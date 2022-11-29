https://ria.ru/20221129/arest-1835139232.html

Суд в Москве арестовал женщину, сбившую мать с двумя детьми

Суд в Москве арестовал женщину, сбившую мать с двумя детьми - РИА Новости, 29.11.2022

Суд в Москве арестовал женщину, сбившую мать с двумя детьми

Хорошевский суд Москвы арестовал Наталью Украинскую, которая насмерть сбила мать с ребенком на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T21:47

2022-11-29T21:47

2022-11-29T22:38

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

kia rio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834612797_0:89:1280:809_1920x0_80_0_0_e4aea9b8351e450704390cf0dc6b681e.jpg

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Хорошевский суд Москвы арестовал Наталью Украинскую, которая насмерть сбила мать с ребенком на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Авария произошла вечером 27 ноября на улице Свободы в Москве. По предварительным данным, подозреваемая находилась в состоянии наркотического опьянения. Сидя за рулем "Киа", она не справилась с управлением, выехала на тротуар, сбила женщину и двух ее детей, один из которых был в коляске. Мать и один ребенок погибли, второй выжил, но с травмами оказался в больнице. Сейчас пострадавшую девочку уже выписали, ее жизни ничего не угрожает."Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Украинской меру пресечения в виде заключения под стражу", — рассказала собеседница агентства. Как уточнили в столичной прокуратуре, срок заключения — до 27 января 2023 года. Во время судебного заседания подозреваемая и ее защитник просили суд избрать в качестве меры пресечения домашний арест либо залог.Отмечается, что в прошлом году Украинскую уже лишали водительских прав на четыре месяца за ДТП в центре Москвы, которое она устроила, проехав на красный сигнал светофора.В свою очередь, старший помощник главы столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что были собраны документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемой, а также для проведения автотехнической экспертизы транспортного средства.

https://ria.ru/20221031/delo-1828052396.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), kia rio