономика
автоваз
россия
юникредит банк
владимир путин
банки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России разрешил "АвтоВАЗу" купить "РН Банк", банк альянса Renault-Nissan, следует из распоряжения главы государства, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации."В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года №520… разрешить совершение акционерным обществом "АвтоВАЗ" сделки по приобретению 100 процентов акций акционерного общества "РН Банк", принадлежащих БАРН Б.В. (BARN B.V.)", - сказано в документе.Согласно информации на сайте "РН Банка", он является банком альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. По последним открытым данным, 60% акций "РН Банка" контролируется через Barn B.V. французской Renault и японской Nissan, остальные 40% принадлежат "ЮниКредит банку".В соответствии с указом президента РФ любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в некоторых банках до конца 2022 года возможны только на основании специального разрешения главы государства. В конце октября было опубликовано распоряжение президента, утверждающее этот список, в него вошли 45 кредитных организаций, в числе которых и "РН Банк".По данным рейтинга РИА Новости, на 1 февраля 2022 года "РН Банк" занимал 58-е место по размеру активов.
https://ria.ru/20221116/avtovaz-1831948320.html
https://ria.ru/20221124/nissan-1833845973.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_722:304:3048:2048_1920x0_80_0_0_8c0ddb29e828d2e759cc464c1c780149.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, автоваз, россия, юникредит банк, владимир путин, банки
Экономика, АвтоВАЗ, Россия, ЮниКредит Банк, Владимир Путин, Банки
13:00 29.11.2022 (обновлено: 14:12 29.11.2022)
Путин разрешил "АвтоВАЗу" купить "РН Банк"
Президент Путин разрешил "АвтоВАЗу" купить "РН Банк" у альянса Renault-Nissan
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Президент России разрешил "АвтоВАЗу" купить "РН Банк", банк альянса Renault-Nissan, следует из распоряжения главы государства, размещенного на официальном интернет-портале
правовой информации.
"В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года №520… разрешить совершение акционерным обществом "АвтоВАЗ" сделки по приобретению 100 процентов акций акционерного общества "РН Банк", принадлежащих БАРН Б.В. (BARN B.V.)", - сказано в документе.
Согласно информации на сайте "РН Банка", он является банком альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. По последним открытым данным, 60% акций "РН Банка" контролируется через Barn B.V. французской Renault и японской Nissan, остальные 40% принадлежат "ЮниКредит банку".
В соответствии с указом президента РФ любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в некоторых банках до конца 2022 года возможны только на основании специального разрешения главы государства. В конце октября было опубликовано распоряжение президента, утверждающее этот список, в него вошли 45 кредитных организаций, в числе которых и "РН Банк".
По данным рейтинга РИА Новости, на 1 февраля 2022 года "РН Банк" занимал 58-е место по размеру активов.