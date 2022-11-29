https://ria.ru/20221129/avdeevka-1834968179.html

Пушилин сообщил об улучшении позиций на Авдеевском направлении

Пушилин сообщил об улучшении позиций на Авдеевском направлении - РИА Новости, 29.11.2022

Пушилин сообщил об улучшении позиций на Авдеевском направлении

Позиции российских вооруженных сил на авдеевском направлении в ДНР после освобождения населенного пункта Опытное продолжают улучшаться, сообщил врио главы... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:05

2022-11-29T12:05

2022-11-29T12:05

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

авдеевка

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Позиции российских вооруженных сил на авдеевском направлении в ДНР после освобождения населенного пункта Опытное продолжают улучшаться, сообщил врио главы республики Денис Пушилин."Что касается авдеевского направления, то там продолжается улучшение позиций. Тут задача стоит понятная: Авдеевка должна быть освобождена. Чтобы она была освобождена, нужно освободить перед этим все малые населенные пункты вокруг Авдеевки. Эта работа продолжается. С учетом освобождения Опытного, позиции у ребят очень серьезно улучшились", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".Восемнадцатого ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Опытное в ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

авдеевка

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, авдеевка, ситуация в днр и лнр