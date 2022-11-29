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СФ рассмотрит отказ корреспонденту РИА Новости в аккредитации на СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 29.11.2022
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СФ рассмотрит отказ корреспонденту РИА Новости в аккредитации на СМИД ОБСЕ
СФ рассмотрит отказ корреспонденту РИА Новости в аккредитации на СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 29.11.2022
СФ рассмотрит отказ корреспонденту РИА Новости в аккредитации на СМИД ОБСЕ
Комиссия Совета Федерации по информационной политике рассмотрит и оценит ситуацию с отказом корреспонденту РИА Новости в аккредитации на Совет министров... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T17:08
2022-11-29T17:22
обсе
совет федерации рф
александр башкин
в мире
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по информационной политике рассмотрит и оценит ситуацию с отказом корреспонденту РИА Новости в аккредитации на Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, заявил РИА Новости сенатор, член комиссии Александр Башкин.Власти Польши ранее отказали корреспонденту РИА Новости в аккредитации для освещения заседания СМИД ОБСЕ, который пройдет 1-2 декабря в Лодзи. Сразу после начала процедуры аккредитации корреспондент РИА Новости в Варшаве подал официальную заявку на мероприятие и получил ответ, что аккредитация одобрена. Однако позже корреспондент получил письмо, в котором говорится, что "заявка на аккредитацию СМИ отклонена в ходе проверки". При этом просьба к организаторам объяснить причины отказа осталась без ответа."Мы обязательно рассмотрим и дадим оценку этому вопиющему случаю и десяткам других аналогичных", - сказал Башкин.По его словам, такое решение является нарушением европейской декларации о свободе слова и демократических процедур."В Европе таким отказом нарушают принцип свободы слова, нарушают собственные законы. Это полное пренебрежение всеми демократическими процедурами", - убеждён сенатор.По мнению Башкина, эта ситуация свидетельствует о страхе представителей европейских государств перед реальным, объективным, честным освещением событий. "По сути, это вся та же вакханалия, которая творится на любой западной площадке при обсуждении России. Я убежден, что это агония либеральной системы", - сказал он.
https://ria.ru/20221129/polsha-1835052387.html
https://ria.ru/20221126/obse-1834392261.html
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обсе, совет федерации рф, александр башкин, в мире
ОБСЕ, Совет Федерации РФ, Александр Башкин, В мире
17:08 29.11.2022 (обновлено: 17:22 29.11.2022)
 
СФ рассмотрит отказ корреспонденту РИА Новости в аккредитации на СМИД ОБСЕ

СФ рассмотрит случай с отказом корреспонденту РИА Новости в аккредитации на СМИД ОБСЕ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене
Логотип ОБСЕ на здании в Вене - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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Логотип ОБСЕ на здании в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по информационной политике рассмотрит и оценит ситуацию с отказом корреспонденту РИА Новости в аккредитации на Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, заявил РИА Новости сенатор, член комиссии Александр Башкин.
Власти Польши ранее отказали корреспонденту РИА Новости в аккредитации для освещения заседания СМИД ОБСЕ, который пройдет 1-2 декабря в Лодзи. Сразу после начала процедуры аккредитации корреспондент РИА Новости в Варшаве подал официальную заявку на мероприятие и получил ответ, что аккредитация одобрена. Однако позже корреспондент получил письмо, в котором говорится, что "заявка на аккредитацию СМИ отклонена в ходе проверки". При этом просьба к организаторам объяснить причины отказа осталась без ответа.
Флаги Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 15:37
Польша отказала корреспонденту РИА Новости в аккредитации на СМИД ОБСЕ
"Мы обязательно рассмотрим и дадим оценку этому вопиющему случаю и десяткам других аналогичных", - сказал Башкин.
По его словам, такое решение является нарушением европейской декларации о свободе слова и демократических процедур.
Европе таким отказом нарушают принцип свободы слова, нарушают собственные законы. Это полное пренебрежение всеми демократическими процедурами", - убеждён сенатор.
По мнению Башкина, эта ситуация свидетельствует о страхе представителей европейских государств перед реальным, объективным, честным освещением событий. "По сути, это вся та же вакханалия, которая творится на любой западной площадке при обсуждении России. Я убежден, что это агония либеральной системы", - сказал он.
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