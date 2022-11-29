https://ria.ru/20221129/arest-1834992750.html
СК запросил арест женщины, насмерть сбившей маму с ребенком в Москве
СК запросил арест женщины, насмерть сбившей маму с ребенком в Москве - РИА Новости, 29.11.2022
СК запросил арест женщины, насмерть сбившей маму с ребенком в Москве
Следователь во вторник попросил Хорошевский суд Москвы арестовать Наталью Украинскую, которая насмерть сбила маму с ребенком на северо-западе Москвы, сообщили... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:05
2022-11-29T13:05
2022-11-29T13:05
москва
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Следователь во вторник попросил Хорошевский суд Москвы арестовать Наталью Украинскую, которая насмерть сбила маму с ребенком на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В суд поступил материал по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Украинской", - сказала собеседница агентства.Авария произошла в воскресенье на улице Свободы. По предварительным данным полиции, Наталья Украинская за рулем Kia не справилась с управлением, въехала в трамвай, затем вылетела на тротуар и наехала на женщину.На шла вместе с двумя маленькими детьми, один из которых был в коляске. В итоге мать и один ребенок погибли, второй выжил, но с травмами оказался в больнице.По данным прокуратуры, женщина села за руль в наркотическом опьянении - теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.Год назад Украинскую уже лишали водительских прав на четыре месяца за ДТП в центре Москвы, которое она устроила, проехав на красный сигнал светофора.
https://ria.ru/20221128/dtp-1834803804.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК запросил арест женщины, насмерть сбившей маму с ребенком в Москве
Следователь ходатайствовал об аресте женщины, насмерть сбившей маму с ребенком в Москве
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Следователь во вторник попросил Хорошевский суд Москвы арестовать Наталью Украинскую, которая насмерть сбила маму с ребенком на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В суд поступил материал по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Украинской", - сказала собеседница агентства.
Авария произошла в воскресенье на улице Свободы. По предварительным данным полиции, Наталья Украинская за рулем Kia
не справилась с управлением, въехала в трамвай, затем вылетела на тротуар и наехала на женщину.
На шла вместе с двумя маленькими детьми, один из которых был в коляске. В итоге мать и один ребенок погибли, второй выжил, но с травмами оказался в больнице.
По данным прокуратуры, женщина села за руль в наркотическом опьянении - теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Год назад Украинскую уже лишали водительских прав на четыре месяца за ДТП в центре Москвы, которое она устроила, проехав на красный сигнал светофора.