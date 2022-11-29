https://ria.ru/20221129/akkreditatsiya-1835085350.html

СФ рассмотрит отказ корреспонденту РИА Новости в аккредитации на СМИД ОБСЕ

СФ рассмотрит отказ корреспонденту РИА Новости в аккредитации на СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 29.11.2022

СФ рассмотрит отказ корреспонденту РИА Новости в аккредитации на СМИД ОБСЕ

Комиссия Совета Федерации по информационной политике рассмотрит и оценит ситуацию с отказом корреспонденту РИА Новости в аккредитации на Совет министров... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T17:08

2022-11-29T17:08

2022-11-29T17:22

обсе

совет федерации рф

александр башкин

в мире

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по информационной политике рассмотрит и оценит ситуацию с отказом корреспонденту РИА Новости в аккредитации на Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, заявил РИА Новости сенатор, член комиссии Александр Башкин.Власти Польши ранее отказали корреспонденту РИА Новости в аккредитации для освещения заседания СМИД ОБСЕ, который пройдет 1-2 декабря в Лодзи. Сразу после начала процедуры аккредитации корреспондент РИА Новости в Варшаве подал официальную заявку на мероприятие и получил ответ, что аккредитация одобрена. Однако позже корреспондент получил письмо, в котором говорится, что "заявка на аккредитацию СМИ отклонена в ходе проверки". При этом просьба к организаторам объяснить причины отказа осталась без ответа."Мы обязательно рассмотрим и дадим оценку этому вопиющему случаю и десяткам других аналогичных", - сказал Башкин.По его словам, такое решение является нарушением европейской декларации о свободе слова и демократических процедур."В Европе таким отказом нарушают принцип свободы слова, нарушают собственные законы. Это полное пренебрежение всеми демократическими процедурами", - убеждён сенатор.По мнению Башкина, эта ситуация свидетельствует о страхе представителей европейских государств перед реальным, объективным, честным освещением событий. "По сути, это вся та же вакханалия, которая творится на любой западной площадке при обсуждении России. Я убежден, что это агония либеральной системы", - сказал он.

https://ria.ru/20221129/polsha-1835052387.html

https://ria.ru/20221126/obse-1834392261.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

обсе, совет федерации рф, александр башкин, в мире