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В Донбассе с 24 февраля погибли 3962 мирных жителя, сообщила ООН
В Донбассе с 24 февраля погибли 3962 мирных жителя, сообщила ООН - РИА Новости, 28.11.2022
В Донбассе с 24 февраля погибли 3962 мирных жителя, сообщила ООН
Около 3,9 тысячи мирных жителей были убиты и 5,3 тысячи ранены в Донбассе с 24 февраля, говорится в обновленном отчете УВКПЧ ООН. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T22:03
2022-11-28T22:03
2022-11-28T22:03
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донбасс
луганская область
россия
оон
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ЖЕНЕВА, 28 ноя – РИА Новости. Около 3,9 тысячи мирных жителей были убиты и 5,3 тысячи ранены в Донбассе с 24 февраля, говорится в обновленном отчете УВКПЧ ООН.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донбасс, луганская область, россия, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Донбасс, Луганская область, Россия, ООН
В Донбассе с 24 февраля погибли 3962 мирных жителя, сообщила ООН
ООН: в Донбассе с 24 февраля погибли 3962 мирных жителя, еще 5390 получили ранение