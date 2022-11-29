Советник президента рассказал, какую помощь ждет Африка от России
Эдельгериев: Африка хочет помощи от России в энергетике, очистке воды и утилизации отходов
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкСоветник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев
Советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Африканские страны надеются получить российские технологии в области энергетики, очистки воды, утилизации отходов, сообщил советник президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.
"Они нас просто ждут, и ждут с тем, что мы умеем делать. Они просят у нас энергию, они просят у нас технологии очистки воды, технологии по борьбе с бытовыми отходами, взаимодействие в области продуктов питания", - сказал Эдельгериев на круглом столе в Москве.
Он уточнил, что к такому выводу пришёл по итогам своих поездок в Африку, и напомнил, что в свое время СССР очень много сделал для Черного континента: строил гидросооружения, обеспечивал энергией, делился технологиями. И сейчас, по его мнению, РФ нужно повернуться к Африке и найти там "старых новых партнеров".
А отношения России и Запада, "как бы мы ни объединялись, как бы мы ни любили их культуру, сколько бы мы ни возили туда денег", хорошо характеризует пословица "насильно мил не будешь", добавил Эдельгериев.