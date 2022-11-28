https://ria.ru/20221128/zelenskiy-1834852502.html
"Требую возврата денег!": в Сети возмутились новым заявлением Зеленского
"Требую возврата денег!": в Сети возмутились новым заявлением Зеленского - РИА Новости, 28.11.2022
"Требую возврата денег!": в Сети возмутились новым заявлением Зеленского
Пользователи Twitter возмутились заявлением президента Украины Владимира Зеленского о поддержке Киева со стороны Нидерландов. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T18:29
2022-11-28T18:29
2022-11-28T18:59
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter возмутились заявлением президента Украины Владимира Зеленского о поддержке Киева со стороны Нидерландов."Обсудили постоянное оборонное сотрудничество с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Я был рад слышать, что поддержка Украины к следующему году только увеличится. Мы также обсудили внедрение моей формулы мира и переход Украины на энергосберегающие технологии", — написал украинский лидер в официальном Twitter-аккаунте.Однако в Сети к новому заявлению Зеленского отнеслись со скепсисом."Ты разве не в разгаре войны? Не похоже, будто бы сейчас лучшее время для акцента на энергосберегающих технологиях", — отметил Soy Yo El Guapo."Следующая карикатура на Зеленского с кокаином через 3… 2… 1…" — пошутил dreher keleti."Фальшивая поддержка Украины Западом ужасна. США явно выигрывают, продавая свой газ и занимая сотни напечатанных долларов. Европа и Украина скоро загнутся", — написал Kosmo."Я хочу возврата денег!" — возмутилась TexasFLGirl2."Статья 5 против Украины. Очередной взрыв в Польше", — подметил Mokosh."Тебя, скорее всего, не будет в следующем году", — предположил пользователь.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221128/krym-1834832234.html
https://ria.ru/20221128/peregovory-1834709287.html
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в мире, владимир зеленский, марк рютте, нидерланды, киев, twitter, украина, нато
В мире, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Нидерланды, Киев, Twitter, Украина, НАТО
18:29 28.11.2022 (обновлено: 18:59 28.11.2022)
"Требую возврата денег!": в Сети возмутились новым заявлением Зеленского
Пользователи Twitter возмутились заявлением Зеленского о поддержке Украины Нидерландами