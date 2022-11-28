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В Донбассе с 24 февраля погибли 3962 мирных жителя, сообщила ООН

В Донбассе с 24 февраля погибли 3962 мирных жителя, сообщила ООН - РИА Новости, 28.11.2022

В Донбассе с 24 февраля погибли 3962 мирных жителя, сообщила ООН

Около 3,9 тысячи мирных жителей были убиты и 5,3 тысячи ранены в Донбассе с 24 февраля, говорится в обновленном отчете УВКПЧ ООН. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T22:03

2022-11-28T22:03

2022-11-28T22:03

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донбасс

луганская область

россия

оон

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ЖЕНЕВА, 28 ноя – РИА Новости. Около 3,9 тысячи мирных жителей были убиты и 5,3 тысячи ранены в Донбассе с 24 февраля, говорится в обновленном отчете УВКПЧ ООН.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

луганская область

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Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, донбасс, луганская область, россия, оон