https://ria.ru/20221129/arest-1834992750.html

СК запросил арест женщины, насмерть сбившей маму с ребенком в Москве

СК запросил арест женщины, насмерть сбившей маму с ребенком в Москве - РИА Новости, 29.11.2022

СК запросил арест женщины, насмерть сбившей маму с ребенком в Москве

Следователь во вторник попросил Хорошевский суд Москвы арестовать Наталью Украинскую, которая насмерть сбила маму с ребенком на северо-западе Москвы, сообщили... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T13:05

2022-11-29T13:05

2022-11-29T13:05

москва

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Следователь во вторник попросил Хорошевский суд Москвы арестовать Наталью Украинскую, которая насмерть сбила маму с ребенком на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В суд поступил материал по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Украинской", - сказала собеседница агентства.Авария произошла в воскресенье на улице Свободы. По предварительным данным полиции, Наталья Украинская за рулем Kia не справилась с управлением, въехала в трамвай, затем вылетела на тротуар и наехала на женщину.На шла вместе с двумя маленькими детьми, один из которых был в коляске. В итоге мать и один ребенок погибли, второй выжил, но с травмами оказался в больнице.По данным прокуратуры, женщина села за руль в наркотическом опьянении - теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.Год назад Украинскую уже лишали водительских прав на четыре месяца за ДТП в центре Москвы, которое она устроила, проехав на красный сигнал светофора.

https://ria.ru/20221128/dtp-1834803804.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)