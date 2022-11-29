https://ria.ru/20221129/avtovaz-1834990975.html

Путин разрешил "АвтоВАЗу" купить "РН Банк"

Путин разрешил "АвтоВАЗу" купить "РН Банк" - РИА Новости, 29.11.2022

Путин разрешил "АвтоВАЗу" купить "РН Банк"

Президент России разрешил "АвтоВАЗу" купить "РН Банк", банк альянса Renault-Nissan, следует из распоряжения главы государства, размещенного на официальном... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T13:00

2022-11-29T13:00

2022-11-29T14:12

экономика

автоваз

россия

юникредит банк

владимир путин

банки

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России разрешил "АвтоВАЗу" купить "РН Банк", банк альянса Renault-Nissan, следует из распоряжения главы государства, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации."В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года №520… разрешить совершение акционерным обществом "АвтоВАЗ" сделки по приобретению 100 процентов акций акционерного общества "РН Банк", принадлежащих БАРН Б.В. (BARN B.V.)", - сказано в документе.Согласно информации на сайте "РН Банка", он является банком альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. По последним открытым данным, 60% акций "РН Банка" контролируется через Barn B.V. французской Renault и японской Nissan, остальные 40% принадлежат "ЮниКредит банку".В соответствии с указом президента РФ любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в некоторых банках до конца 2022 года возможны только на основании специального разрешения главы государства. В конце октября было опубликовано распоряжение президента, утверждающее этот список, в него вошли 45 кредитных организаций, в числе которых и "РН Банк".По данным рейтинга РИА Новости, на 1 февраля 2022 года "РН Банк" занимал 58-е место по размеру активов.

https://ria.ru/20221116/avtovaz-1831948320.html

https://ria.ru/20221124/nissan-1833845973.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, автоваз, россия, юникредит банк, владимир путин, банки