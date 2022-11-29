https://ria.ru/20221129/avariya-1834966674.html

В Новосибирске СК начал проверку после аварии, оставившей город без тепла

В Новосибирске СК начал проверку после аварии, оставившей город без тепла - РИА Новости, 29.11.2022

В Новосибирске СК начал проверку после аварии, оставившей город без тепла

Следователи в Новосибирске организовали проверку по факту коммунальной аварии, в результате которой без тепла в мороз временно остались более 90 домов, где... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T12:01

2022-11-29T12:01

2022-11-29T12:01

происшествия

жкх

новосибирск

новосибирская область

дзержинский район

следственный комитет россии (ск рф)

сибирская генерирующая компания

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НОВОСИБИРСК, 29 ноя – РИА Новости. Следователи в Новосибирске организовали проверку по факту коммунальной аварии, в результате которой без тепла в мороз временно остались более 90 домов, где проживают почти 14 тысяч жителей, сообщает во вторник СУСК по Новосибирской области.Авария произошла вечером в понедельник. Температура воздуха в Новосибирске в это время была около минус 24 градусов. Тепло в дома и объекты инфраструктуры пришлось отключить для ремонта повреждения трубопровода, проложенного еще в 1986 году, сообщал новосибирский филиал "Сибирской генерирующей компании" (СГК). В настоящее время ликвидация аварии завершается, тепло уже подано в большинство домов."В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, опрошены местные жители, должностные лица органов местного самоуправления, истребована и изучена соответствующая техническая и иная документация, проведены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося", - говорится в сообщении следственного управления. Свою проверку организовала и прокуратура.Утром во вторник на аппаратном совещании в мэрии глава Дзержинского района Новосибирска, где произошла авария, Александр Рудских сообщил, что тепло уже подано уже в 73 дома и работа по подключению продолжается. В мэрии планировали, что в первой половине дня вторника запуск системы отопления завершится, однако в Новосибирском филиале СГК сообщили, что при подаче тепла к последним девяти домам возникли проблемы."При подаче теплоносителя девяти домам, находившимся в секторе отключения из-за дефекта на теплосети по Промышленной, возникло повреждение в тепловой камере. Отложить устранение этой проблемы мы не можем, это приведет к еще большим повреждениям и длительным перебоям в подаче тепла. Готовимся провести экстренный ремонт в теплокамере. Работы планируем завершить к 18.00 (14.00 мск), но будем предпринимать максимум усилий, чтобы устранить проблему раньше", - заверили в СГК.

https://ria.ru/20221128/chs-1834665739.html

https://ria.ru/20221127/avariya-1834597283.html

новосибирск

новосибирская область

дзержинский район

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происшествия, жкх, новосибирск, новосибирская область, дзержинский район, следственный комитет россии (ск рф), сибирская генерирующая компания