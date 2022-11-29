17:08 29.11.2022 (обновлено: 17:22 29.11.2022)
СФ рассмотрит отказ корреспонденту РИА Новости в аккредитации на СМИД ОБСЕ
СФ рассмотрит случай с отказом корреспонденту РИА Новости в аккредитации на СМИД ОБСЕ
Логотип ОБСЕ на здании в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по информационной политике рассмотрит и оценит ситуацию с отказом корреспонденту РИА Новости в аккредитации на Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, заявил РИА Новости сенатор, член комиссии Александр Башкин.
Власти Польши ранее отказали корреспонденту РИА Новости в аккредитации для освещения заседания СМИД ОБСЕ, который пройдет 1-2 декабря в Лодзи. Сразу после начала процедуры аккредитации корреспондент РИА Новости в Варшаве подал официальную заявку на мероприятие и получил ответ, что аккредитация одобрена. Однако позже корреспондент получил письмо, в котором говорится, что "заявка на аккредитацию СМИ отклонена в ходе проверки". При этом просьба к организаторам объяснить причины отказа осталась без ответа.
"Мы обязательно рассмотрим и дадим оценку этому вопиющему случаю и десяткам других аналогичных", - сказал Башкин.
По его словам, такое решение является нарушением европейской декларации о свободе слова и демократических процедур.
"В Европе таким отказом нарушают принцип свободы слова, нарушают собственные законы. Это полное пренебрежение всеми демократическими процедурами", - убеждён сенатор.
По мнению Башкина, эта ситуация свидетельствует о страхе представителей европейских государств перед реальным, объективным, честным освещением событий. "По сути, это вся та же вакханалия, которая творится на любой западной площадке при обсуждении России. Я убежден, что это агония либеральной системы", - сказал он.