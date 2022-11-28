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Минздрав реставрирует систему для борьбы с ВИЧ в новых регионах - РИА Новости, 28.11.2022
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Минздрав реставрирует систему для борьбы с ВИЧ в новых регионах
Минздрав реставрирует систему для борьбы с ВИЧ в новых регионах - РИА Новости, 28.11.2022
Минздрав реставрирует систему для борьбы с ВИЧ в новых регионах
Украина из-за глобальных антиспид-программ заняла положение одной из наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией европейских стран, особенно это коснулось восточной... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T12:05
2022-11-28T12:05
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Украина из-за глобальных антиспид-программ заняла положение одной из наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией европейских стран, особенно это коснулось восточной части, поэтому сейчас приходится "реставрировать" систему здравоохранения в новых регионах России, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий."Мы понимаем еще один новый вызов - нам приходится фактически реставрировать систему здравоохранения и сбережения здоровья наших граждан в новых субъектах РФ. Мы должны четко понимать, что следуя условиям глобальных профилактических антиспид-программ, Украина заняла положение одной из наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией европейских стран. Ключевой территорией этой беды стал именно Восток Украины",- сказал Плутницкий на Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.Он отметил, что весь научный, практический и профессиональный арсенал должен быть направлен на решение данных проблем, при этом есть уверенность, что все получится.По словам Плутницкого, у России есть подобный опыт работы в Крыму - за 8 лет, несмотря на увеличение охвата тестированием, там отмечается снижение заболеваемости. Произошло это, в том числе, благодаря прекращению несвойственных для российского традиционного уклада жизни программ по легализации наркомании и ЛГБТ. "За 8 лет мы показали эффективность нашей российской модели",- подчеркнул замминистра.
https://ria.ru/20221128/vich-1834678555.html
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общество, здоровье - общество, украина, россия
Общество, Здоровье - Общество, Украина, Россия
12:05 28.11.2022
 
Минздрав реставрирует систему для борьбы с ВИЧ в новых регионах

Замглавы Минздрава Плутницкий: система для борьбы с ВИЧ в новых регионах будет обновлена

© РИА Новости / Евгений СамаринДиагностический медицинский прибор
Диагностический медицинский прибор - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Евгений Самарин
Диагностический медицинский прибор. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Украина из-за глобальных антиспид-программ заняла положение одной из наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией европейских стран, особенно это коснулось восточной части, поэтому сейчас приходится "реставрировать" систему здравоохранения в новых регионах России, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий.
"Мы понимаем еще один новый вызов - нам приходится фактически реставрировать систему здравоохранения и сбережения здоровья наших граждан в новых субъектах РФ. Мы должны четко понимать, что следуя условиям глобальных профилактических антиспид-программ, Украина заняла положение одной из наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией европейских стран. Ключевой территорией этой беды стал именно Восток Украины",- сказал Плутницкий на Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 10:13
Мурашко заявил о снижении числа больных ВИЧ во всех регионах России
Он отметил, что весь научный, практический и профессиональный арсенал должен быть направлен на решение данных проблем, при этом есть уверенность, что все получится.
По словам Плутницкого, у России есть подобный опыт работы в Крыму - за 8 лет, несмотря на увеличение охвата тестированием, там отмечается снижение заболеваемости. Произошло это, в том числе, благодаря прекращению несвойственных для российского традиционного уклада жизни программ по легализации наркомании и ЛГБТ. "За 8 лет мы показали эффективность нашей российской модели",- подчеркнул замминистра.
Экспресс-тестирование на ВИЧ - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 16:22
Пациентам с ВИЧ в России хватит лекарств, заявил эксперт
 
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