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Российские военные пресекли атаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 29.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/ataka-1835023960.html
Российские военные пресекли атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные пресекли атаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 29.11.2022
Российские военные пресекли атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили более 40 военных Украины в ЛНР, сорвана атака украинских войск, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:12
2022-11-29T14:19
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили более 40 военных Украины в ЛНР, сорвана атака украинских войск, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении российскими подразделениями пресечена попытка выдвижения ротной тактической группы Украины для атаки в направлении Червонопоповки ЛНР. "Огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации в исходном районе уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20221129/lnr-1835025114.html
россия
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россия, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:12 29.11.2022 (обновлено: 14:19 29.11.2022)
 
Российские военные пресекли атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные пресекли атаку ВСУ у Червонопоповки на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий разведгруппы ВС РФ выполняет боевую задачу в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий разведгруппы ВС РФ выполняет боевую задачу в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Военнослужащий разведгруппы ВС РФ выполняет боевую задачу в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили более 40 военных Украины в ЛНР, сорвана атака украинских войск, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
На Краснолиманском направлении российскими подразделениями пресечена попытка выдвижения ротной тактической группы Украины для атаки в направлении Червонопоповки ЛНР. "Огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации в исходном районе уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля", - уточнили в Минобороны.
Конашенков об уничтожении украинского зенитного ракетного комплекса Оса-АКМ - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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