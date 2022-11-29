https://ria.ru/20221129/afrika-1834961078.html

Советник президента рассказал, какую помощь ждет Африка от России

Советник президента рассказал, какую помощь ждет Африка от России - РИА Новости, 29.11.2022

Советник президента рассказал, какую помощь ждет Африка от России

Африканские страны надеются получить российские технологии в области энергетики, очистки воды, утилизации отходов, сообщил советник президента РФ по вопросам... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T11:43

2022-11-29T11:43

2022-11-29T11:43

руслан эдельгериев

россия

москва

в мире

африка

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Африканские страны надеются получить российские технологии в области энергетики, очистки воды, утилизации отходов, сообщил советник президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.Он уточнил, что к такому выводу пришёл по итогам своих поездок в Африку, и напомнил, что в свое время СССР очень много сделал для Черного континента: строил гидросооружения, обеспечивал энергией, делился технологиями. И сейчас, по его мнению, РФ нужно повернуться к Африке и найти там "старых новых партнеров".А отношения России и Запада, "как бы мы ни объединялись, как бы мы ни любили их культуру, сколько бы мы ни возили туда денег", хорошо характеризует пословица "насильно мил не будешь", добавил Эдельгериев.

https://ria.ru/20221127/namibiya-1834537864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

руслан эдельгериев, россия, москва, в мире, африка