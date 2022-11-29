https://ria.ru/20221129/avariya-1835149025.html

В Подмосковье ликвидируют последствия ДТП с электричкой и грузовиком

В Подмосковье ликвидируют последствия ДТП с электричкой и грузовиком - РИА Новости, 29.11.2022

В Подмосковье ликвидируют последствия ДТП с электричкой и грузовиком

Железнодорожники ликвидируют последствия после столкновения электрички с грузовиком в Подмосковье, в работах задействовано 80 работников МЖД, сообщили в... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T23:05

2022-11-29T23:05

2022-11-29T23:05

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

дубна

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Железнодорожники ликвидируют последствия после столкновения электрички с грузовиком в Подмосковье, в работах задействовано 80 работников МЖД, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).Ранее в ведомстве сообщили, что два вагона поезда №6917 Дубна - Москва-Бутырская сошли с рельсов на переезде в Московской области из-за выезда грузовика, пассажиры и локомотивная бригада не пострадали. Для оказания помощи водителю вызвана бригада медиков. Также на место отправлены два восстановительных поезда, движение поездов на перегоне приостановлено.По уточненным данным, в результате ДТП на переезде на перегоне Большая Волга-Соревнование сошел с рельсов один вагон поезда."В настоящее время железнодорожники проводят мероприятия по ликвидации последствий ДТП. Всего в работах задействуют 80 работников МЖД", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что пассажиры поезда высажены и на компенсационных автобусах доставлены на станцию Вербилки для продолжения маршрута на попутных электричках.

https://ria.ru/20221129/dtp-1835050763.html

московская область (подмосковье)

дубна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, московская область (подмосковье), дубна