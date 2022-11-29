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Пушилин сообщил об улучшении позиций на Авдеевском направлении - РИА Новости, 29.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/avdeevka-1834968179.html
Пушилин сообщил об улучшении позиций на Авдеевском направлении
Пушилин сообщил об улучшении позиций на Авдеевском направлении - РИА Новости, 29.11.2022
Пушилин сообщил об улучшении позиций на Авдеевском направлении
Позиции российских вооруженных сил на авдеевском направлении в ДНР после освобождения населенного пункта Опытное продолжают улучшаться, сообщил врио главы... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:05
2022-11-29T12:05
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
авдеевка
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Позиции российских вооруженных сил на авдеевском направлении в ДНР после освобождения населенного пункта Опытное продолжают улучшаться, сообщил врио главы республики Денис Пушилин."Что касается авдеевского направления, то там продолжается улучшение позиций. Тут задача стоит понятная: Авдеевка должна быть освобождена. Чтобы она была освобождена, нужно освободить перед этим все малые населенные пункты вокруг Авдеевки. Эта работа продолжается. С учетом освобождения Опытного, позиции у ребят очень серьезно улучшились", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".Восемнадцатого ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Опытное в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
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безопасность, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, авдеевка, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Авдеевка, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:05 29.11.2022
 
Пушилин сообщил об улучшении позиций на Авдеевском направлении

Пушилин заявил, что позиции российской армии после освобождения Опытного улучшаются

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВрио главы ДНР Денис Пушилин
Врио главы ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Врио главы ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Позиции российских вооруженных сил на авдеевском направлении в ДНР после освобождения населенного пункта Опытное продолжают улучшаться, сообщил врио главы республики Денис Пушилин.
"Что касается авдеевского направления, то там продолжается улучшение позиций. Тут задача стоит понятная: Авдеевка должна быть освобождена. Чтобы она была освобождена, нужно освободить перед этим все малые населенные пункты вокруг Авдеевки. Эта работа продолжается. С учетом освобождения Опытного, позиции у ребят очень серьезно улучшились", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
Восемнадцатого ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Опытное в ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинАвдеевкаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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