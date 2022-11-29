Рейтинг@Mail.ru
Советник президента рассказал, какую помощь ждет Африка от России - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221129/afrika-1834961078.html
Советник президента рассказал, какую помощь ждет Африка от России
Советник президента рассказал, какую помощь ждет Африка от России - РИА Новости, 29.11.2022
Советник президента рассказал, какую помощь ждет Африка от России
Африканские страны надеются получить российские технологии в области энергетики, очистки воды, утилизации отходов, сообщил советник президента РФ по вопросам... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:43
2022-11-29T11:43
руслан эдельгериев
россия
москва
в мире
африка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795808860_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_229d10adb3f3df05ca679b8ba5d65a18.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Африканские страны надеются получить российские технологии в области энергетики, очистки воды, утилизации отходов, сообщил советник президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.Он уточнил, что к такому выводу пришёл по итогам своих поездок в Африку, и напомнил, что в свое время СССР очень много сделал для Черного континента: строил гидросооружения, обеспечивал энергией, делился технологиями. И сейчас, по его мнению, РФ нужно повернуться к Африке и найти там "старых новых партнеров".А отношения России и Запада, "как бы мы ни объединялись, как бы мы ни любили их культуру, сколько бы мы ни возили туда денег", хорошо характеризует пословица "насильно мил не будешь", добавил Эдельгериев.
https://ria.ru/20221127/namibiya-1834537864.html
россия
москва
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795808860_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_f3a042972cd3a79c3c5f52e069d1e627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
руслан эдельгериев, россия, москва, в мире, африка
Руслан Эдельгериев, Россия, Москва, В мире, Африка
11:43 29.11.2022
 
Советник президента рассказал, какую помощь ждет Африка от России

Эдельгериев: Африка хочет помощи от России в энергетике, очистке воды и утилизации отходов

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкСоветник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев
Советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Африканские страны надеются получить российские технологии в области энергетики, очистки воды, утилизации отходов, сообщил советник президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.
"Они нас просто ждут, и ждут с тем, что мы умеем делать. Они просят у нас энергию, они просят у нас технологии очистки воды, технологии по борьбе с бытовыми отходами, взаимодействие в области продуктов питания", - сказал Эдельгериев на круглом столе в Москве.
Он уточнил, что к такому выводу пришёл по итогам своих поездок в Африку, и напомнил, что в свое время СССР очень много сделал для Черного континента: строил гидросооружения, обеспечивал энергией, делился технологиями. И сейчас, по его мнению, РФ нужно повернуться к Африке и найти там "старых новых партнеров".
А отношения России и Запада, "как бы мы ни объединялись, как бы мы ни любили их культуру, сколько бы мы ни возили туда денег", хорошо характеризует пословица "насильно мил не будешь", добавил Эдельгериев.
Сотрудник на территории завода по производству удобрений - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 09:38
Посол в России рассказал, как решить проблемы с продовольствием в Намибии
 
Руслан ЭдельгериевРоссияМоскваВ миреАфрика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала