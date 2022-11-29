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В Подмосковье ликвидируют последствия ДТП с электричкой и грузовиком - РИА Новости, 29.11.2022
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В Подмосковье ликвидируют последствия ДТП с электричкой и грузовиком
В Подмосковье ликвидируют последствия ДТП с электричкой и грузовиком - РИА Новости, 29.11.2022
В Подмосковье ликвидируют последствия ДТП с электричкой и грузовиком
Железнодорожники ликвидируют последствия после столкновения электрички с грузовиком в Подмосковье, в работах задействовано 80 работников МЖД, сообщили в... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T23:05
2022-11-29T23:05
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
дубна
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Железнодорожники ликвидируют последствия после столкновения электрички с грузовиком в Подмосковье, в работах задействовано 80 работников МЖД, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).Ранее в ведомстве сообщили, что два вагона поезда №6917 Дубна - Москва-Бутырская сошли с рельсов на переезде в Московской области из-за выезда грузовика, пассажиры и локомотивная бригада не пострадали. Для оказания помощи водителю вызвана бригада медиков. Также на место отправлены два восстановительных поезда, движение поездов на перегоне приостановлено.По уточненным данным, в результате ДТП на переезде на перегоне Большая Волга-Соревнование сошел с рельсов один вагон поезда."В настоящее время железнодорожники проводят мероприятия по ликвидации последствий ДТП. Всего в работах задействуют 80 работников МЖД", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что пассажиры поезда высажены и на компенсационных автобусах доставлены на станцию Вербилки для продолжения маршрута на попутных электричках.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), дубна
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Дубна
23:05 29.11.2022
 
В Подмосковье ликвидируют последствия ДТП с электричкой и грузовиком

В Подмосковье железнодорожники ликвидируют последствия ДТП с электричкой и грузовиком

© Pixabay / PexelsЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Pixabay / Pexels
Железная дорога. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Железнодорожники ликвидируют последствия после столкновения электрички с грузовиком в Подмосковье, в работах задействовано 80 работников МЖД, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
Ранее в ведомстве сообщили, что два вагона поезда №6917 Дубна - Москва-Бутырская сошли с рельсов на переезде в Московской области из-за выезда грузовика, пассажиры и локомотивная бригада не пострадали. Для оказания помощи водителю вызвана бригада медиков. Также на место отправлены два восстановительных поезда, движение поездов на перегоне приостановлено.
По уточненным данным, в результате ДТП на переезде на перегоне Большая Волга-Соревнование сошел с рельсов один вагон поезда.
"В настоящее время железнодорожники проводят мероприятия по ликвидации последствий ДТП. Всего в работах задействуют 80 работников МЖД", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что пассажиры поезда высажены и на компенсационных автобусах доставлены на станцию Вербилки для продолжения маршрута на попутных электричках.
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