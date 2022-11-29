В Новосибирске СК начал проверку после аварии, оставившей город без тепла
В Новосибирске СК начал проверку по факту аварии, оставившей без тепла 14 тысяч жителей
Новосибирск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 29 ноя – РИА Новости. Следователи в Новосибирске организовали проверку по факту коммунальной аварии, в результате которой без тепла в мороз временно остались более 90 домов, где проживают почти 14 тысяч жителей, сообщает во вторник СУСК по Новосибирской области.
Авария произошла вечером в понедельник. Температура воздуха в Новосибирске в это время была около минус 24 градусов. Тепло в дома и объекты инфраструктуры пришлось отключить для ремонта повреждения трубопровода, проложенного еще в 1986 году, сообщал новосибирский филиал "Сибирской генерирующей компании" (СГК). В настоящее время ликвидация аварии завершается, тепло уже подано в большинство домов.
"В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, опрошены местные жители, должностные лица органов местного самоуправления, истребована и изучена соответствующая техническая и иная документация, проведены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося", - говорится в сообщении следственного управления. Свою проверку организовала и прокуратура.
Утром во вторник на аппаратном совещании в мэрии глава Дзержинского района Новосибирска, где произошла авария, Александр Рудских сообщил, что тепло уже подано уже в 73 дома и работа по подключению продолжается. В мэрии планировали, что в первой половине дня вторника запуск системы отопления завершится, однако в Новосибирском филиале СГК сообщили, что при подаче тепла к последним девяти домам возникли проблемы.
"При подаче теплоносителя девяти домам, находившимся в секторе отключения из-за дефекта на теплосети по Промышленной, возникло повреждение в тепловой камере. Отложить устранение этой проблемы мы не можем, это приведет к еще большим повреждениям и длительным перебоям в подаче тепла. Готовимся провести экстренный ремонт в теплокамере. Работы планируем завершить к 18.00 (14.00 мск), но будем предпринимать максимум усилий, чтобы устранить проблему раньше", - заверили в СГК.