https://ria.ru/20221129/ataka-1835023960.html

Российские военные пресекли атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные пресекли атаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 29.11.2022

Российские военные пресекли атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили более 40 военных Украины в ЛНР, сорвана атака украинских войск, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:12

2022-11-29T14:12

2022-11-29T14:19

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили более 40 военных Украины в ЛНР, сорвана атака украинских войск, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении российскими подразделениями пресечена попытка выдвижения ротной тактической группы Украины для атаки в направлении Червонопоповки ЛНР. "Огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации в исходном районе уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20221129/lnr-1835025114.html

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луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины