https://ria.ru/20221128/zdravookhranenie-1834715335.html

Минздрав реставрирует систему для борьбы с ВИЧ в новых регионах

Минздрав реставрирует систему для борьбы с ВИЧ в новых регионах - РИА Новости, 28.11.2022

Минздрав реставрирует систему для борьбы с ВИЧ в новых регионах

Украина из-за глобальных антиспид-программ заняла положение одной из наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией европейских стран, особенно это коснулось восточной... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T12:05

2022-11-28T12:05

2022-11-28T12:05

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Украина из-за глобальных антиспид-программ заняла положение одной из наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией европейских стран, особенно это коснулось восточной части, поэтому сейчас приходится "реставрировать" систему здравоохранения в новых регионах России, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий."Мы понимаем еще один новый вызов - нам приходится фактически реставрировать систему здравоохранения и сбережения здоровья наших граждан в новых субъектах РФ. Мы должны четко понимать, что следуя условиям глобальных профилактических антиспид-программ, Украина заняла положение одной из наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией европейских стран. Ключевой территорией этой беды стал именно Восток Украины",- сказал Плутницкий на Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.Он отметил, что весь научный, практический и профессиональный арсенал должен быть направлен на решение данных проблем, при этом есть уверенность, что все получится.По словам Плутницкого, у России есть подобный опыт работы в Крыму - за 8 лет, несмотря на увеличение охвата тестированием, там отмечается снижение заболеваемости. Произошло это, в том числе, благодаря прекращению несвойственных для российского традиционного уклада жизни программ по легализации наркомании и ЛГБТ. "За 8 лет мы показали эффективность нашей российской модели",- подчеркнул замминистра.

https://ria.ru/20221128/vich-1834678555.html

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общество, здоровье - общество, украина, россия