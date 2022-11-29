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Суд в Москве арестовал женщину, сбившую мать с двумя детьми
Суд в Москве арестовал женщину, сбившую мать с двумя детьми - РИА Новости, 29.11.2022
Суд в Москве арестовал женщину, сбившую мать с двумя детьми
Хорошевский суд Москвы арестовал Наталью Украинскую, которая насмерть сбила мать с ребенком на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T21:47
2022-11-29T21:47
2022-11-29T22:38
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Хорошевский суд Москвы арестовал Наталью Украинскую, которая насмерть сбила мать с ребенком на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Авария произошла вечером 27 ноября на улице Свободы в Москве. По предварительным данным, подозреваемая находилась в состоянии наркотического опьянения. Сидя за рулем "Киа", она не справилась с управлением, выехала на тротуар, сбила женщину и двух ее детей, один из которых был в коляске. Мать и один ребенок погибли, второй выжил, но с травмами оказался в больнице. Сейчас пострадавшую девочку уже выписали, ее жизни ничего не угрожает."Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Украинской меру пресечения в виде заключения под стражу", — рассказала собеседница агентства. Как уточнили в столичной прокуратуре, срок заключения — до 27 января 2023 года. Во время судебного заседания подозреваемая и ее защитник просили суд избрать в качестве меры пресечения домашний арест либо залог.Отмечается, что в прошлом году Украинскую уже лишали водительских прав на четыре месяца за ДТП в центре Москвы, которое она устроила, проехав на красный сигнал светофора.В свою очередь, старший помощник главы столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что были собраны документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемой, а также для проведения автотехнической экспертизы транспортного средства.
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РИА Новости
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), kia rio
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Kia Rio
21:47 29.11.2022 (обновлено: 22:38 29.11.2022)
Суд в Москве арестовал женщину, сбившую мать с двумя детьми
Хорошевский суд арестовал женщину, сбившую мать с двумя детьми на северо-западе Москвы
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Хорошевский суд Москвы арестовал Наталью Украинскую, которая насмерть сбила мать с ребенком на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Авария произошла вечером 27 ноября на улице Свободы в Москве. По предварительным данным, подозреваемая находилась в состоянии наркотического опьянения. Сидя за рулем "Киа", она не справилась с управлением, выехала на тротуар, сбила женщину и двух ее детей, один из которых был в коляске. Мать и один ребенок погибли, второй выжил, но с травмами оказался в больнице. Сейчас пострадавшую девочку уже выписали, ее жизни ничего не угрожает.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Украинской меру пресечения в виде заключения под стражу", — рассказала собеседница агентства.
Как уточнили в столичной прокуратуре
, срок заключения — до 27 января 2023 года. Во время судебного заседания подозреваемая и ее защитник просили суд избрать в качестве меры пресечения домашний арест либо залог.
Отмечается, что в прошлом году Украинскую уже лишали водительских прав на четыре месяца за ДТП в центре Москвы, которое она устроила, проехав на красный сигнал светофора.
В свою очередь, старший помощник главы столичного главка СК
Юлия Иванова сообщила, что были собраны документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемой, а также для проведения автотехнической экспертизы транспортного средства.