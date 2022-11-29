https://ria.ru/20221129/ataka-1835023960.html
Российские военные пресекли атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные пресекли атаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 29.11.2022
Российские военные пресекли атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили более 40 военных Украины в ЛНР, сорвана атака украинских войск, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:12
2022-11-29T14:12
2022-11-29T14:19
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили более 40 военных Украины в ЛНР, сорвана атака украинских войск, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении российскими подразделениями пресечена попытка выдвижения ротной тактической группы Украины для атаки в направлении Червонопоповки ЛНР. "Огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации в исходном районе уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20221129/lnr-1835025114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:12 29.11.2022 (обновлено: 14:19 29.11.2022)
Российские военные пресекли атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные пресекли атаку ВСУ у Червонопоповки на Краснолиманском направлении