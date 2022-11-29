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Киевские власти арестовали сотрудников российской администрации Снигиревки - РИА Новости, 29.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/arest-1834912663.html
Киевские власти арестовали сотрудников российской администрации Снигиревки
Киевские власти арестовали сотрудников российской администрации Снигиревки - РИА Новости, 29.11.2022
Киевские власти арестовали сотрудников российской администрации Снигиревки
Украинские власти, контролирующие сейчас Снигиревский район Херсонской области после выхода оттуда российских вооруженных сил, арестовали как минимум двоих... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T03:46
2022-11-29T05:14
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
мария захарова
херсонская область
херсон
украина
оон
международный комитет красного креста (мккк)
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 29 ноя — РИА Новости. Украинские власти, контролирующие сейчас Снигиревский район Херсонской области после выхода оттуда российских вооруженных сил, арестовали как минимум двоих сотрудников местной администрации, которые занимались выплатами пенсий и детских пособий, сообщил РИА Новости мэр города Юрий Барбашов."В Снигиревке, так же как и по всей Херсонской области, так же, как в Херсоне, происходит разгул террора — безрассудного, бессудного, бесчеловечного террора. Мне стало известно о том, что были арестованы двое сотрудников администрации. Это непосредственно люди, которые занимались оформлением социальных выплат… Они (эти сотрудники — Прим. ред.) фактически спасали людей, то есть люди получили деньги для того, чтобы жить, и получили очень хорошие суммы, оформляли пенсионные выплаты, которые опять же в несколько раз превышают пенсии, которые назначила Украина. И теперь это им вменяется в вину", — сказал Барбашов.По его словам, после проведения референдума о вхождении Херсонской области в состав России многие жители Снигиревского района, который присоединился к Херсонской области из состава Николаевской области Украины, стали активно обращаться в администрацию за получением российских социальных выплат.Он добавил, что арестованы не самые значимые люди из администрации, которые остались на месте и отказались эвакуироваться из-за того, что им приходилось присматривать за больными родственниками. Также, по словам Барбашова, не исключено, что репрессиям подверглись и другие жители района."О некоторых людях у нас нет никаких сведений, меня их судьба очень беспокоит", — заключил глава Снигиревского района.Ранее сообщалось о многочисленных фактах репрессий и издевательств украинских властей в Херсоне и правобережной части области над жителями, которым не удалось выехать на подконтрольную России территорию. В экстренных службах региона РИА Новости сообщали, что киевские власти расстреляли 39 пророссийских активистов в Херсоне и в итоге не передали их тела родственникам. Кроме того, стало известно, что украинские силовики вывезли 74 человека в неизвестном направлении.На позапрошлой неделе Ассошиэйтед Пресс опубликовало сделанные 13 ноября фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам. Как сообщается, речь идет о наказании за предполагаемое сотрудничество с российскими властями.Тогда же врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что появились данные о репрессиях украинских властей против мирных жителей Херсона. По его словам, Киев преследует людей, которые "просто продолжали работать в последние месяцы". Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала привязывание людей к столбам в Херсоне "чудовищным актом линчевания".Комиссия СПЧ обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, миссии Международного Красного Креста на Украине и другим международным правозащитным организациям из-за этих кадров. Международный комитет Красного Креста (МККК) в ответ напомнил о недопустимости обращения, унижающего человеческое достоинство, ни при каких обстоятельствах.
https://ria.ru/20221128/vsu-1834883475.html
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владимир сальдо, мария захарова, херсонская область , херсон, украина, оон, международный комитет красного креста (мккк)
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Мария Захарова, Херсонская область , Херсон, Украина, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК)
03:46 29.11.2022 (обновлено: 05:14 29.11.2022)
 
Киевские власти арестовали сотрудников российской администрации Снигиревки

Мэр Снигиревки Барбашов: Киев арестовал двух сотрудников российской администрации в городе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкКиевский следственный изолятор
Киевский следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Киевский следственный изолятор. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 29 ноя — РИА Новости. Украинские власти, контролирующие сейчас Снигиревский район Херсонской области после выхода оттуда российских вооруженных сил, арестовали как минимум двоих сотрудников местной администрации, которые занимались выплатами пенсий и детских пособий, сообщил РИА Новости мэр города Юрий Барбашов.
"В Снигиревке, так же как и по всей Херсонской области, так же, как в Херсоне, происходит разгул террора — безрассудного, бессудного, бесчеловечного террора. Мне стало известно о том, что были арестованы двое сотрудников администрации. Это непосредственно люди, которые занимались оформлением социальных выплат… Они (эти сотрудники — Прим. ред.) фактически спасали людей, то есть люди получили деньги для того, чтобы жить, и получили очень хорошие суммы, оформляли пенсионные выплаты, которые опять же в несколько раз превышают пенсии, которые назначила Украина. И теперь это им вменяется в вину", — сказал Барбашов.
По его словам, после проведения референдума о вхождении Херсонской области в состав России многие жители Снигиревского района, который присоединился к Херсонской области из состава Николаевской области Украины, стали активно обращаться в администрацию за получением российских социальных выплат.
"Получили на руки пенсии, например, по 40 тысяч рублей сразу. Потому что пенсии были назначены с июня. И люди сразу получали на руки по 40 тысяч. Точно так же получили несколько сотен человек социальные выплаты на детей, (выплаты. — Прим. ред.) по инвалидности. А сейчас людей, которые занимались этой работой, учетом имеющих право на выплаты и выдачей денег, сейчас их обвиняют в преступлениях против Украины. Формулировки, с которыми их арестовывают, идиотские", — сказал глава районной администрации.
Он добавил, что арестованы не самые значимые люди из администрации, которые остались на месте и отказались эвакуироваться из-за того, что им приходилось присматривать за больными родственниками. Также, по словам Барбашова, не исключено, что репрессиям подверглись и другие жители района.
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"О некоторых людях у нас нет никаких сведений, меня их судьба очень беспокоит", — заключил глава Снигиревского района.
Ранее сообщалось о многочисленных фактах репрессий и издевательств украинских властей в Херсоне и правобережной части области над жителями, которым не удалось выехать на подконтрольную России территорию. В экстренных службах региона РИА Новости сообщали, что киевские власти расстреляли 39 пророссийских активистов в Херсоне и в итоге не передали их тела родственникам. Кроме того, стало известно, что украинские силовики вывезли 74 человека в неизвестном направлении.
На позапрошлой неделе Ассошиэйтед Пресс опубликовало сделанные 13 ноября фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам. Как сообщается, речь идет о наказании за предполагаемое сотрудничество с российскими властями.
Тогда же врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что появились данные о репрессиях украинских властей против мирных жителей Херсона. По его словам, Киев преследует людей, которые "просто продолжали работать в последние месяцы". Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала привязывание людей к столбам в Херсоне "чудовищным актом линчевания".
Комиссия СПЧ обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, миссии Международного Красного Креста на Украине и другим международным правозащитным организациям из-за этих кадров. Международный комитет Красного Креста (МККК) в ответ напомнил о недопустимости обращения, унижающего человеческое достоинство, ни при каких обстоятельствах.
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