https://ria.ru/20221129/avdeevka-1834968179.html
Пушилин сообщил об улучшении позиций на Авдеевском направлении
Пушилин сообщил об улучшении позиций на Авдеевском направлении - РИА Новости, 29.11.2022
Пушилин сообщил об улучшении позиций на Авдеевском направлении
Позиции российских вооруженных сил на авдеевском направлении в ДНР после освобождения населенного пункта Опытное продолжают улучшаться, сообщил врио главы... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:05
2022-11-29T12:05
2022-11-29T12:05
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
авдеевка
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Позиции российских вооруженных сил на авдеевском направлении в ДНР после освобождения населенного пункта Опытное продолжают улучшаться, сообщил врио главы республики Денис Пушилин."Что касается авдеевского направления, то там продолжается улучшение позиций. Тут задача стоит понятная: Авдеевка должна быть освобождена. Чтобы она была освобождена, нужно освободить перед этим все малые населенные пункты вокруг Авдеевки. Эта работа продолжается. С учетом освобождения Опытного, позиции у ребят очень серьезно улучшились", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".Восемнадцатого ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Опытное в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, авдеевка, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Авдеевка, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин сообщил об улучшении позиций на Авдеевском направлении
Пушилин заявил, что позиции российской армии после освобождения Опытного улучшаются