https://ria.ru/20221129/avariya-1835149025.html
В Подмосковье ликвидируют последствия ДТП с электричкой и грузовиком
В Подмосковье ликвидируют последствия ДТП с электричкой и грузовиком - РИА Новости, 29.11.2022
В Подмосковье ликвидируют последствия ДТП с электричкой и грузовиком
Железнодорожники ликвидируют последствия после столкновения электрички с грузовиком в Подмосковье, в работах задействовано 80 работников МЖД, сообщили в... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T23:05
2022-11-29T23:05
2022-11-29T23:05
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
дубна
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Железнодорожники ликвидируют последствия после столкновения электрички с грузовиком в Подмосковье, в работах задействовано 80 работников МЖД, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).Ранее в ведомстве сообщили, что два вагона поезда №6917 Дубна - Москва-Бутырская сошли с рельсов на переезде в Московской области из-за выезда грузовика, пассажиры и локомотивная бригада не пострадали. Для оказания помощи водителю вызвана бригада медиков. Также на место отправлены два восстановительных поезда, движение поездов на перегоне приостановлено.По уточненным данным, в результате ДТП на переезде на перегоне Большая Волга-Соревнование сошел с рельсов один вагон поезда."В настоящее время железнодорожники проводят мероприятия по ликвидации последствий ДТП. Всего в работах задействуют 80 работников МЖД", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что пассажиры поезда высажены и на компенсационных автобусах доставлены на станцию Вербилки для продолжения маршрута на попутных электричках.
https://ria.ru/20221129/dtp-1835050763.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), дубна
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Дубна
В Подмосковье ликвидируют последствия ДТП с электричкой и грузовиком
В Подмосковье железнодорожники ликвидируют последствия ДТП с электричкой и грузовиком
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Железнодорожники ликвидируют последствия после столкновения электрички с грузовиком в Подмосковье, в работах задействовано 80 работников МЖД, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
Ранее в ведомстве сообщили, что два вагона поезда №6917 Дубна
- Москва-Бутырская сошли с рельсов на переезде в Московской области из-за выезда грузовика, пассажиры и локомотивная бригада не пострадали. Для оказания помощи водителю вызвана бригада медиков. Также на место отправлены два восстановительных поезда, движение поездов на перегоне приостановлено.
По уточненным данным, в результате ДТП на переезде на перегоне Большая Волга-Соревнование сошел с рельсов один вагон поезда.
"В настоящее время железнодорожники проводят мероприятия по ликвидации последствий ДТП. Всего в работах задействуют 80 работников МЖД", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что пассажиры поезда высажены и на компенсационных автобусах доставлены на станцию Вербилки для продолжения маршрута на попутных электричках.