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Прокуратура обязала жителя Тюмени выплатить 1,7 миллиона рублей алиментов - РИА Новости, 29.11.2022
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Прокуратура обязала жителя Тюмени выплатить 1,7 миллиона рублей алиментов
Прокуратура обязала жителя Тюмени выплатить 1,7 миллиона рублей алиментов - РИА Новости, 29.11.2022
Прокуратура обязала жителя Тюмени выплатить 1,7 миллиона рублей алиментов
Житель Тюмени, работающий гендиректором одной из крупных компаний, только после вмешательства прокуратуры выплатил дочери более 1,7 миллиона рублей долга по... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T17:30
2022-11-29T17:30
происшествия
жкх
тюменская область
тюмень
россия
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ТЮМЕНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Житель Тюмени, работающий гендиректором одной из крупных компаний, только после вмешательства прокуратуры выплатил дочери более 1,7 миллиона рублей долга по алиментам, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.Прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о невыплате алиментов на содержание несовершеннолетней дочери и установила, что по исполнительному производству о взыскании алиментов тюменец задолжал более 1,7 миллиона рублей."Должник с 2018 года занимает должность генерального директора в одной из крупных организаций г. Тюмени, однако постановление об обращении взыскания на заработную плату направлено только в ходе прокурорской проверки. Устранить выявленные нарушения закона прокурор округа потребовал во внесенном руководителю УФССП России по Тюменской области представлении", - следует из сообщения облпрокуратуры.Отмечается, что после прокурорского вмешательства задолженность по алиментам погашена в полном объеме.
https://ria.ru/20221129/chp-1834998446.html
https://ria.ru/20221122/pensii-1833418952.html
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происшествия, жкх, тюменская область, тюмень, россия
Происшествия, ЖКХ, Тюменская область, Тюмень, Россия
17:30 29.11.2022
 
Прокуратура обязала жителя Тюмени выплатить 1,7 миллиона рублей алиментов

Тюменский бизнесмен выплатит дочери 1,7 миллиона рублей алиментов по решению прокуратуры

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкРублевые купюры
Рублевые купюры - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ТЮМЕНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Житель Тюмени, работающий гендиректором одной из крупных компаний, только после вмешательства прокуратуры выплатил дочери более 1,7 миллиона рублей долга по алиментам, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о невыплате алиментов на содержание несовершеннолетней дочери и установила, что по исполнительному производству о взыскании алиментов тюменец задолжал более 1,7 миллиона рублей.
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"Должник с 2018 года занимает должность генерального директора в одной из крупных организаций г. Тюмени, однако постановление об обращении взыскания на заработную плату направлено только в ходе прокурорской проверки. Устранить выявленные нарушения закона прокурор округа потребовал во внесенном руководителю УФССП России по Тюменской области представлении", - следует из сообщения облпрокуратуры.
Отмечается, что после прокурорского вмешательства задолженность по алиментам погашена в полном объеме.
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