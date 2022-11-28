https://ria.ru/20221128/zhiteli-1834881114.html

На Украине с 24 февраля погибли 6655 мирных жителей, сообщили в ООН

На Украине с 24 февраля погибли 6655 мирных жителей, сообщили в ООН - РИА Новости, 28.11.2022

На Украине с 24 февраля погибли 6655 мирных жителей, сообщили в ООН

Около 6,5 тысячи мирных жителей погибли и 10,3 тысячи получили ранения на Украине с 24 февраля, говорится в обновленном отчете УВКПЧ ООН на сайте организации. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T20:55

2022-11-28T20:55

2022-11-28T22:06

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ЖЕНЕВА, 28 ноя - РИА Новости. Около 6,5 тысячи мирных жителей погибли и 10,3 тысячи получили ранения на Украине с 24 февраля, говорится в обновленном отчете УВКПЧ ООН на сайте организации.На территории под контролем российский сил, как указывает это УВКПЧ ООН, зарегистрировано 2002 жертвы (460 убитых и 1542 раненых).По данным организации, из 6655 зарегистрированных смертей - 2601 мужчина, 1783 женщины, 173 девочки и 209 мальчиков, а также 37 детей и 1852 взрослых, пол которых неизвестен. Среди раненых, по данным УВКПЧ, 2245 мужчин, 1604 женщины, 215 девочек и 304 мальчика, а также 250 детей и 5750 взрослых, пол которых неизвестен.Большинство зарегистрированных жертв среди гражданского населения, указано в отчете, были вызваны "применением взрывоопасного оружия с широким радиусом действия".

https://ria.ru/20221128/peregovory-1834709287.html

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, оон