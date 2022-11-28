https://ria.ru/20221128/zozh-1834660887.html
По данным опроса, половина россиян стали употреблять больше здоровой еды
По данным опроса, половина россиян стали употреблять больше здоровой еды - РИА Новости, 28.11.2022
По данным опроса, половина россиян стали употреблять больше здоровой еды
Около половины россиян (47%) стали употреблять больше здоровой еды в этом году, 35% - чаще заниматься спортом, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T07:53
2022-11-28T07:53
2022-11-28T07:53
общество
вциом
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Около половины россиян (47%) стали употреблять больше здоровой еды в этом году, 35% - чаще заниматься спортом, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Опрос проведен в рамках спецпроекта с РИА Новости.Почти половина респондентов согласны (33%) или скорее согласны (14%) с тем, что стали есть больше здоровой еды в этом году. Каждый пятый (21%) согласен с тем, что стал чаще заниматься спортом, еще 14% - скорее согласны.Также у респондентов спросили, стали ли они чаще в этом году ходить по врачам. Утвердительно на этот вопрос ответили 18% опрошенных – 13% мужчин и 22% женщин. Скорее согласны с этим 9% - 5% мужчин и 13% женщин. Не согласились с таким утверждением еще 44% опрошенных.Почти половина опрошенных (45%) не согласились с тем, что стали чаще употреблять алкоголь в этом году, еще 11% с этим "скорее не согласны". Согласны или скорее согласны с таким утверждением по 4% респондентов (6% мужчин и 2% женщин). Согласны с тем, что стали пить алкоголь чаще, 9% тех, кому от 18 до 24 лет, и 5% тех, кому от 25 до 59 лет, а также 1% тех, кому от 60 лет. Скорее согласны - 9% тех, кому от 18 до 24 лет, 4% тех, кому от 25 до 59 лет и 1% тех, кому от 60 лет.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 19-20 ноября 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20210927/zozh-1751928601.html
https://ria.ru/20221124/produkty-1833814427.html
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общество, вциом
По данным опроса, половина россиян стали употреблять больше здоровой еды
ВЦИОМ: почти половина россиян стали употреблять больше здоровой еды в этом году
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Около половины россиян (47%) стали употреблять больше здоровой еды в этом году, 35% - чаще заниматься спортом, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Опрос проведен в рамках спецпроекта с РИА Новости.
Почти половина респондентов согласны (33%) или скорее согласны (14%) с тем, что стали есть больше здоровой еды в этом году. Каждый пятый (21%) согласен с тем, что стал чаще заниматься спортом, еще 14% - скорее согласны.
Также у респондентов спросили, стали ли они чаще в этом году ходить по врачам. Утвердительно на этот вопрос ответили 18% опрошенных – 13% мужчин и 22% женщин. Скорее согласны с этим 9% - 5% мужчин и 13% женщин. Не согласились с таким утверждением еще 44% опрошенных.
Почти половина опрошенных (45%) не согласились с тем, что стали чаще употреблять алкоголь в этом году, еще 11% с этим "скорее не согласны". Согласны или скорее согласны с таким утверждением по 4% респондентов (6% мужчин и 2% женщин). Согласны с тем, что стали пить алкоголь чаще, 9% тех, кому от 18 до 24 лет, и 5% тех, кому от 25 до 59 лет, а также 1% тех, кому от 60 лет. Скорее согласны - 9% тех, кому от 18 до 24 лет, 4% тех, кому от 25 до 59 лет и 1% тех, кому от 60 лет.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ
-Спутник" проводился 19-20 ноября 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.