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На Украине с 24 февраля погибли 6655 мирных жителей, сообщили в ООН
На Украине с 24 февраля погибли 6655 мирных жителей, сообщили в ООН - РИА Новости, 28.11.2022
На Украине с 24 февраля погибли 6655 мирных жителей, сообщили в ООН
Около 6,5 тысячи мирных жителей погибли и 10,3 тысячи получили ранения на Украине с 24 февраля, говорится в обновленном отчете УВКПЧ ООН на сайте организации. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T20:55
2022-11-28T20:55
2022-11-28T22:06
специальная военная операция на украине
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ЖЕНЕВА, 28 ноя - РИА Новости. Около 6,5 тысячи мирных жителей погибли и 10,3 тысячи получили ранения на Украине с 24 февраля, говорится в обновленном отчете УВКПЧ ООН на сайте организации.На территории под контролем российский сил, как указывает это УВКПЧ ООН, зарегистрировано 2002 жертвы (460 убитых и 1542 раненых).По данным организации, из 6655 зарегистрированных смертей - 2601 мужчина, 1783 женщины, 173 девочки и 209 мальчиков, а также 37 детей и 1852 взрослых, пол которых неизвестен. Среди раненых, по данным УВКПЧ, 2245 мужчин, 1604 женщины, 215 девочек и 304 мальчика, а также 250 детей и 5750 взрослых, пол которых неизвестен.Большинство зарегистрированных жертв среди гражданского населения, указано в отчете, были вызваны "применением взрывоопасного оружия с широким радиусом действия".
https://ria.ru/20221128/peregovory-1834709287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, ООН
20:55 28.11.2022 (обновлено: 22:06 28.11.2022)
На Украине с 24 февраля погибли 6655 мирных жителей, сообщили в ООН
ООН: на Украине с 24 февраля погибли 6655 мирных жителей, еще 10 368 получили ранение
ЖЕНЕВА, 28 ноя - РИА Новости.
Около 6,5 тысячи мирных жителей погибли и 10,3 тысячи получили ранения на Украине с 24 февраля, говорится в обновленном отчете УВКПЧ ООН на сайте
организации.
"С 24 февраля 2022 года… по 27 ноября 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зарегистрировало 17 023 жертвы среди гражданского населения в стране: 6 655 убитых и 10 368 ранены", - сказано в документе.
На территории под контролем российский сил, как указывает это УВКПЧ ООН, зарегистрировано 2002 жертвы (460 убитых и 1542 раненых).
По данным организации, из 6655 зарегистрированных смертей - 2601 мужчина, 1783 женщины, 173 девочки и 209 мальчиков, а также 37 детей и 1852 взрослых, пол которых неизвестен. Среди раненых, по данным УВКПЧ, 2245 мужчин, 1604 женщины, 215 девочек и 304 мальчика, а также 250 детей и 5750 взрослых, пол которых неизвестен.
Большинство зарегистрированных жертв среди гражданского населения, указано в отчете, были вызваны "применением взрывоопасного оружия с широким радиусом действия".